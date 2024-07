§ 6.

1. Wniosek o przyznanie nagrody, zwany dalej „wnioskiem”, może złożyć:

1) rektor;

2) prezydent federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

3) Prezes Polskiej Akademii Nauk;

4) Prezes Polskiej Akademii Umiejętności;

5) dyrektor instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;

6) dyrektor instytutu badawczego;

7) Prezes Centrum Łukasiewicz;

8) dyrektor instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

9) dyrektor międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) dyrektor międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na mocy umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną;

11) osoba kierująca innym podmiotem, jeżeli do ustawowych lub statutowych zadań tego podmiotu należy organizowanie, planowanie lub prowadzenie badań naukowych.

2. Osoba pełniąca funkcję, o której mowa w ust. 1, zwana dalej „wnioskodawcą”, może zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której kierowany przez nią podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, do każdej z nagród, o których mowa w § 3 i § 4, albo posiadał takie uprawnienia w roku, w którym stopień został nadany, oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w § 5.

3. W przypadku nagrody, o której mowa w § 5, wnioskodawca zgłasza do nagrody osobę zatrudnioną w kierowanym przez niego podmiocie.

4. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej wnioskodawcą jest osoba reprezentująca podmiot zatrudniający osobę kierującą pracami zespołu.