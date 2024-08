Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów

z dnia 17 lipca 2024 r. (Dz. U. poz. 1183)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w Krajowej Administracji Skarbowej

Na podstawie art. 140 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje broni palnej przysługującej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”;

2) kryteria i tryb przydziału broni palnej, normy uzbrojenia oraz sposób jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego;

3) normy wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych, zasady jego przyznawania i użytkowania;

4) warunki przyznawania środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 5, 7, 9 i 11, pkt 12 lit. a, pkt 13, 17 i 18, pkt 19 z wyłączeniem materiałów wybuchowych i pkt 20 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 383).

§ 2. 1. W zależności od rodzaju realizowanych zadań funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, mogą być przydzielone następujące rodzaje broni palnej:

1) bojowa:

a) pistolet,

b) rewolwer,

c) strzelba,

d) pistolet maszynowy,

e) karabin,

f) karabinek,

g) karabin maszynowy;

2) alarmowa i sygnałowa;

3) do miotania pocisków treningowych.

2. Normę uzbrojenia stanowi broń palna bojowa wraz z przeznaczoną do niej amunicją.

3. Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej może być przydzielona broń palna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

4. Broń palna wskazana w ust. 1 pkt 1 lit. c-g oraz pkt 2 i 3 może być przydzielona tylko funkcjonariuszowi, któremu została przydzielona broń palna określona w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.

§ 3. 1. Broń palna może być przydzielona funkcjonariuszowi, który:

1)3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby ustaloną orzeczeniem komisji lekarskiej, o której mowa w art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej „ustawą”, lub uzyskał pozytywny wynik badania psychologicznego, o którym mowa w art. 177 ust. 1 ustawy;

2) odbył szkolenia w zakresie:

a) budowy i działania broni palnej,

b) zasad użycia lub wykorzystania broni palnej,

c) zasad noszenia broni palnej oraz jej przechowywania,

d) przypadków uzasadniających użycie lub wykorzystanie broni palnej,

e) postępowania w przypadku użycia lub wykorzystania broni palnej

- udokumentowane zaświadczeniem o ich pozytywnym ukończeniu.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się również do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Osobie uprawnionej może być przydzielony tylko taki rodzaj broni palnej, jaki był objęty szkoleniem.

§ 4. Broń palna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, jest przydzielana w drodze decyzji:

1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych - w przypadku Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

2) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - w przypadku Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo funkcjonariusza pełniącego służbę w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) dyrektora izby administracji skarbowej - w przypadku funkcjonariusza pełniącego służbę w podległych jednostkach organizacyjnych.

§ 5. Broń palna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c-g oraz pkt 2 i 3, jest przydzielana na polecenie kierownika komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę, i na czas realizacji określonego zadania.

§ 6. 1. Broń palną i amunicję przechowuje się w szafach metalowych lub sejfach specjalnie przeznaczonych do przechowywania broni, umieszczonych w pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem broni”.

2. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, która dokonała przydziału broni palnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, może być ona przechowywana wraz z amunicją w:

1) miejscu zamieszkania osoby uprawnionej, w sejfie lub skrytce z co najmniej jednym zamkiem atestowanym, przystosowanych do przechowywania broni palnej i trwale przymocowanych do ściany lub posadzki lokalu mieszkalnego;

2) pomieszczeniu służbowym, w przydzielonej osobie uprawnionej do indywidualnego użytku szafie metalowej lub sejfie, spełniających wymagania do przechowywania broni palnej.

§ 7. W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2:

1) broń palną przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych;

2) przed udaniem się na urlop, leczenie, wyjazd lub w innych okolicznościach powodujących brak nadzoru nad bronią palną osoba uprawniona zdaje broń wraz z amunicją do magazynu broni.

§ 8. 1. Magazyn broni może być umiejscowiony w siedzibie organu Krajowej Administracji Skarbowej albo w innych obiektach użytkowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

2. Organ Krajowej Administracji Skarbowej po uzgodnieniu, w formie porozumienia, z jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub przez niego nadzorowanymi albo z innym organem może korzystać z magazynu broni prowadzonego przez te jednostki albo organ.

§ 9. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1, magazyn broni powinien:

1) być zorganizowany w sposób umożliwiający dostęp wyłącznie osobom upoważnionym;

2) znajdować się w budynku murowanym, będącym pod całodobową uzbrojoną ochroną lub wyposażonym w urządzenia sygnalizacyjne (alarmowe) połączone z uzbrojoną formacją, w której pełniony jest całodobowy dyżur;

3) posiadać drzwi wyposażone w co najmniej dwa zamki, w tym jeden atestowany, lub drzwi metalowe antywłamaniowe atestowane;

4) w przypadku pomieszczenia wyposażonego w okna, posiadać co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń: krata, siatka, żaluzja antywłamaniowa lub szyby o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie.

§ 10. 1. Broń palną przechowuje się rozładowaną, zabezpieczoną zgodnie z zaleceniami producenta, z odłączonym magazynkiem, kompletną i czystą, a jednostki broni nieprzydzielone i nieużytkowane powinny być w odpowiedni sposób zakonserwowane.

2. Amunicję przechowuje się w pudełkach lub pojemnikach, ułożoną w sposób uniemożliwiający przypadkowe uderzenie w spłonkę naboju.

§ 11. 1. Warunki przechowywania broni palnej powinny uwzględniać wymagania jej producenta w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego.

2. Broń palna podlega okresowym przeglądom stanu technicznego przewidzianym przez producenta. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia broni palnej jej naprawa i dokonywanie przeróbek mogą być przeprowadzone wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

§ 12. 1. Wyposażenie niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariusza obejmuje środki ochrony indywidualnej i wyposażenie taktyczne, sprzęt specjalistyczny, sprzęt sportowy i środki higieny osobistej. Normy wyposażenia określa załącznik do rozporządzenia.

2. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawane na polecenie kierownika komórki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.

3. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 13. 1. Środki ochrony indywidualnej przyznaje się funkcjonariuszowi wykonującemu zadania służbowe w warunkach zagrażających bezpieczeństwu i w przypadku występowania w środowisku czynników szkodliwych dla zdrowia.

2. Środki higieny osobistej przyznaje się funkcjonariuszowi wykonującemu zadania służbowe powodujące intensywne brudzenie lub gdy charakter wykonywanych zadań ze względów higieniczno-sanitarnych wymaga ich przydzielenia.

3. Do przyznawania środków ochrony indywidualnej stosuje się przepisy działu dziesiątego rozdziału IX ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878).

§ 14. 1. W związku z realizacją zadań i czynności, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, funkcjonariuszowi mogą zostać przyznane środki przymusu bezpośredniego określone w art. 12 ust. 1 pkt 2, 5, 7, 9 i 11, pkt 12 lit. a, pkt 13, 17 i 18, pkt 19 z wyłączeniem materiałów wybuchowych i pkt 20 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

2. Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej mogą zostać przyznane środki przymusu bezpośredniego określone w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 7, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

§ 15. Środki przymusu bezpośredniego mogą być przyznane osobie uprawnionej, która odbyła szkolenie w zakresie:

1) przypadków uzasadniających użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego,

2) sposobu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,

3) zasad postępowania po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego

- udokumentowane zaświadczeniem o jego pozytywnym ukończeniu.

§ 16. Broń palna może być przydzielona funkcjonariuszowi, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) uzyskał pozytywny wynik badań psychologicznego i psychofizjologicznego, o których mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) lub w art. 42i ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720, 1165 i 2261);

2) odbył szkolenia lub przeszkolenia dla funkcjonariuszy celnych albo pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w zakresie:

a) budowy i działania, zasad noszenia i przechowywania, użycia lub wykorzystania oraz postępowania w przypadku użycia lub wykorzystania broni palnej,

b) przepisów dotyczących użycia i zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną oraz praktycznego posługiwania się bronią palną

- udokumentowane zaświadczeniem o ich pozytywnym ukończeniu.

§ 17. 1. Środki przymusu bezpośredniego przyznane funkcjonariuszowi przed dniem 1 marca 2017 r. uznaje się za przyznane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2. Środki przymusu bezpośredniego mogą być przyznane funkcjonariuszowi, który przed dniem 1 marca 2017 r. odbył szkolenia dla funkcjonariuszy celnych albo pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w zakresie:

1) sposobu użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego,

2) zasad postępowania po użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego

- udokumentowane zaświadczeniem o ich pozytywnym ukończeniu.

§ 18. Wyposażenie, o którym mowa w § 12 ust. 1, przyznane funkcjonariuszowi przed dniem 1 marca 2017 r. uznaje się za przyznane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.4)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860 oraz z 2024 r. poz. 850, 863 i 879.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzbrojenia, wyposażenia oraz środków przymusu bezpośredniego w Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 754), które weszło w życie z dniem 6 maja 2023 r.

4) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio uregulowany:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania, przechowywania i zapewniania właściwego stanu technicznego (Dz. U. poz. 868), które w zakresie dotyczącym broni palnej utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. poz. 867), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;

3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie broni służbowej i umundurowania pracowników kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1454), które w zakresie dotyczącym broni służbowej i wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1183)

NORMY WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH PRZEZ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

1. Środki ochrony indywidualnej i wyposażenie taktyczne

Lp. Przedmiot Jednostka miary Ilość Okres używalności

w latach Uwagi 1 hełm kuloodporny szt. wg potrzeb dz. w wyposażeniu indywidualnym 2 kask ochronny szt. jw. dz. jw. 3 kamizelka kuloodporna wewnętrzna szt. jw. dz. jw. 4 taktyczna kamizelka kuloodporna szt. jw. dz. jw. 5 maska przeciwgazowa szt. jw. dz. jw. 6 ochronniki słuchu szt. jw. dz. jw. 7 gogle strzeleckie szt. jw. dz. jw. 8 okulary strzeleckie szt. jw. dz. jw. 9 nakolanniki kpl. jw. dz. jw. 10 rękawice specjalistyczne odporne na przecięcie para jw. dz. jw. 11 rękawice taktyczne para jw. dz. jw. 12 pneumatyczna kamizelka ratunkowa szt. jw. dz. jw. 13 kabura zewnętrzna szt. wg potrzeb dz. jw. 14 kabura operacyjna szt. jw. dz. jw. 15 zestaw do działań operacyjnych: pas, kabura, ładownice na magazynki, pokrowce na radiotelefon i kajdanki kpl. jw. dz. jw. 16 plecak taktyczny szt. jw. dz. jw. 17 narzędzie wielofunkcyjne szt. jw. dz. jw. 18 nóż taktyczny szt. jw. dz. jw.

2. Sprzęt specjalistyczny

Lp. Przedmiot Jednostka miary Ilość Okres używalności

w latach Uwagi 1 suchy skafander, ocieplacz, rękawice, kaptur kpl. jw. dz. w wyposażeniu jednostki 2 ubiór maskujący kpl. jw. dz. jw. 3 wskaźnik laserowy szt. jw. dz. jw. 4 wskaźnik noktowizyjny szt. jw. dz. jw.

5 celownik noktowizyjny szt. jw. dz. jw. 6 celownik termowizyjny szt. jw. dz. jw. 7 celownik holograficzny szt. jw. dz. jw. 8 celownik kolimatorowy szt. jw. dz. jw. 9 gogle noktowizyjne szt. jw. dz. jw. 10 lornetka (pryzmatyczna, noktowizyjna, termowizyjna) szt. jw. dz. jw. 11 noktowizor szt. jw. dz. jw. 12 strzelecki stoper elektroniczny szt. jw. dz. jw. 13 zestaw reanimacyjny kpl. jw. dz. jw. 14 tarcza balistyczna szt. jw. dz. jw. 15 koc balistyczny szt. jw. dz. jw. 16 drabina rozsuwana szt. jw. dz. jw. 17 łom wielozadaniowy szt. jw. dz. jw. 18 toporek wielozadaniowy szt. jw. dz. jw. 19 młot ciężki szt. jw. dz. jw. 20 nożyce do cięcia metalu szt. jw. dz. jw. 21 zestaw narzędzi wyważeniowych kpl. jw. dz. jw. 22 zestaw oświetleniowy szt. jw. dz. jw. 23 latarka szt. jw. dz. w wyposażeniu indywidualnym 24 zestaw medyczny z wyposażeniem szt. jw. dz. w wyposażeniu jednostki 25 oświetlenie taktyczne do broni szt. jw. dz. jw. 26 apteczka osobista z wyposażeniem kpl. jw. dz. w wyposażeniu indywidualnym 27 wykrywacz metalu szt. jw. dz. w wyposażeniu jednostki 28 urządzenie do rejestrowania dźwięku i obrazu szt. jw. dz. jw. 29 pistolet ćwiczebny na farbę / zestaw konwersyjny do broni szt./kpl. jw. dz. jw. 30 indywidualne urządzenie GPS szt. jw. dz. jw. 31 radiotelefony nasobne i samochodowe szt. jw. dz. jw. 32 zestawy łączności kamuflowanej kpl. jw. dz. jw. 33 torba transportowa szt. jw. dz. jw. 34 skrzynia transportowa szt. jw. dz. jw. 35 sprzęt alpinistyczny (wysokościowy) kpl. jw. dz. w wyposażeniu indywidualnym 36 sprzęt płetwonurkowy kpl. jw. dz. jw. 37 wyposażenie ochronno-uzupełniające szt. jw. dz. jw.

3. Sprzęt sportowy

Lp. Przedmiot Jednostka miary Ilość Okres używalności

w latach Uwagi 1 rękawice bokserskie para wg potrzeb dz. w wyposażeniu jednostki 2 kask ochronny szt. jw. dz. jw. 3 ochraniacze kpl. 1 dz. w wyposażeniu indywidualnym 4 łapa trener szt. wg potrzeb dz. w wyposażeniu jednostki 5 manekin treningowy szt. jw. dz. jw. 6 napięstniki para jw. dz. jw. 7 okulary pływackie szt. 1 dz. w wyposażeniu indywidualnym 8 spodenki kąpielowe szt. 1 2 jw. 9 czepek pływacki szt. 1 2 jw. 10 klapki kąpielowe para 1 3 jw. 11 dres sportowy kpl. 1 dz. (2) jw. 12 komplet dres nieprzemakalny kpl. 1 dz. (4) jw. 13 koszulka sportowa szt. 2 2 jw. 14 spodenki sportowe para 2 2 jw. 15 obuwie sportowe para 1 2 jw. 16 obuwie treningowe para 1 2 jw. 17 torba sportowa szt. jw. dz. (3) jw. 18 karimata szt. jw. dz. jw. 19 śpiwór szt. jw. dz. jw. 20 namiot szt. wg potrzeb dz. w wyposażeniu jednostki 21 termos szt. jw. dz. jw.

4. Środki higieny osobistej

Lp. Przedmiot Jednostka miary Ilość Okres używalności

w latach Uwagi 1 ręcznik (kąpielowy) szt. wg potrzeb 1 w wyposażeniu indywidualnym 2 ręcznik (mały) szt. jw. 2 jw. 3 żel do kąpieli litr 0,5 1 miesiąc jw. 4 proszek do prania kg 0,5 jw. jw.

Uwaga: symbol dz. oznacza „do zużycia”.