Urządzenie do wyznaczania błędów długości drogi i prędkości tachografów: 1) urządzenie, w którego skład wchodzą: a) urządzenie do napędzania tachografu (impulsowo lub mechanicznie), b) przyrząd do wyznaczania wartości poprawnych prędkości, c) przyrząd do wyznaczania wartości poprawnych długości drogi albo 2) urządzenie wyznaczające w sposób automatyczny błędy długości drogi i prędkości. Dokładność urządzeń powinna umożliwiać wyznaczenie wartości błędów długości drogi i prędkości z dokładnością umożliwiającą porównanie uzyskanego wyniku: 1) dla TA: a) nowych i po naprawie - zgodnie z wymaganiami zawartymi w części III "Wymagania dotyczące konstrukcji urządzenia rejestrującego" załącznika I do rozporządzenia 165/2014 w lit. f pkt 14), b) zainstalowanych i sprawdzanych okresowo - zgodnie z wymaganiami zawartymi w części III "Wymagania dotyczące konstrukcji urządzenia rejestrującego" załącznika I do rozporządzenia 165/2014 w lit. f pkt 2 i 34), 2) dla TC - zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale III "Wymagania odnośnie do konstrukcji i funkcjonalności urządzenia rejestrującego" załącznika IB do rozporządzenia 3821/85 w pkt 25) oraz w rozdziale 3 "Wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne urządzeń rejestrujących" załącznika IC do rozporządzenia 2016/799 w pkt 3.2.1 i 3.2.26)

TA, TC

I, S, P