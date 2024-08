§ 18.

1. Decyzja o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera oraz o przeznaczeniu do wykonania świadczeń osobistych planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny:

1) podlega uchyleniu:

a) jeżeli zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 625 ust. 1 lub art. 640 ust. 4 ustawy,

b) jeżeli nastąpiła zmiana miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, polegająca na zameldowaniu się w miejscowości położonej na obszarze innej gminy,

c) na wniosek jednostki organizacyjnej, na rzecz której świadczenie osobiste miało być wykonywane - w przypadku ustania potrzeby korzystania ze świadczeń osobistych,

d) na wniosek szefa wojskowego centrum rekrutacji - w przypadku decyzji o przeznaczeniu osoby do funkcji kuriera, jeżeli ustała potrzeba korzystania z odpowiedniego świadczenia osobistego,

e) jeżeli osoba, którą przeznaczono do wykonania świadczenia osobistego, przekroczyła 60. rok życia;

2) wygasa w przypadku zgonu osoby, którą przeznaczono do wykonania świadczenia osobistego.

2. Osoby, które przeznaczono do funkcji kuriera lub do wykonania świadczeń osobistych planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, zawiadamiają niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 625 ust. 1 ustawy, przedstawiając dokumenty potwierdzające te okoliczności.

3. O wygaśnięciu decyzji w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia wnioskodawcę.

4. W przypadku uchylenia oraz wygaśnięcia decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta):

1) unieważnia wezwania, o których mowa w § 14 ust. 1, wystawione dla osób, wobec których uchylono decyzję lub decyzja wygasła;

2) w miejsce osób, o których mowa w pkt 1, z urzędu przeznacza inne osoby do funkcji kuriera albo wykonywania świadczeń osobistych planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz wystawia dla nich wezwania, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i d.

5. Do przechowywania i dostarczania wezwań, o których mowa w ust. 4 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust. 3-5.