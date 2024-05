Rozdział 6

Przepisy o karach pieniężnych

Art. 73.

1. Karze pieniężnej podlega:

1) producent, który:

a) wprowadza do obrotu produkt, który nie spełnia wymagań dostępności, o których mowa w art. 7-11 lub art. 19,

b) nie przekazał Prezesowi Zarządu PFRON lub właściwemu organowi nadzoru rynku informacji lub dokumentacji, o których mowa w art. 27 ust. 4, w terminie określonym w żądaniu, o którym mowa w tym przepisie, albo przekazał informacje lub dokumentację nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,

c) nie przedstawił dowodów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w tym przepisie,

d) nie wykonał obowiązku określonego w art. 23 ust. 2,

e) nie wykonał obowiązku określonego w art. 27 ust. 2,

2) usługodawca, który:

a) nie zapewnia spełniania wymagań dostępności oferowanych lub świadczonych usług, o których mowa w art. 12-19,

b) nie przekazał Prezesowi Zarządu PFRON lub właściwemu organowi nadzoru rynku informacji, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 7, w terminie określonym w żądaniu, o którym mowa w tym przepisie, albo przekazał informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd,

c) nie przedstawił dowodów, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w tym przepisie,

d) nie wykonał obowiązku określonego w art. 32 ust. 1,

e) nie wykonał obowiązku określonego w art. 32 ust. 2 pkt 6

- w wysokości do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak nie większej niż 10 % obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, ustalonego według stanu na dzień wydania decyzji, o których mowa w art. 56 ust. 1 albo art. 65 ust. 1.

2. Karze pieniężnej podlega:

1) importer, który:

a) wprowadza do obrotu produkty, o których wie lub co do których powziął uzasadnioną wątpliwość, że nie spełniają one wymagań dostępności, i nie poinformował o tym producenta oraz właściwych organów nadzoru rynku,

b) nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 29 pkt 10,

c) nie przekazał Prezesowi Zarządu PFRON lub właściwemu organowi nadzoru rynku informacji lub dokumentacji, o których mowa w art. 29 pkt 12, w terminie określonym w żądaniu, o którym mowa w tym przepisie,

d) nie przedstawił dowodów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w tym przepisie,

2) dystrybutor, który:

a) udostępnia na rynku produkty, co do których powziął uzasadnioną wątpliwość, że nie spełniają one wymagań dostępności, i nie poinformował o tym producenta, importera oraz właściwych organów nadzoru rynku,

b) nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 30 pkt 6,

c) nie przekazał Prezesowi Zarządu PFRON lub właściwemu organowi nadzoru rynku informacji lub dokumentacji, o których mowa w art. 30 pkt 7, w terminie określonym w żądaniu, o którym mowa w tym przepisie,

d) nie przedstawił dowodów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w tym przepisie

- w wysokości do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak nie większej niż 10 % obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, ustalonego według stanu na dzień wydania decyzji, o których mowa w art. 56 ust. 1 albo art. 65 ust. 1.

3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, nakładają Prezes Zarządu PFRON lub właściwy organ nadzoru rynku, w drodze decyzji, o których mowa w art. 56 ust. 1 albo art. 65 ust. 1.

4. Wysokość kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się, uwzględniając zakres naruszenia przepisów ustawy, w tym jego wagę, liczbę produktów albo usług niespełniających wymagań dostępności i liczbę osób, na które wpływa ono negatywnie.

5. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna, na rachunek bankowy Funduszu Dostępności, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

6. Egzekucja kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie egzekucji należności pieniężnych.

7. Środki finansowe pochodzące z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią przychód Funduszu Dostępności, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.