§ 2.

1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie do przyznania dodatku granicznego od dnia 1 marca 2023 r. funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej, wymienionych w § 11b ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów nie otrzymywali tego dodatku.

2. Funkcjonariusze wskazani w ust. 1, którzy od dnia 1 marca 2023 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nabyli prawo do dodatku granicznego w wysokości proporcjonalnej do liczby dni wykonywania zadań, otrzymują wyrównanie dodatku granicznego do pełnej wysokości tego dodatku.