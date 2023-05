Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 21 kwietnia 2023 r. (Dz. U. poz. 936)

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 720) zarządza się, co następuje:

§ 1. Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Kadencja Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, której członków powołano przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, trwa do jej zakończenia zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1225).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).



Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 936)

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

§ 1. 1. Do szczegółowego zakresu działania Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zwanego dalej „Instytutem", należy:

1) prowadzenie interdyscyplinarnych i porównawczych badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych, w tym w szczególności polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, bezpieczeństwa międzynarodowego, prawa międzynarodowego oraz ekonomicznych aspektów współpracy międzynarodowej;

2) sporządzanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych w zakresie spraw międzynarodowych z inicjatywy własnej albo na rzecz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów albo z inicjatywy ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz - w miarę możliwości - innych członków Rady Ministrów, komisji sejmowych i senackich oraz klubów poselskich i senackich;

3) upowszechnianie wiedzy z dziedziny stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym problematyki integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz historii polskiej dyplomacji - w szczególności za pośrednictwem Internetu i innych środków masowego przekazu oraz w formie konferencji, seminariów, wykładów i publikacji, w tym książek oraz czasopism;

4) gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, w szczególności w zakresie, o którym mowa w pkt 1, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej w zakresie objętym działalnością Instytutu;

5) doskonalenie zawodowe pracowników administracji państwowej, wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów obsługujących ministra właściwego do spraw zagranicznych, ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz - w miarę możliwości - pracowników administracji jednostek samorządu terytorialnego i osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w obszarze współpracy międzynarodowej;

6) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w zakresie objętym działalnością Instytutu;

7) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek i czasopism z zakresu spraw międzynarodowych, zbiorów dokumentów wytworzonych przez polską służbę dyplomatyczną w przeszłości oraz publikacji z zakresu bieżących prac Instytutu.

2. Działania określone w ust. 1 pkt 2, w zakresie obsługi zadań ministra właściwego do spraw zagranicznych, Dyrektor Instytutu wykonuje zgodnie z planem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

3. Działania wykonywane na zlecenie ministra właściwego do spraw zagranicznych w części dotyczącej spraw służby zagranicznej Dyrektor Instytutu wykonuje w porozumieniu z dyrektorem generalnym służby zagranicznej.

§ 2. Dyrektor Instytutu działa przy pomocy:

1) zastępców dyrektora;

2) głównego księgowego;

3) kierowników komórek organizacyjnych;

4) dyrektorów oddziałów zamiejscowych, będących komórkami organizacyjnymi Instytutu;

5) pracowników zajmujących samodzielne stanowiska.

§ 3. 1. W skład Instytutu wchodzą:

1) komórki organizacyjne:

a) Biblioteka,

b) Biuro Badań i Analiz,

c) Biuro Informacji Publicznej,

d) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,

e) Biuro Organizacyjne,

f) Biuro Szkoleń,

g) Wydawnictwo;

1a) komórka organizacyjna - oddział zamiejscowy - Biuro Instytutu w Brukseli (Królestwo Belgii);

1b)2) komórka organizacyjna - oddział zamiejscowy - Biuro Instytutu w Berlinie (Republika Federalna Niemiec);

2) samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.

2. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Instytutu oraz samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny, nadany w drodze zarządzenia przez Dyrektora Instytutu.

3.3) Dyrektor oddziału zamiejscowego - Biura Instytutu w Brukseli (Królestwo Belgii), dyrektor oddziału zamiejscowego - Biura Instytutu w Berlinie (Republika Federalna Niemiec) oraz pracownicy Instytutu zajmujący samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu.

§ 4. 1. W skład Rady Instytutu, zwanej dalej „Radą", wchodzi 12 członków powoływanych spośród osób wyróżniających się wysokim poziomem wiedzy lub doświadczeniem w zakresie spraw międzynarodowych.

2. Kadencja Rady trwa cztery lata. W przypadku odwołania członka Rady, jego śmierci albo rezygnacji z członkostwa w Radzie przed upływem kadencji Rady, nowego członka Rady powołuje się na okres do zakończenia tej kadencji.

3. Do zadań Rady należy:

1) zatwierdzanie projektu rocznego planu działań Instytutu;

2) zatwierdzanie projektu sprawozdania Dyrektora Instytutu z realizacji rocznego planu działań Instytutu;

3)4) zatwierdzanie wyników działalności oddziałów zamiejscowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a i 1b;

4) zatwierdzanie wniosku Dyrektora Instytutu o ustanowienie nagrody Instytutu;

5) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego Instytutu;

6) opiniowanie projektów statutu i jego zmian.

4. Rada wykonuje zadania kapituły nagrody Instytutu.

5. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

6. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego Rady.

7. Dyrektor Instytutu bierze udział w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, na zaproszenie przewodniczącego Rady.

8.5) W posiedzeniu Rady może wziąć udział, na zaproszenie przewodniczącego Rady, zastępca Dyrektora Instytutu, główny księgowy, kierownik komórki organizacyjnej, dyrektorzy oddziałów zamiejscowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1a i 1b, oraz inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Rady.

§ 5. Rada może przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych i Dyrektorowi Instytutu swoje stanowisko w każdej sprawie dotyczącej Instytutu.

§ 6. Dyrektor Instytutu przedkłada Radzie informacje z wykonania planu działań Instytutu.







1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 grudnia 2016 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych (Dz. U. poz. 532), które weszło w życie z dniem 19 marca 2022 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.