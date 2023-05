§ 22.

1. Pomoc publiczna na przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury badawczej może zostać udzielona pod warunkiem, że jej intensywność nie przekroczy 50% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 19.

2. Jeżeli infrastruktura badawcza jest finansowana ze środków publicznych w zakresie jej wykorzystania do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, a poziom jej wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 20%, pomoc publiczna dotycząca tej infrastruktury jest objęta mechanizmem monitorowania i wycofania, o którym mowa w art. 26 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014. Zastosowanie mechanizmu monitorowania i wycofania służy zapewnieniu, że w przypadku zwiększenia w okresie amortyzacji infrastruktury badawczej poziomu jej wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej nie zostanie przekroczony próg intensywności pomocy określony w ust. 1.

3. W celu wdrożenia mechanizmu monitorowania i wycofania umowa, o której mowa w § 13, określa w szczególności:

1) kryteria i okres monitorowania zakresu działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem infrastruktury badawczej, na utworzenie lub unowocześnienie której pomoc publiczna została udzielona;

2) zobowiązanie przedsiębiorcy do poddania się temu mechanizmowi;

3) warunki i tryb zwrotu części środków finansowych stanowiących pomoc publiczną na przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury badawczej w przypadku przekroczenia progu intensywności tej pomocy określonego w ust. 1.

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3 pkt 1, mogą odnosić się w szczególności do powierzchni infrastruktury badawczej wykorzystywanej do celów działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej lub do czasu jej wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej i działalności niegospodarczej.

5. Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie może być krótszy niż okres amortyzacji infrastruktury badawczej.