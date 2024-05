§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości ryczałtu dla Krajowego Ośrodka Monitorującego i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących oraz wysokości współczynników korygujących (Dz. U. poz. 2801) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 6 i 7 oraz w § 6 w ust. 2 wyrazy „art. 35 ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 35 ust. 2”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Współczynniki korygujące, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o KSO, obliczone po raz pierwszy w terminie, o którym mowa w art. 56 ust. 5 ustawy o KSO, obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ich obliczenia.”;

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość ryczałtu dla poszczególnych WOM na okres rozliczeniowy liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie wykazu WOM, o którym mowa w art. 23 ust. 3 ustawy o KSO, do dnia 31 grudnia 2025 r., Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ustali w terminie do 75 dni od dnia publikacji wykazu WOM, na podstawie obliczeń przekazanych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w terminie do 45 dni od dnia publikacji wykazu WOM.”.