Art. 1.

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 2 w ust. 1 w zdaniu pierwszym, w ust. 2 w zdaniu pierwszym i w ust. 10 w pkt 1 w lit. a i b, w art. 4 w ust. 20a w zdaniu pierwszym, w art. 12a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 42 w ust. 3a w zdaniu pierwszym, w ust. 5a, w ust. 6 w zdaniu pierwszym, w ust. 7 w zdaniu pierwszym, w ust. 8 w części wspólnej, w ust. 11 w części wspólnej i w ust. 12a, w art. 42a w ust. 1, w art. 42b oraz w art. 100d w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „4 marca 2024 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2024 r.”;

2) użyte w art. 61 w ust. 1, w art. 63 w ust. 1 i w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 64 w ust. 1 wyrazy „okres 25 miesięcy” zastępuje się wyrazami „okres 28 miesięcy”.