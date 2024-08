Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w § 2 wyrazy „art. 197 § 1, 3” zastępuje się wyrazami „art. 197 § 1, 1a, 3”;



2) w art. 197:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody,



podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.”,

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Tej samej karze podlega, kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego wykorzystując brak możliwości rozpoznania przez nią znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem.”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli sprawca w sposób określony w § 1 lub 1a doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności,



podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”;

3) art. 198 otrzymuje brzmienie:

„Art. 198. Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikające z upośledzenia umysłowego, choroby psychicznej lub innego zakłócenia czynności psychicznych znaczne ograniczenie zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności,



podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”.