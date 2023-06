Art. 2.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Akademia Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne;",

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Organizację i zakres działania Akademii Policji w Szczytnie jako uczelni oraz tryb wyznaczania i odwoływania Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie i osoby pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby oraz tryb powierzania funkcji kierowniczych policjantom pełniącym służbę na stanowiskach nauczycieli akademickich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742).";

2) w art. 7 w ust. 1 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) programy szkoleń zawodowych policjantów oraz program szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej;";

3) w art. 13:

a) w ust. 4e pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie oraz komendantów szkół policyjnych - są przychodami funduszu Szkół Policji.",

b) w ust. 4g pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych - w zakresie funduszu Szkół Policji.";

4) w art. 20 ust. 1f otrzymuje brzmienie:

„1f. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy i rejonowi) Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych są administratorami danych osobowych w stosunku do zbiorów danych osobowych utworzonych przez nich w celu realizacji zadań ustawowych.";

5) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Mianowanie może nastąpić w stosunku do osób, które posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej.";

6) w art. 30:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Policjant w służbie kandydackiej odbywa szkolenie dla policjantów w służbie kandydackiej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Policjant w służbie kandydackiej po ukończeniu szkolenia, o którym mowa w ust. 2a, wykonuje jedynie czynności administracyjno-porządkowe.";

7) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji albo Komendant Stołeczny Policji i komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych.";

8) w art. 34:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Policjant, który ukończył w Akademii Policji w Szczytnie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji, w terminie miesiąca od dnia ukończenia tych studiów jest mianowany na stanowisko służbowe, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów młodszych Policji, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 3. Przepis ust. 4 stosuje się.",

b) ust. 8-11 otrzymują brzmienie:

„8. Warunkiem uzyskania przez policjanta kwalifikacji zawodowych niezbędnych do mianowania go lub powołania go na stanowisko służbowe jest ukończenie przez niego:

1) szkolenia zawodowego:

a) podstawowego - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1,

b) podoficerskiego - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

c) aspiranckiego - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3,

d) oficerskiego - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4

- i zdanie egzaminu końcowego;

2) studiów w Akademii Policji w Szczytnie - w przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 4, i zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w pkt 1 lit. d.

9. Za równoznaczne ze spełnieniem warunków określonych w ust. 8 pkt 1:

1) lit. a - uważa się zaliczenie w Akademii Policji w Szczytnie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji;

2) lit. b - uważa się zaliczenie w Akademii Policji w Szczytnie drugiego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b;

3) lit. c - uważa się zaliczenie w Akademii Policji w Szczytnie trzeciego roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. c;

4) lit. d - uważa się zdanie egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. d.

10. Policjanta można skierować na egzamin końcowy z zakresu odpowiedniego szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b-d, bez konieczności odbywania tego szkolenia, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) ma zapewnione stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 2, lub pełni służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie odpowiednio podoficerów, aspirantów i oficerów Policji;

2) spełnia warunki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 4.

11. Warunkiem skierowania, o którym mowa w ust. 10, jest dla egzaminu końcowego z zakresu szkolenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1:

1) lit. b - ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego z wyróżnieniem;

2) lit. c - posiadanie wykształcenia wyższego oraz ukończenie szkolenia zawodowego podoficerskiego z wyróżnieniem albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu tego szkolenia z wyróżnieniem;

3) lit. d - złożenie przez policjanta pisemnego raportu w sprawie skierowania go na ten egzamin oraz:

a) ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz ukończenie szkolenia zawodowego aspiranckiego z wyróżnieniem albo zdanie egzaminu końcowego z zakresu tego szkolenia z wyróżnieniem lub

b) ukończenie studiów w Akademii Policji w Szczytnie.",

c) po ust. 11 dodaje się ust. 11a-11d w brzmieniu:

„11a. Policjanta dopuszcza się do egzaminu końcowego po uzyskaniu zaliczeń oraz zdaniu egzaminów przewidzianych w programie szkolenia.

11b. Policjantowi wystawia się ocenę negatywną z zaliczenia, egzaminu lub egzaminu końcowego, jeżeli w czasie ich przeprowadzania:

1) korzysta z pomocy innych osób lub

2) posługuje się niedozwolonymi urządzeniami, materiałami lub środkami, lub

3) w inny sposób zakłóca ich przebieg.

11c. Policjant, któremu wystawiono ocenę negatywną z zaliczenia, egzaminu lub egzaminu końcowego, zachowuje prawo odpowiednio do zaliczenia poprawkowego, egzaminu poprawkowego lub egzaminu końcowego poprawkowego, a jeżeli wystawienie oceny negatywnej nastąpiło podczas zaliczenia poprawkowego, egzaminu poprawkowego lub egzaminu końcowego poprawkowego - do zaliczenia komisyjnego, egzaminu komisyjnego lub egzaminu końcowego komisyjnego.

11d. Egzamin końcowy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej albo kierownika ośrodka szkolenia.";

9) art. 34b otrzymuje brzmienie:

„Art. 34b. Na szkolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, policjanta kieruje przełożony za pośrednictwem komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP, komendy wojewódzkiej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Akademii Policji w Szczytnie albo szkoły policyjnej.";

10) w art. 34c:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W stosunku do policjanta przyjętego do służby w Policji przed upływem 12 miesięcy od dnia zakończenia służby kandydackiej można prowadzić szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie niezbędnym do uzupełnienia wiedzy i umiejętności zdobytych w związku z pełnieniem służby kandydackiej.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W stosunku do policjanta - absolwenta studiów, w ramach których, na podstawie porozumienia zawartego przez uczelnię z Komendantem Głównym Policji, zrealizowano określony przez Komendanta Głównego Policji minimalny zakres treści kształcenia, przyjętego do służby w Policji przed upływem 12 miesięcy od dnia ukończenia tych studiów można prowadzić szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym.";

11) w art. 34d dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Na szkolenie zawodowe aspiranckie można skierować policjanta, który uzyskał kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 2.

4. Policjanta, który posiada specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji, można skierować na szkolenie zawodowe aspiranckie z wyłączeniem wymogu, o którym mowa w ust. 3.";

12) w art. 34e:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Na szkolenie zawodowe oficerskie można skierować policjanta, który uzyskał kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 34 ust. 2 pkt 3.

4. Policjanta, który posiada specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji, można skierować na szkolenie zawodowe oficerskie z wyłączeniem wymogu, o którym mowa w ust. 3.";

13) w art. 34f w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Policjanta usuwa się ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, jeżeli:";

14) art. 34g otrzymuje brzmienie:

„Art. 34g. 1. Policjant usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 1-5 i 11 może dokończyć przerwane szkolenie, jeżeli przed upływem 12 miesięcy od dnia usunięcia ze szkolenia ustanie przyczyna, z powodu której został usunięty, oraz zgłosi przełożonemu właściwemu do spraw osobowych gotowość do dokończenia szkolenia.

2. Policjanta, o którym mowa w ust. 1, można ponownie skierować na szkolenie, jeżeli po upływie 12 miesięcy od dnia usunięcia ze szkolenia ustanie przyczyna, z powodu której został usunięty.

3. Policjanta, który został usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 lit. b-d, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 6-8 można ponownie skierować na szkolenie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jego usunięcia.

4. Policjanta, który został usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 lit. a, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 6-8 można ponownie skierować na szkolenie bez zachowania terminu wskazanego w ust. 3.

5. Policjanta, który został usunięty ze szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, w przypadkach wskazanych w art. 34f ust. 1 pkt 9 i 10 można ponownie skierować na szkolenie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jego usunięcia.

6. Przepisów ust. 3 i 5 nie stosuje się do policjanta przywróconego do służby w Policji.";

15) w art. 34h:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) centralne - przez Akademię Policji w Szczytnie, szkoły policyjne lub ośrodki szkolenia;",

b) dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji doskonalenie zawodowe centralne mogą organizować CBŚP, BSWP, BOA, CBZC, CLKP oraz komendy wojewódzkie Policji i Komenda Stołeczna Policji.

4. Do doskonalenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 11b-11d, art. 34f i art. 34g ust. 1-3, 5 i 6.

5. Komendant Główny Policji, właściwy dla ośrodka szkolenia komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie lub komendant szkoły policyjnej, każdy w zakresie swojej właściwości, określają programy doskonalenia zawodowego centralnego.";

16) art. 34i-34k otrzymują brzmienie:

„Art. 34i. W przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych wymagających ochrony bezpieczeństwa policjantów, w tym w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, Komendant Główny Policji, na czas wynikający z określonej potrzeby, może wprowadzić organizację szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, oraz organizację doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 34h ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, w systemie skoszarowanym.

Art. 34j. 1. Policjant, który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia lub świadectwo ukończenia szkolenia z wyróżnieniem.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 10, policjant otrzymuje świadectwo zdania egzaminu końcowego lub świadectwo zdania egzaminu końcowego z wyróżnieniem.

3. Policjant, który ukończył szkolenie, o którym mowa w art. 30 ust. 2a, otrzymuje świadectwo ukończenia szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej.

4. Policjant, który ukończył doskonalenie zawodowe, o którym mowa w art. 34h ust. 2 pkt 1 i ust. 3, otrzymuje świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego centralnego.

Art. 34k. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy, tryb, organizację, sposób odbywania i dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1,

2) sposób oceniania policjanta w trakcie szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, oraz zakres, tryb, formy i terminy składania egzaminów końcowych z tych szkoleń,

3) sposób oceniania policjanta w trakcie egzaminów końcowych, o których mowa w art. 34 ust. 10, oraz zakres, tryb, formy i terminy składania tych egzaminów,

4) sposób powoływania komisji egzaminacyjnej,

5) sposób dokumentowania oraz jednostki organizacyjne Policji właściwe do organizowania szkolenia, o którym mowa w art. 30 ust. 2a,

6) formy, organizację, sposób odbywania i dokumentowania doskonalenia zawodowego oraz sposób oceniania policjanta w trakcie jego trwania,

7) sposób sprawowania nadzoru nad realizacją szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 i art. 30 ust. 2a, oraz doskonalenia zawodowego,

8) wzory świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego, świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego z wyróżnieniem, świadectwa zdania egzaminu końcowego, świadectwa zdania egzaminu końcowego z wyróżnieniem, świadectwa ukończenia szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej oraz świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego centralnego

- mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 oraz w art. 30 ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych.";

17) w art. 39a w ust. 1:

a) w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie i jego zastępcy,",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie - w stosunku do policjanta na stanowisku służbowym w Akademii Policji w Szczytnie;";

18) w art. 39c w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komendanta Głównego Policji, jeżeli decyzję wydał: Komendant BSWP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendant szkoły policyjnej;";

19) w art. 45 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 policjanta, którego przełożonym wymienionym w art. 32 ust. 1 jest komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, dokonuje właściwy komendant wojewódzki Policji albo Komendant Stołeczny Policji.

2. Pozostawienie w służbie policjanta, o którym mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2, którego przełożonym wymienionym w art. 32 ust. 1 jest komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, wymaga zgody właściwego komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji.";

20) w art. 46b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim przetwarza te dane, jest Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych.";

21) w art. 61a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez udział w zajęciach i sprawdzianach ze sprawności fizycznej policjantów oraz udział w doskonaleniu zawodowym.",

b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Za równoznaczne z zaliczeniem testu sprawności fizycznej policjantów, w roku przeprowadzania tego testu, uważa się test zrealizowany zgodnie ze sposobem i kryteriami oceniania sprawności fizycznej policjanta określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, w ramach szkolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1, lub doskonalenia, o którym mowa w art. 34h ust. 2 pkt 1 lub ust. 3, albo przedsięwzięcia realizowanego w Policji, w zakresie którego niezbędne było zaliczenie testu sprawności fizycznej.

4. Policjanta zwalnia się z testu sprawności fizycznej policjantów oraz z zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów na czas:

1) oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją, a także delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;

2) zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych.

5. W sprawach zwolnienia policjanta z testu sprawności fizycznej policjantów oraz z zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów właściwy jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.",

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:

1) zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów z uwzględnieniem charakteru wykonywanych zadań służbowych;

2) organizację testu sprawności fizycznej policjantów;

3) tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów;

4) sposób i kryteria oceniania sprawności fizycznej policjanta w teście sprawności fizycznej policjantów;

5) wymagania dla przeprowadzającego test sprawności fizycznej policjantów;

6) sposób dokumentowania testu sprawności fizycznej policjantów oraz wzory dokumentów w tych sprawach;

7) sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem testu sprawności fizycznej policjantów.

7. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:

1) rodzaje zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

2) zakres i sposób przeprowadzania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

3) organizację zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

4) tryb i terminy przeprowadzania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

5) sposób i kryteria oceniania policjanta podczas sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

6) wymagania dla prowadzącego zajęcia i sprawdziany ze sprawności fizycznej policjantów;

7) sposób dokumentowania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

8) zadania jednostek organizacyjnych Policji w zakresie realizacji zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;

9) sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów.";

22) art. 61b otrzymuje brzmienie:

„Art. 61b. 1. Policjant jest obowiązany nabywać i utrzymywać poziom umiejętności posługiwania się bronią palną zapewniający wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez udział w zajęciach i sprawdzianach z wyszkolenia strzeleckiego policjantów.

2. Policjanta zwalnia się z zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów na czas:

1) oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją, a także delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;

2) zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych.

3. W sprawach zwolnienia policjanta z zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów właściwy jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.

4. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:

1) zakres i sposób przeprowadzania zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów z uwzględnieniem charakteru wykonywanych zadań służbowych oraz:

a) rodzaje celów strzeleckich,

b) podstawowe postawy strzeleckie,

c) podstawowe rodzaje chwytów broni;

2) organizację zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;

3) tryb i terminy przeprowadzania zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;

4) sposób i kryteria oceniania policjanta podczas zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;

5) wymagania dla prowadzącego zajęcia i sprawdziany z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;

6) obowiązki uczestników zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów;

7) sposób dokumentowania zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów oraz wzory dokumentów w tych sprawach;

8) sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem zajęć i sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego policjantów.";

23) w art. 71a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Za stan bezpieczeństwa i higieny służby w stosunku do podległych policjantów odpowiadają Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy) Policji, komendanci rejonowi Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych.

2. W przypadku policjantów odbywających szkolenia zawodowe lub doskonalenie zawodowe centralne w Policji za stan bezpieczeństwa i higieny służby odpowiadają Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych i kierownik ośrodka szkolenia, realizując obowiązki, o których mowa w art. 207 § 2 pkt 1-6, art. 2071, art. 2091 § 1-3, art. 2092, art. 214, art. 215, art. 2374 i art. 2376 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641), zwanej dalej „Kodeksem pracy".",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Za przygotowanie i zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkolenia zawodowego lub doskonalenia zawodowego, w szczególności prowadzonych z użyciem środków przymusu bezpośredniego, środków ochrony indywidualnej lub broni palnej, odpowiedzialni są odpowiednio: Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Dyrektor CLKP, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci powiatowi (miejscy) Policji, komendanci rejonowi Policji, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych.";

24) w art. 71c ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ukończenie szkolenia zawodowego, o którym mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 lit. a, jest równoznaczne z odbyciem pierwszego szkolenia wstępnego na stanowisku służby.";

25) w art. 72 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gdy rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczne lub organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze policjantowi:

a) który jest studentem, na podstawie skierowania przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1, albo słuchaczem Akademii Policji w Szczytnie lub słuchaczem szkoły policyjnej lub ośrodka szkolenia na szkoleniu zawodowym albo doskonaleniu zawodowym centralnym, realizowanym w systemie stacjonarnym,

b) który uczestniczy w doskonaleniu zawodowym centralnym odbywającym się w jednostkach organizacyjnych Policji, o którym mowa w art. 34h ust. 3, realizowanym w systemie stacjonarnym,

c) w służbie kandydackiej;";

26) w art. 110 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Dyrektorowi CLKP, dowódcy BOA, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby. Komendantowi BSWP oraz jego zastępcom przyznaje nagrodę roczną, na wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, minister właściwy do spraw wewnętrznych.";

27) w art. 120a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komendant Główny Policji przyznaje świadczenie motywacyjne Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Dyrektorowi CLKP, dowódcy BOA, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi Stołecznemu Policji, komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie i osobie pełniącej w uczelni służb państwowych funkcję kierowniczą do spraw realizacji zadań uczelni jako jednostki organizacyjnej właściwej służby. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.";

28) w art. 133:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przełożonym dyscyplinarnym policjanta delegowanego do czasowego pełnienia służby lub policjanta, któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych albo którego skierowano na szkolenie zawodowe, doskonalenie zawodowe centralne lub studia w Akademii Policji w Szczytnie, jest przełożony dyscyplinarny w miejscu pełnienia służby, odbywania szkolenia, doskonalenia lub studiów, z wyłączeniem możliwości orzekania kar dyscyplinarnych określonych w art. 134 pkt 3-7, które wymierza przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1.",

b) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Komendant Główny Policji - w stosunku do Komendanta CBŚP, Komendanta CBZC, Dyrektora CLKP, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej, dowódcy kontyngentu policyjnego oraz policjantów, których przełożonym dyscyplinarnym jest Komendant BSWP albo Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie.";

29) w art. 145m dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Szkolenie przewodników i kandydatów na przewodników, policjantów-jeźdźców i kandydatów na policjantów-jeźdźców oraz psów służbowych i koni służbowych realizowane jest w ramach doskonalenia zawodowego.".