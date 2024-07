Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 208 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzory, kolory oraz rodzaje umundurowania;

2) wzory, kolory oraz rodzaje oznaczeń stopni służbowych i znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”;

3) tryb przydziału oznaczeń stopni służbowych i znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy;

4) przypisanie składnikom umundurowania liczby punktów przeliczeniowych;

5) tryb przydziału składników umundurowania;

6) wykaz składników umundurowania, za które przysługuje równoważnik pieniężny, oraz wysokość tego równoważnika;

7) warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za składniki umundurowania oraz za okresowe czyszczenie umundurowania;

8) sposób noszenia poszczególnych rodzajów umundurowania, oznaczeń stopni służbowych oraz znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy;

9) przypadki, w których funkcjonariusz może zostać zwolniony z obowiązku wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu;

10) wartość punktu przeliczeniowego;

11) sposób wyliczenia zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania.

§ 2. 1. Umundurowanie funkcjonariuszy składa się z następujących rodzajów ubiorów:

1) wyjściowego;

2) służbowego;

3) reprezentacyjnego;

4) specjalnego.

2. Wykaz składników umundurowania, o którym mowa w ust. 1, które podlegają wydaniu w naturze, oraz liczbę punktów przeliczeniowych przypisanych danemu składnikowi umundurowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzory i kolory składników umundurowania, o którym mowa w ust. 1, które podlegają wydaniu w naturze, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Ubiór wyjściowy i służbowy przysługuje wszystkim funkcjonariuszom.

2. Ubiór reprezentacyjny przysługuje funkcjonariuszowi wchodzącemu w skład kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Funkcjonariuszom realizującym zadania, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 19 lub art. 33 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, w ramach zespołów zabezpieczenia działań, może zostać przydzielony ubiór specjalny.

§ 4. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przydziela funkcjonariuszowi składniki umundurowania z dniem:

1) mianowania do służby;

2) przywrócenia funkcjonariusza do służby na zasadach określonych w art. 185 ust. 1 i art. 186 ust. 1 ustawy;

3) przeniesienia do służby w Służbie Celno-Skarbowej na zasadach określonych w art. 176 ustawy.

2. Ubiór reprezentacyjny przydziela Szef Krajowej Administracji Skarbowej z dniem wejścia funkcjonariusza w skład kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Ubiór specjalny przydziela Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariuszom realizującym zadania w urzędach celno-skarbowych ubiór specjalny przydziela Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek właściwego dyrektora izby administracji skarbowej.

4. Wykaz oraz liczbę składników umundurowania przydzielanych funkcjonariuszowi określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Oznaczenia stopni służbowych dzielą się na:

1) dystynkcje;

2) odznakę korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej.

§ 6. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przydziela funkcjonariuszowi 3 komplety dystynkcji do każdego rodzaju przysługującego ubioru. Dystynkcje są przydzielane niezwłocznie po mianowaniu na stopień służbowy.

2. Dystynkcje są noszone na każdym rodzaju ubioru, w tym na nakryciach głowy: kapeluszu mundurowym, czapce wyjściowej oraz czapce reprezentacyjnej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych charakterem wykonywanych zadań kierownik jednostki organizacyjnej może zezwolić na odstąpienie od noszenia dystynkcji na składnikach ubioru specjalnego.

3. Wzory, kolory i sposób noszenia dystynkcji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej przydziela funkcjonariuszowi odznakę korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej po mianowaniu na pierwszy stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej.

2. Odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej jest noszona przez funkcjonariusza, który posiada stopień służbowy w korpusie oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej albo w korpusie oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej.

3. Wzór, kolor i sposób noszenia odznaki korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8. 1. Znaki identyfikacji osobistej dzielą się na:

1) znak identyfikacji indywidualnej wraz z patką pod znak identyfikacji indywidualnej;

2) znak imienny:

a) metalowy,

b) na tkaninie.

2. Znak identyfikacji osobistej przydziela kierownik jednostki organizacyjnej funkcjonariuszowi mianowanemu do służby.

3. Wzory, kolory i sposób noszenia znaków identyfikacji osobistej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Przydzielone składniki umundurowania, dystynkcje, odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej, znak imienny oraz patka pod znak identyfikacji indywidualnej nie podlegają zwrotowi do magazynu.

2. W przypadku zwolnienia ze służby, wydalenia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy na podstawie art. 174 ustawy, przydzielony znak identyfikacji indywidualnej podlega zwrotowi do magazynu. Znak ten nie może być przydzielony innemu funkcjonariuszowi.

§ 10. 1. Corocznie, w terminie do dnia 20 stycznia, funkcjonariuszowi są przyznawane punkty przeliczeniowe do wykorzystania w celu pobrania składników umundurowania.

2.3) Punkty przeliczeniowe z przeznaczeniem na kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym albo czarnym, kamizelkę narzędziową nasobną, kamizelkę narzędziową odblaskową i sztormiak, wchodzące w skład ubioru służbowego, przyznaje się raz na 3 lata. Punkty niewykorzystane w okresie 3 lat od dnia ich przyznania wygasają.

3. Punkty przeliczeniowe z przeznaczeniem na kordzik honorowy Służby Celno-Skarbowej przyznaje się jednorazowo w przypadku mianowania funkcjonariusza na stopień nadinspektora.

4. Punkty przeliczeniowe przyznane na podstawie ust. 2 i 3:

1) nie pomniejszają liczby punktów przeliczeniowych, o których mowa w ust. 1;

2) nie są wliczane do łącznej liczby punktów przeliczeniowych, o których mowa w ust. 6 i 7.

5. Punkty przeliczeniowe z przeznaczeniem na składniki ubioru reprezentacyjnego, przysługujące funkcjonariuszom wchodzącym w skład kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przyznaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej, mając na uwadze konieczność zapewnienia estetycznego wyglądu kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

6. Liczba punktów przeliczeniowych, o których mowa w ust. 1, wynosi dla ubioru:

1) wyjściowego i służbowego - 1450;

2) specjalnego - 7490.

7. Liczba punktów przeliczeniowych niewykorzystanych w danym roku kalendarzowym powiększa liczbę punktów przeliczeniowych do wykorzystania w roku następnym, z zastrzeżeniem że nie może ona łącznie przekroczyć dla ubioru:

1) wyjściowego i służbowego - 4350;

2) specjalnego - 22470.

8. Liczbę punktów przeliczeniowych pomniejsza się o:

1) liczbę punktów przeliczeniowych pobranego składnika umundurowania;

2) 1/365 liczby punktów przeliczeniowych określonych w ust. 6 za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w służbie w roku poprzedzającym przyznanie punktów przeliczeniowych, z wyłączeniem nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym.

9. Liczby punktów przeliczeniowych nie pomniejsza się w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 1, 3 i 4.

§ 11. 1. W ramach przyznanej liczby punktów przeliczeniowych funkcjonariusz może pobierać składniki ubiorów:

1) wyjściowego,

2) służbowego,

3) reprezentacyjnego,

4) specjalnego

- mając na uwadze konieczność wykonywania obowiązków służbowych o każdej porze roku w umundurowaniu zapewniającym przepisowy i estetyczny wygląd.

2. Nie dopuszcza się:

1) wykonywania w umundurowaniu czynności naruszających powagę Służby Celno-Skarbowej;

2) noszenia składników umundurowania:

a) niezgodnie z przeznaczeniem,

b) w połączeniu z ubraniem cywilnym,

c) wykazujących znaczny stopień zużycia;

3) noszenia naszyjników, korali, bransolet i tym podobnych ozdób osobistych w sposób widoczny na umundurowaniu;

4) dokonywania samowolnych przeróbek powodujących zniekształcenie składników umundurowania.

3. Składniki ubiorów nosi się zgodnie z zestawami ubiorczymi ustalonymi z uwzględnieniem pory roku. Zestawy ubiorcze składników ubiorów, które podlegają wydaniu w naturze, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 12. 1. W przypadku niezawinionego zniszczenia albo utraty składnika umundurowania, oznaczenia stopnia służbowego lub znaku imiennego, kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, zawierający opis zdarzenia, przydziela nowy składnik umundurowania, oznaczenie stopnia służbowego lub znak imienny.

2. W przypadku zniszczenia albo utraty znaku identyfikacji indywidualnej lub patki pod znak identyfikacji indywidualnej kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, zawierający opis zdarzenia, przydziela nowy znak identyfikacji indywidualnej lub nową patkę pod znak identyfikacji indywidualnej.

3. W przypadku nieobecności funkcjonariusza w służbie trwającej dłużej niż 12 miesięcy kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, po dokonaniu przeglądu posiadanego umundurowania, może przydzielić funkcjonariuszowi składniki umundurowania w celu zapewnienia wykonywania obowiązków służbowych o każdej porze roku w umundurowaniu zapewniającym przepisowy i estetyczny wygląd.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej, na uzasadniony wniosek funkcjonariusza złożony w postaci papierowej albo elektronicznej, może przydzielić dodatkowy składnik umundurowania.

§ 13. 1. Na umundurowaniu nosi się odpowiednio:

1) oznaczenia stopni służbowych;

2) znaki identyfikacji osobistej.

2. Funkcjonariusz mianowany do korpusu generałów Służby Celno-Skarbowej może nosić kordzik honorowy Służby Celno-Skarbowej.

3. Umundurowany funkcjonariusz może nosić:

1) teczkę lub aktówkę w kolorze czarnym;

2) okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne;

3) zwyczajowo przyjęty symbol żałoby;

4) baretki orderów i odznaczeń w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053) - do ubioru wyjściowego i reprezentacyjnego;

5) spinkę do krawata;

6) parasol w kolorze czarnym.

4. Umundurowany funkcjonariusz może nosić środki ochrony indywidualnej stosowane na podstawie przepisów odrębnych.

5. Noszenie innych niż wymienione w ust. 1-4 oznaczeń, znaków lub przedmiotów jest dozwolone jedynie za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 14. 1. Funkcjonariuszowi przysługuje za dany rok równoważnik pieniężny za składniki umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze, oraz za okresowe czyszczenie umundurowania.

2. Równoważnik pieniężny wypłaca się raz w roku, w terminie do dnia 30 listopada za rok obrachunkowy. Przez rok obrachunkowy rozumie się okres od dnia 1 października roku poprzedzającego rok, w którym jest wypłacany równoważnik pieniężny, do dnia 30 września roku, w którym jest wypłacany równoważnik pieniężny.

3. Równoważnik pieniężny nie przysługuje za okres nieobecności funkcjonariusza w służbie, z wyłączeniem nieobecności spowodowanej urlopem wypoczynkowym.

4. W przypadku określonym w ust. 3 równoważnik pieniężny pomniejsza się o 1/365 równoważnika za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza w służbie.

5. Wykaz składników umundurowania, za które przysługuje równoważnik pieniężny, wysokość tego równoważnika oraz wysokość równoważnika pieniężnego za okresowe czyszczenie umundurowania określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 15. Funkcjonariusz może zostać zwolniony z obowiązku wykonywania obowiązków służbowych w umundurowaniu:

1) na polecenie przełożonego podczas wykonywania czynności służbowych w miejscach, w których umundurowanie może być narażone na zniszczenie lub uszkodzenie;

2) za zgodą albo na polecenie przełożonego przy wykonywaniu określonych czynności służbowych, jeżeli przemawia za tym ich charakter;

3) w okresie ciąży.

§ 16. Wartość punktu przeliczeniowego wynosi 1 zł.

§ 17. 1. Sposób wyliczenia zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Zwrot jest należny jedynie w przypadku, gdy wynik obliczenia dokonanego przy zastosowaniu wzoru określonego w ust. 1 jest większy od 0.

§ 18. 1. Punkty przeliczeniowe przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych i niewykorzystane do dnia 30 września 2018 r. mogą zostać wykorzystane w celu pobrania składników umundurowania określonych w przepisach dotychczasowych lub składników umundurowania określonych w rozporządzeniu.

2. Punkty przeliczeniowe, o których mowa w ust. 1, nie powiększają limitu, o którym mowa w § 10 ust. 7.

3. Punkty przeliczeniowe przyznane na podstawie rozporządzenia mogą zostać wykorzystane w celu pobrania składników umundurowania określonych w przepisach dotychczasowych.

§ 19. Funkcjonariusz może łączyć składniki:

1) ubioru wyjściowego, o którym mowa w przepisach dotychczasowych, tylko ze składnikami ubioru wyjściowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) ubiorów służbowego, polowego i specjalnego, o których mowa w przepisach dotychczasowych, tylko ze składnikami ubioru służbowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 20. Równoważnik pieniężny za rok obrachunkowy obejmujący okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. przysługuje w wysokości określonej w przepisach dotychczasowych.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 27 września 2018 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1040)

Załącznik nr 15)

WYKAZ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE, WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW PRZELICZENIOWYCH PRZYPISANYCH DANEMU SKŁADNIKOWI UMUNDUROWANIA

1. Ubiór wyjściowy

Lp. Składniki ubioru Liczba punktów przeliczeniowych 1 Kurtka wyjściowa 400 2 Spodnie wyjściowe męskie 150 3 Spodnie wyjściowe damskie 150 4 Spódnica wyjściowa 150 5 Koszula z długim rękawem w kolorze białym 70 6 Koszula z krótkim rękawem w kolorze białym 70 7 Koszula z długim rękawem w kolorze miętowym 70 8 Koszula z krótkim rękawem w kolorze miętowym 70 9 Kurtka mundurowa męska 300 10 Kurtka mundurowa damska 300 11 Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny 100 12 Czapka wyjściowa zimowa 100 13 Kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety 100 14 Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny 10 15 Krawatka dla funkcjonariusza kobiety 10 16 Półbuty męskie 150 17 Czółenka damskie 150 18 Buty zimowe męskie* 175 19 Kozaki damskie 175 20 Szal 10 21 Rękawiczki skórzane letnie 60 22 Rękawiczki skórzane zimowe 60 23 Sznur galowy 45 24 Pasek skórzany 30 25 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej*** 6 26 Emblemat Służby Celno-Skarbowej*** 6 27 Kordzik honorowy Służby Celno-Skarbowej 1000 28 Płaszcz** 1000

Uwagi:

* Buty zimowe męskie mogą być pobierane zamiennie z kozakami damskimi, przez funkcjonariusza kobietę, w ramach posiadanych punktów przeliczeniowych.

** Płaszcz przysługuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorom i zastępcom dyrektorów komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektorom i zastępcom dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelnikom i zastępcom naczelników urzędów celno-skarbowych, funkcjonariuszom w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej oraz funkcjonariuszom wykonującym zadania reprezentacyjne, w szczególności pełniącym funkcję rzecznika prasowego, członkom pocztu flagowego, sztandarowego i dowódcom uroczystości.

*** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.

2. Ubiór służbowy

Lp. Składniki ubioru Liczba punktów przeliczeniowych 1 Bluza służbowa w kolorze szarozielonym/czarnym* 175 2 Koszulka typu polo w kolorze miętowym/czarnym* 55 3 Koszulobluza z długim rękawem w kolorze miętowym/czarnym* 130 4 Koszulobluza z krótkim rękawem w kolorze miętowym/czarnym* 110 5 Spodnie służbowe letnie w kolorze szarozielonym/czarnym* 150 6 Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym/czarnym* 40 7 Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym/czarnym* 75 8 Buty letnie na grubej podeszwie 320 9 Buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce 320 10 Buty wysokie na grubej podeszwie 350 11 Rękawiczki ochronne 50 12 Pas główny 30 13 Kamizelka ostrzegawcza 60 14 Kamizelka narzędziowa nasobna** 200 15 Kurtka służbowa w kolorze szarozielonym/czarnym* 650 16 Kurtka służbowa typu softshell w kolorze szarozielonym/czarnym* 400 17 Spodnie służbowe zimowe w kolorze szarozielonym/czarnym* 330 18 Kominiarka w kolorze szarozielonym/czarnym* 30 19 Szalik typu komin w kolorze szarozielonym/czarnym* 40 20 Kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym/czarnym*,** 375 21 Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie*** 320 22 Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce*** 320 23 Buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie*** 350 24 Sztormiak*** 1350 25 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej**** 6 26 Emblemat Służby Celno-Skarbowej/przewodników psów służbowych/członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej**** 6 27 Kamizelka narzędziowa odblaskowa** 200 28 Półgolf w kolorze szarozielonym/czarnym* 90

Uwagi:

* Składniki umundurowania w kolorze czarnym przysługują wyłącznie funkcjonariuszom pełniącym służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej.

** Kamizelkę narzędziową nasobną, kamizelkę narzędziową odblaskową i kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym/czarnym przydziela kierownik jednostki organizacyjnej. Kamizelka narzędziowa odblaskowa może być przydzielana zamiennie z kamizelką narzędziową nasobną.

*** Buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie, buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce, buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie oraz sztormiak przysługują funkcjonariuszom pełniącym służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej.

**** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.

3. Ubiór reprezentacyjny

Lp. Składniki ubioru Liczba punktów przeliczeniowych 1 Płaszcz reprezentacyjny 1000 2 Spodnie reprezentacyjne męskie 150 3 Spodnie reprezentacyjne damskie 150 4 Spodnie reprezentacyjne typu bryczesy* 150 5 Czapka reprezentacyjna 100 6 Kurtka mundurowa reprezentacyjna męska 300 7 Kurtka mundurowa reprezentacyjna damska 300 8 Szelki do spodni 30 9 Sznur galowy 45 10 Rękawiczki letnie 60 11 Rękawiczki zimowe 60 12 Krawat 10 13 Buty z opinaczami 350 14 Oficerki* 350 15 Koszula reprezentacyjna z długim rękawem w kolorze białym 70 16 Szal 10 17 Pas skórzany reprezentacyjny 150 18 Pasek skórzany 30 19 Kabura* 150 20 Szabla z koalicyjką* 3000 21 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej** 6 22 Emblemat Służby Celno-Skarbowej** 6

Uwagi:

* Spodnie reprezentacyjne typu bryczesy, oficerki, kabura oraz szabla z koalicyjką przysługują dowódcy i zastępcy dowódcy kompanii honorowej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz członkom jej pocztu sztandarowego i pocztu flagowego.

** Emblematy w kolorach monochromatycznych mogą być noszone wyłącznie na składnikach ubioru specjalnego.

4. Ubiór specjalny

Lp. Składniki ubioru Liczba punktów przeliczeniowych 1 Kurtka specjalna letnia w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 800 2 Kurtka specjalna zimowa w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1200 3 Bluza specjalna polarowa w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 400

4 Kurtka polowa specjalna w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym z możliwością skrytego noszenia znaków identyfikujących służbę 800 5 Spodnie specjalne letnie w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1000 6 Bluza specjalna typu Combat-Shirt letnia w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1000 7 Bluza specjalna letnia w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1000 8 Bluza specjalna zimowa w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 500 9 Spodnie specjalne zimowe w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1000 10 Koszulka specjalna typu polo w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 100 11 Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 100 12 Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 100 13 Czapka specjalna typu kominiarka w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 100 14 Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą 100 15 Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą 100 16 Szalik typu komin w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 150 17 Pas główny specjalny z zapięciem typu cobra-belt 200 18 Buty specjalne letnie 800 19 Buty specjalne zimowe 1200 20 Buty specjalne ćwiczebne 800 21 Rękawiczki taktyczne bez ocieplenia 300 22 Rękawiczki taktyczne ocieplane 350 23 Kurtka nieprzemakalna specjalna w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 700 24 Spodnie nieprzemakalne specjalne w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 700

Załącznik nr 26)

WZORY I KOLORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE

1. Wzory i kolory składników ubioru wyjściowego

Funkcjonariusz ubrany w płaszcz.

Funkcjonariusz w stopniu generała ubrany w płaszcz.

Funkcjonariusz w stopniu generała ubrany w kurtkę mundurową ze sznurem galowym z podwójnym splotem i kordzikiem honorowym Służby Celno-Skarbowej.

Kurtka mundurowa damska funkcjonariusza w stopniu generała z wizerunkiem orła białego na wyłogach.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową damską albo kurtkę mundurową męską ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie wyjściowe damskie albo spodnie wyjściowe męskie, koszulę z długim rękawem w kolorze białym, w krawatce dla funkcjonariusza kobiety albo krawacie dla funkcjonariusza mężczyzny, kapeluszu mundurowym dla funkcjonariusza kobiety albo czapce wyjściowej dla funkcjonariusza mężczyzny oraz czółenkach damskich albo półbutach męskich.

Kurtka mundurowa męska funkcjonariusza ze znakiem Krajowej Administracji Skarbowej na wyłogach.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie wyjściowe damskie albo spodnie wyjściowe męskie, koszulę z długim rękawem w kolorze białym albo koszulę z krótkim rękawem w kolorze białym, z założonym paskiem skórzanym, w krawatce dla funkcjonariusza kobiety albo krawacie dla funkcjonariusza mężczyzny, kapeluszu mundurowym dla funkcjonariusza kobiety albo czapce wyjściowej dla funkcjonariusza mężczyzny oraz w czółenkach damskich albo półbutach męskich.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie wyjściowe męskie albo spodnie wyjściowe damskie, koszulę z krótkim rękawem w kolorze miętowym albo koszulę z długim rękawem w kolorze miętowym, w krawacie dla funkcjonariusza mężczyzny albo krawatce dla funkcjonariusza kobiety, czapce wyjściowej dla funkcjonariusza mężczyzny albo kapeluszu mundurowym dla funkcjonariusza kobiety oraz półbutach męskich albo czółenkach damskich.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę wyjściową, w czapce wyjściowej zimowej i rękawiczkach skórzanych zimowych.

2. Wzory i kolory składników ubioru służbowego

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe zimowe, bluzę służbową, z założonym pasem głównym, w butach wysokich na grubej podeszwie i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulobluzę z długim rękawem, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulobluzę z długim rękawem, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie o obniżonej cholewce i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulkę typu polo, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie o obniżonej cholewce i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie z uwidocznionym napisem „Służba Celno-Skarbowa” na bocznej kieszeni oraz odblaskowym lampasem, koszulobluzę z długim rękawem, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę służbową, półgolf w kolorze szarozielonym*, spodnie służbowe zimowe, w szaliku typu komin, czapce służbowej zimowej, butach wysokich na grubej podeszwie i rękawiczkach ochronnych.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe zimowe, kurtkę służbową typu softshell w kolorze szarozielonym*, w butach wysokich na grubej podeszwie i czapce służbowej zimowej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulobluzę z krótkim rękawem, w butach letnich na grubej podeszwie o obniżonej cholewce, kamizelce ostrzegawczej i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe letnie, koszulkę typu polo, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie i czapce służbowej letniej, także w kamizelce narzędziowej nasobnej albo kamizelce narzędziowej odblaskowej.

Funkcjonariusz ubrany w spodnie służbowe zimowe z uwidocznionym napisem „Służba Celno-Skarbowa” na bocznej kieszeni oraz odblaskowym lampasem, kurtkę służbową typu softshell, z założonym pasem głównym, w butach letnich na grubej podeszwie i czapce służbowej letniej.

Funkcjonariusz ubrany w kombinezon jednoczęściowy, w butach letnich na grubej podeszwie i kominiarce.

Uwaga:

* Składnik umundurowania może być wykonany również w kolorze czarnym. Składniki umundurowania w kolorze czarnym przysługują wyłącznie funkcjonariuszom pełniącym służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Wzory i kolory składników ubioru reprezentacyjnego

Funkcjonariusz ubrany w płaszcz reprezentacyjny.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową reprezentacyjną męską ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie reprezentacyjne męskie, koszulę reprezentacyjną z długim rękawem w kolorze białym, z założonym pasem skórzanym reprezentacyjnym z kaburą, w krawacie, czapce reprezentacyjnej, oficerkach i rękawiczkach letnich.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową reprezentacyjną męską ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie reprezentacyjne typu bryczesy, koszulę reprezentacyjną z długim rękawem w kolorze białym, z założonym pasem skórzanym reprezentacyjnym, w krawacie, czapce reprezentacyjnej, oficerkach, z szablą z koalicyjką i w rękawiczkach letnich.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę mundurową reprezentacyjną damską albo kurtkę mundurową reprezentacyjną męską ze sznurem galowym z pojedynczym splotem, spodnie reprezentacyjne damskie albo spodnie reprezentacyjne męskie, koszulę reprezentacyjną z długim rękawem w kolorze białym, z założonym pasem skórzanym reprezentacyjnym, w krawacie, czapce reprezentacyjnej, butach z opinaczami i rękawiczkach letnich.

4. Wzory i kolory składników ubioru specjalnego

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę specjalną zimową, spodnie specjalne zimowe, w czapce specjalnej zimowej, szaliku typu komin, butach specjalnych zimowych i rękawiczkach taktycznych ocieplanych.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę specjalną letnią, spodnie specjalne letnie, w czapce specjalnej letniej, butach specjalnych letnich i rękawiczkach taktycznych bez ocieplenia.

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną polarową, spodnie specjalne letnie, w czapce specjalnej typu kominiarka i rękawiczkach taktycznych bez ocieplenia.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę polową specjalną z możliwością skrytego noszenia znaków identyfikujących służbę, spodnie specjalne zimowe, w czapce specjalnej zimowej z wizerunkiem orła ze wstęgą i butach specjalnych zimowych.

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną letnią, spodnie specjalne letnie, z założonym pasem głównym specjalnym z zapięciem typu cobra-belt, w czapce specjalnej letniej i butach specjalnych letnich.

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną typu Combat-Shirt letnią, spodnie specjalne letnie, z założonym pasem głównym specjalnym z zapięciem typu cobra-belt, w czapce specjalnej letniej i butach specjalnych ćwiczebnych.

Funkcjonariusz ubrany w bluzę specjalną zimową i spodnie specjalne zimowe, w czapce specjalnej zimowej.

Funkcjonariusz ubrany w koszulkę specjalną typu polo, spodnie specjalne letnie, z założonym pasem głównym specjalnym z zapięciem typu cobra-belt, w czapce specjalnej letniej z wizerunkiem orła ze wstęgą.

Funkcjonariusz ubrany w kurtkę nieprzemakalną specjalną i spodnie nieprzemakalne specjalne, w butach specjalnych letnich i rękawiczkach taktycznych bez ocieplenia.

Wizerunek orła białego ze wstęgą z napisem „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” noszony na składnikach umundurowania

Znak Krajowej Administracji Skarbowej noszony na klapach kurtki mundurowej wyjściowej, z wyłączeniem funkcjonariuszy w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej

Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej noszony na składnikach umundurowania

Emblemat Służby Celno-Skarbowej noszony na składnikach umundurowania

Emblemat funkcjonariuszy pełniących służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej noszony na składnikach ubioru służbowego

Emblemat funkcjonariuszy przewodników psów służbowych noszony na składnikach ubioru służbowego

Wszystkie emblematy mogą być wykonane również w kolorach monochromatycznych

Sznur galowy

Sznur galowy z podwójnym splotem noszony na prawym ramieniu kurtki mundurowej przez funkcjonariuszy w korpusie generałów Służby Celno-Skarbowej. Przypinany z jednej strony do guzika pod prawym naramiennikiem, z drugiej strony do dwóch górnych guzików kurtki mundurowej.

Sznur galowy z pojedynczym splotem noszony na prawym ramieniu kurtki mundurowej przez funkcjonariuszy niebędących członkami korpusu generałów Służby Celno-Skarbowej. Przypinany z jednej strony do guzika pod prawym naramiennikiem, z drugiej strony do górnego guzika kurtki mundurowej.





Buława sznura galowego z podwójnym splotem.





Buława sznura galowego z pojedynczym splotem.

Załącznik nr 37)

WYKAZ ORAZ LICZBA SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA PRZYDZIELANYCH Z DNIEM MIANOWANIA DO SŁUŻBY, PRZYWRÓCENIA DO SŁUŻBY ALBO PRZENIESIENIA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ

1. Ubiór wyjściowy

Lp. Nazwa składnika Liczba Funkcjonariusz mężczyzna Funkcjonariusz kobieta 1 Kurtka wyjściowa 1 1 2 Spodnie wyjściowe męskie 1 - 3 Spodnie wyjściowe damskie lub spódnica wyjściowa - 1 4 Koszula z długim rękawem w kolorze białym 1 1 5 Koszula z krótkim rękawem w kolorze białym 1 1 6 Koszula z długim rękawem w kolorze miętowym 1 1 7 Koszula z krótkim rękawem w kolorze miętowym 1 1 8 Kurtka mundurowa męska 1 - 9 Kurtka mundurowa damska - 1 10 Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny 1 - 11 Czapka wyjściowa zimowa 1 1 12 Kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety - 1 13 Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny 1 - 14 Krawatka dla funkcjonariusza kobiety - 1 15 Półbuty męskie 1 - 16 Czółenka damskie - 1 17 Buty zimowe męskie 1 - 18 Kozaki damskie - 1 19 Szal 1 1 20 Rękawiczki skórzane letnie/zimowe 1 1 21 Sznur galowy 1 1 22 Pasek skórzany 1 1 23 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej 1 1 24 Emblemat Służby Celno-Skarbowej 1 1

2. Ubiór służbowy

Lp. Nazwa składnika Liczba 1 Bluza służbowa w kolorze szarozielonym/czarnym* 1 2 Koszulka typu polo w kolorze miętowym/czarnym* 2 3 Koszulobluza z długim rękawem w kolorze miętowym/czarnym* 1 4 Koszulobluza z krótkim rękawem w kolorze miętowym/czarnym* 1 5 Spodnie służbowe letnie w kolorze szarozielonym/czarnym* 2 6 Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym/czarnym* 1 7 Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym/czarnym* 1 8 Buty letnie na grubej podeszwie albo buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce 1 9 Buty wysokie na grubej podeszwie 1 10 Rękawiczki ochronne 1 11 Pas główny 1 12 Kamizelka ostrzegawcza 1 13 Kurtka służbowa w kolorze szarozielonym/czarnym* 1 14 Kurtka służbowa typu softshell w kolorze szarozielonym/czarnym* 1 15 Spodnie służbowe zimowe w kolorze szarozielonym/czarnym* 1 16 Kominiarka w kolorze szarozielonym/czarnym* 1 17 Szalik typu komin w kolorze szarozielonym/czarnym* 1 18 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej 2 19 Emblemat Służby Celno-Skarbowej/przewodników psów służbowych/członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej 2 20 Półgolf w kolorze szarozielonym/czarnym* 1

Uwaga:

* Składniki umundurowania w kolorze czarnym przysługują wyłącznie funkcjonariuszom pełniącym służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Ubiór specjalny

Lp. Nazwa składnika Liczba 1 Kurtka specjalna letnia w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 2 Kurtka specjalna zimowa w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 3 Bluza specjalna polarowa w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 4 Kurtka polowa specjalna w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym z możliwością skrytego noszenia znaków identyfikujących służbę 1 5 Spodnie specjalne letnie w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 6 Bluza specjalna typu Combat-Shirt letnia w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1

7 Bluza specjalna letnia w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 8 Bluza specjalna zimowa w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 9 Spodnie specjalne zimowe w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 10 Koszulka specjalna typu polo w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 2 11 Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 12 Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 13 Czapka specjalna typu kominiarka w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 14 Czapka specjalna letnia w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą 1 15 Czapka specjalna zimowa w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym z wizerunkiem orła ze wstęgą 1 16 Szalik typu komin w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 17 Pas główny specjalny z zapięciem typu cobra-belt 1 18 Buty specjalne letnie 1 19 Buty specjalne zimowe 1 20 Buty specjalne ćwiczebne 1 21 Rękawiczki taktyczne bez ocieplenia 1 22 Rękawiczki taktyczne ocieplane 1 23 Kurtka nieprzemakalna specjalna w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1 24 Spodnie nieprzemakalne specjalne w kolorze oliwkowoszarym lub kamuflującym 1

Załącznik nr 4

WZORY, KOLORY I SPOSÓB NOSZENIA DYSTYNKCJI

WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA NARAMIENNIKACH

1. Korpus generałów Służby Celno-Skarbowej

generał

nadinspektor

2. Korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej

inspektor

młodszy inspektor

podinspektor

3. Korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

nadkomisarz

komisarz

podkomisarz

4. Korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej

starszy aspirant

aspirant

młodszy aspirant

5. Korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej

starszy rachmistrz





rachmistrz

młodszy rachmistrz

starszy rewident

rewident

młodszy rewident

6. Korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej

starszy aplikant

aplikant

WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA CZAPKACH I KAPELUSZACH MUNDUROWYCH

1. Korpus generałów Służby Celno-Skarbowej

generał

nadinspektor

2. Korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej

3. Korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

4. Korpus aspirantów, podoficerów i szeregowych Służby Celno-Skarbowej

WZORY I KOLORY DYSTYNKCJI NA OTOKACH

Dystynkcje są umieszczane na taśmach otokowych, z wyjątkiem stopnia generała oraz nadinspektora, w przypadku których dystynkcje są wykonane bezpośrednio na otoku. Na otoku umieszcza się wężyk generalski koloru srebrnego.

1. Korpus generałów Służby Celno-Skarbowej

generał - otok czapki wyjściowej

generał - otok kapelusza mundurowego

nadinspektor - otok czapki wyjściowej

nadinspektor - otok kapelusza mundurowego

2. Korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej

inspektor - otok kapelusza mundurowego

inspektor - otok czapki wyjściowej

młodszy inspektor - otok kapelusza mundurowego

młodszy inspektor - otok czapki wyjściowej

podinspektor - otok kapelusza mundurowego

podinspektor - otok czapki wyjściowej

3. Korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej

nadkomisarz - otok kapelusza mundurowego

nadkomisarz - otok czapki wyjściowej

komisarz - otok kapelusza mundurowego

komisarz - otok czapki wyjściowej

podkomisarz - otok kapelusza mundurowego

podkomisarz - otok czapki wyjściowej

4. Korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej

starszy aspirant

aspirant

młodszy aspirant

5. Korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej

starszy rachmistrz

rachmistrz

młodszy rachmistrz

starszy rewident

rewident

młodszy rewident

6. Korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej

starszy aplikant

aplikant

SPOSÓB NOSZENIA DYSTYNKCJI

Dystynkcje do ubioru wyjściowego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze szarozielonym, z oznaczeniami stopni służbowych wykonanymi haftem w kolorze srebrnym. Dystynkcje dla generała oraz nadinspektora mogą być wykonane haftem ręcznym bajorkiem.

Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach kurtki wyjściowej, płaszcza, koszul i kurtki mundurowej.

Dystynkcje do ubioru służbowego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze szarozielonym, z oznaczeniami stopni wykonanymi haftem w kolorze srebrnym. Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach bluzy służbowej, koszulki typu polo, kombinezonu jednoczęściowego, koszulobluz, kurtek służbowych.

Dystynkcje do ubioru reprezentacyjnego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze szarozielonym, z oznaczeniami stopni służbowych wykonanymi haftem w kolorze srebrnym. Dystynkcje dla generała oraz nadinspektora mogą być wykonane haftem ręcznym bajorkiem.

Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach płaszcza reprezentacyjnego i kurtki mundurowej reprezentacyjnej.

Dystynkcje do ubioru specjalnego

Dystynkcje są wykonane na nasuwce w kolorze monochromatycznym. Dystynkcje w zależności od charakteru wykonywanych zadań mogą być umieszczane na naramiennikach odzieży wierzchniej.

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w ubiorze wyjściowym w czapce wyjściowej z dystynkcjami na otoku, koszuli z dystynkcjami na naramiennikach, emblematem Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej, znakiem imiennym oraz znakiem identyfikacji indywidualnej.

Załącznik nr 5

WZÓR, KOLOR I SPOSÓB NOSZENIA ODZNAKI KORPUSU OFICERÓW SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Odznaka korpusu oficerów Służby Celno-Skarbowej jest noszona na prawej górnej kieszeni kurtki mundurowej, równolegle do znaku identyfikacji indywidualnej.

Załącznik nr 6

WZORY, KOLORY I SPOSÓB NOSZENIA ZNAKÓW IDENTYFIKACJI OSOBISTEJ

Znak identyfikacji indywidualnej

Znak identyfikacji indywidualnej jest wykonany z metalu. Na znaku umieszczono:

a) wytłoczony napis „SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA” - u góry znaku,

b) wytłoczony orzeł - w środku znaku,

c) wygrawerowany kolejny napis pięciocyfrowy - u dołu znaku. Orzeł, napis i numer są srebrzone, pozostała część znaku jest oksydowana.

Znak jest noszony na kurtce mundurowej i koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze białym będącej odzieżą wierzchnią.

Znak może być noszony na kurtce wyjściowej, bluzie, koszulobluzie, kombinezonie jednoczęściowym w kolorze szarozielonym, koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze miętowym, kurtkach służbowych - na lewej kieszeni piersiowej, bezpośrednio i centralnie pod patką kieszeni piersiowej.

Znak jest mocowany za pomocą patki pod znak identyfikacji indywidualnej wieszanej na guziku lewej kieszeni piersiowej.

Znak imienny metalowy

Znak imienny metalowy ma kształt prostokąta w kolorze czarnym z obwódką w kolorze srebrnym. Napis w kolorze srebrnym jest umieszczony centralnie na znaku imiennym metalowym i składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza.

Znak może być noszony na kurtce mundurowej i koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze białym będącej odzieżą wierzchnią - bezpośrednio i centralnie nad prawą patką kieszeni piersiowej.

Znak imienny na tkaninie

Znak imienny jest wykonany z tkaniny koloru czarnego, ma kształt prostokąta z obszyciem koloru czarnego. Napis koloru srebrnego jest umieszczony centralnie na znaku imiennym i składa się z pierwszej litery imienia, kropki oraz nazwiska funkcjonariusza.

Znak może być noszony niezależnie od przysługującego rodzaju umundurowania na kurtce wyjściowej, kurtkach służbowych, bluzie, koszulobluzie, kombinezonie jednoczęściowym w kolorze szarozielonym, koszuli z długim i krótkim rękawem w kolorze miętowym oraz koszulce typu polo będącej odzieżą wierzchnią - bezpośrednio i centralnie nad prawą patką kieszeni piersiowej.

Załącznik nr 78)

ZESTAWY UBIORCZE SKŁADNIKÓW UBIORÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ WYDANIU W NATURZE

1. Ubiór wyjściowy funkcjonariusza bez sznura galowego

Lp. Nazwa składnika Zestawy ubiorcze w okresie letnim w okresie zimowym 1 2 3 4 5 1 Kurtka wyjściowa; zamiennie płaszcz - - - x x 2 Spodnie wyjściowe/spódnica wyjściowa x x x x x 3 Koszula z długim/krótkim rękawem w kolorze białym/miętowym x x x x x 4 Kurtka mundurowa męska/damska x - - x - 5 Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny/kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety x x x x x 6 Czapka wyjściowa zimowa - - - x x 7 Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny/krawatka dla funkcjonariusza kobiety x x - x x 8 Półbuty męskie/czółenka damskie x x x - - 9 Buty zimowe męskie/ kozaki damskie - - - x x 10 Szal - - - x x 11 Rękawiczki skórzane letnie/zimowe x x x x x 12 Pasek skórzany x x x x x 13 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej x x x x x 14 Emblemat Służby Celno-Skarbowej x x x x x

Uwagi:

1. Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września, natomiast okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.

2. Czapki wyjściowej, czapki wyjściowej zimowej, kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek skórzanych nie nosi się wewnątrz budynków, z wyłączeniem sytuacji określonych w ceremoniale Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Półbuty męskie i czółenka damskie mogą być noszone również w okresie zimowym.

4. W zestawie nr 3 dopuszcza się noszenie wyłącznie koszuli z krótkim rękawem.

5. W zależności od warunków pogodowych dopuszcza się noszenie:

a) w okresie letnim: kurtki wyjściowej i szala, umundurowania bez rękawiczek,

b) w okresie zimowym: umundurowania bez kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek.

6. Dopuszcza się noszenie składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów: letniego i zimowego. Decyzję w sprawie noszenia składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

2. Ubiór wyjściowy funkcjonariusza ze sznurem galowym

Lp. Nazwa składnika Zestawy ubiorcze w okresie letnim w okresie zimowym 1 2 1 Kurtka wyjściowa; zamiennie płaszcz - x 2 Spodnie wyjściowe/spódnica wyjściowa x x 3 Koszula z długim/krótkim rękawem w kolorze białym x x 4 Kurtka mundurowa męska/damska x x 5 Czapka wyjściowa dla funkcjonariusza mężczyzny/kapelusz mundurowy dla funkcjonariusza kobiety x x 6 Czapka wyjściowa zimowa - x 7 Krawat dla funkcjonariusza mężczyzny/krawatka dla funkcjonariusza kobiety x x 8 Półbuty męskie/czółenka damskie x - 9 Buty zimowe męskie/ kozaki damskie - x 10 Szal - x 11 Rękawiczki skórzane letnie/zimowe x x 12 Pasek skórzany x x 13 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej x x 14 Emblemat Służby Celno-Skarbowej x x 15 Sznur galowy x x

Uwagi:

1. Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września, natomiast okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.

2. Czapki wyjściowej, czapki wyjściowej zimowej, kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek nie nosi się wewnątrz budynków, z wyłączeniem sytuacji określonych w ceremoniale Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Półbuty męskie i czółenka damskie mogą być noszone również w okresie zimowym.

4. W zależności od warunków pogodowych, na zarządzenie dowódcy uroczystości, dopuszcza się noszenie:

a) w okresie letnim: kurtki wyjściowej i szala, umundurowania bez rękawiczek,

b) w okresie zimowym: umundurowania bez kurtki wyjściowej, szala i rękawiczek.

5. Dopuszcza się noszenie składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów: letniego i zimowego. Decyzję w sprawie noszenia składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

3. Ubiór służbowy funkcjonariusza

Lp. Nazwa składnika Zestawy ubiorcze w okresie letnim w okresie zimowym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Kurtka służbowa/kurtka służbowa typu softshell - - - - - - - - x x x x x x x x 2 Kombinezon jednoczęściowy w kolorze szarozielonym/czarnym x x x - - - - - x x x - - - - - 3 Bluza służbowa w kolorze szarozielonym/czarnym x - - x x x - - x - - x x x - - 4 Koszulka typu polo w kolorze miętowym/czarnym - - - x - - x - - - - x - - x - 5 Koszulobluza/koszula z krótkim/długim rękawem w kolorze miętowym/czarnym - - - - x - - x - - - - x - - x 6 Spodnie służbowe letnie - - - x x x x x - - - - - - - - 7 Spodnie służbowe zimowe - - - - - - - - - - - x x x x x 8 Czapka służbowa letnia w kolorze szarozielonym/ czarnym x x x x x x x x - - - - - - - - 9 Czapka służbowa zimowa w kolorze szarozielonym/ czarnym - - - - - - - - x x x x x x x x 10 Buty letnie na grubej podeszwie/buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce x x x x x x x x - - - - - - - - 11 Buty wysokie na grubej podeszwie - - - - - - - - x x x x x x x x 12 Pas główny x x x x x x x x x x x x x x x x 13 Emblemat Krajowej Administracji Skarbowej - Służby Celno-Skarbowej x x x x x x x x x x x x x x x x 14 Emblemat Służby Celno-Skarbowej/przewodników psów służbowych/ członków załóg jednostek pływających Krajowej Administracji Skarbowej x x x x x x x x x x x x x x x x

Uwagi:

1. Okres letni trwa od dnia 1 maja do dnia 30 września, natomiast okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia.

2. Koszula z krótkim/długim rękawem w kolorze miętowym (lp. 5) stanowi składnik ubioru wyjściowego.

3. Czapka służbowa letnia i kurtka służbowa typu softshell może być noszona również w okresie zimowym.

4. Czapki służbowej i kurtek służbowych nie nosi się wewnątrz budynków.

5. Buty letnie na grubej podeszwie oraz buty letnie na grubej podeszwie o obniżonej cholewce mogą być noszone również w okresie zimowym.

6. W zależności od warunków pogodowych dopuszcza się noszenie:

a) w okresie letnim: kurtki służbowej, kurtki służbowej typu softshell i spodni służbowych zimowych,

b) w okresie zimowym: umundurowania bez kurtek służbowych,

c) kurtki służbowej w połączeniu z kurtką typu softshell lub bluzą służbową,

d) kurtki wyjściowej stanowiącej składnik ubioru wyjściowego.

7. Kurtkę służbową i kurtkę służbową typu softshell nosi się zamiennie.

8. Kamizelka ostrzegawcza, kamizelka narzędziowa nasobna, kamizelka narzędziowa odblaskowa, kominiarka, półgolf, szalik typu komin i rękawiczki ochronne oraz sztormiak dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej mogą być noszone w każdym zestawie, w zależności od charakteru wykonywanych obowiązków służbowych.

9. W okresie zimowym rękawiczki ochronne pełnią funkcję rękawiczek zimowych.

10. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej pełniący służbę w składzie załogi jednostki pływającej Krajowej Administracji Skarbowej mogą nosić buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie, buty letnie na grubej niebrudzącej podeszwie o obniżonej cholewce oraz buty wysokie na grubej niebrudzącej podeszwie.

11. Dopuszcza się noszenie składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresu letniego bądź zimowego. Decyzję w sprawie noszenia składników ubioru stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

Załącznik nr 8

WYKAZ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA, ZA KTÓRE PRZYSŁUGUJE RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY, WYSOKOŚĆ TEGO RÓWNOWAŻNIKA ORAZ WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA OKRESOWE CZYSZCZENIE UMUNDUROWANIA

Lp. Składniki umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze 1 Podkoszulek letni 2 Podkoszulek zimowy 3 Figi dla funkcjonariusza kobiety 4 Biustonosz dla funkcjonariusza kobiety 5 Rajstopy dla funkcjonariusza kobiety w kolorze beżowym 6 Slipy dla funkcjonariusza mężczyzny 7 Kalesony dla funkcjonariusza mężczyzny 8 Skarpety w kolorze czarnym

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO

Lp. Wyszczególnienie Roczna wysokość równoważnika pieniężnego (w zł) 1 Równoważnik pieniężny za składniki umundurowania, które nie podlegają wydaniu w naturze 300 2 Równoważnik umundurowania pieniężny za okresowe czyszczenie 150

Załącznik nr 9

SPOSÓB WYLICZENIA ZWROTU RÓWNOWARTOŚCI PIENIĘŻNEJ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA

1. Kwotę zwrotu równowartości pieniężnej składników umundurowania wylicza się według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

x - liczbę dni, w których funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej pełnił służbę w umundurowaniu,

a - liczbę punktów przeliczeniowych przyznanych funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w bieżącym roku kalendarzowym,

b - liczbę punktów przeliczeniowych niewykorzystanych w bieżącym roku kalendarzowym,

P - wartość punktu przeliczeniowego.

2. Kwotę zwrotu równowartości pieniężnej zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.





