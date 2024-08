§ 2.

1. Do umów o udzielenie dotacji celowej, o których mowa w § 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do umów o udzielenie dotacji celowej, o których mowa w § 6 rozporządzenia zmienianego w § 1, zawieranych od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych w postępowaniach wszczętych przed tym dniem stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające dostosowania do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przekazuje się na wezwanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie wyznaczonym przez tego ministra, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania zawierającego informację, że niedostosowanie wniosku w terminie wyznaczonym przez ministra będzie skutkować pozostawieniem go bez rozpoznania.