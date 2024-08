§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024 (Dz. U. poz. 2747) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte:

a) w spisie treści w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w pozycji 24,

b) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

- w bloku tematycznym 1.03 OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w badaniu o symbolu 1.03.03 (022) Przestępczość. Wymiar sprawiedliwości,

- w bloku tematycznym 1.21 LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE w badaniach o symbolach:

- - 1.21.10 (041) Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych,

- - 1.21.14 (044) Zasoby migracyjne,

- w bloku tematycznym 1.25 WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA w badaniach o symbolach:

- - 1.25.11 (071) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej,

- - 1.25.27 (075) Rachunki ochrony socjalnej: Satelitarny rachunek ochrony socjalnej, Europejski system zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS),

- w bloku tematycznym 1.27 EDUKACJA w badaniach o symbolach:

- - 1.27.01 (081) Oświata i wychowanie,

- - 1.27.05 (082) Szkolnictwo wyższe i jego finanse,

- - 1.27.14 (083) Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- w bloku tematycznym 1.65 FINANSE PUBLICZNE w badaniu o symbolu 1.65.13 (233) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych,

- w bloku tematycznym 1.80 OPERATY STATYSTYCZNE w badaniu o symbolu 1.80.02 (260) System Jednostek do Badań Społecznych - operaty,

c) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli "Informacje o przekazywanych danych" w lp. 24 w lp. 24.1-24.8

- w różnych przypadkach, wyrazy "Ministerstwa Edukacji i Nauki" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Ministerstwa Edukacji Narodowej";

2) użyte:

a) w spisie treści w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w pozycji 31,

b) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

- w bloku tematycznym 1.04 GOSPODARKA SPOŁECZNA w badaniach o symbolach:

- - 1.04.01 (026) Organizacje pozarządowe i społeczne jednostki wyznaniowe,

- - 1.04.07 (029) Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej,

- w bloku tematycznym 1.20 RODZINA w badaniach o symbolach:

- - 1.20.01 (030) Rodziny w Polsce,

- - 1.20.03 (031) Świadczenia na rzecz rodziny,

- - 1.20.04 (032) Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej,

- - 1.20.05 (033) Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3,

- w bloku tematycznym 1.21 LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE w badaniu o symbolu 1.21.14 (044) Zasoby migracyjne,

- w bloku tematycznym 1.23 RYNEK PRACY w badaniach o symbolach:

- - 1.23.02 (049) Pracujący w gospodarce narodowej,

- - 1.23.06 (051) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy,

- - 1.23.07 (052) Popyt na pracę,

- w bloku tematycznym 1.25 WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA w badaniach o symbolach:

- - 1.25.07 (067) Pomoc społeczna,

- - 1.25.11 (071) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej,

- - 1.25.27 (075) Rachunki ochrony socjalnej: Satelitarny rachunek ochrony socjalnej, Europejski system zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS),

- w bloku tematycznym 1.26 NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA w badaniu o symbolu 1.26.01 (076) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi,

- w bloku tematycznym 1.29 ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA w badaniach o symbolach:

- - 1.29.17 (104) Rachunki Zdrowia: Narodowy Rachunek Zdrowia, Satelitarny Rachunek Zdrowia,

- - 1.29.21 (106) Osoby niepełnosprawne prawnie,

- w bloku tematycznym 1.65 FINANSE PUBLICZNE w badaniach o symbolach:

- - 1.65.13 (233) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych,

- - 1.65.31 (242) Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE,

- w bloku tematycznym 1.67 RACHUNKI NARODOWE w badaniu o symbolu 1.67.07 (251) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym,

- w bloku tematycznym 1.80 OPERATY STATYSTYCZNE w badaniach o symbolach:

- - 1.80.01 (259) System Jednostek Statystycznych - operaty,

- - 1.80.02 (260) System Jednostek do Badań Społecznych - operaty,

c) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli "Informacje o przekazywanych danych" w lp. 8 w lp. 8.2-8.5, w tabeli w lp. 31 w lp. 31.1-31.27

- w różnych przypadkach, wyrazy "Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej";

3) w spisie treści:

a) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

- w bloku tematycznym 1.24 WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE po pozycji 1.24.10 (064) dodaje się pozycję 1.24.12 (064a) w brzmieniu:

"1.24.12 (064a) Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej",

- w bloku tematycznym 1.25 WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA skreśla się pozycję 1.25.10 (070),

- w bloku tematycznym 1.48 DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA, POCZTA po pozycji 1.48.17 (167) dodaje się pozycję 1.48.19 (167a) w brzmieniu:

"1.48.19 (167a) Mobilność transportowa ludności",

b) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH:

- pozycja 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zestawy danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego",

- po pozycji 7 dodaje się pozycję 7a w brzmieniu:

"7a. Zestawy danych Ministerstwa Przemysłu",

- pozycja 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Zestawy danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej",

- po pozycji 29 dodaje się pozycję 29a w brzmieniu:

"29a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego",

- po pozycji 171 dodaje się pozycję 171a w brzmieniu:

"171a. Zestawy danych z systemów informacyjnych wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności";

4) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

a) w bloku tematycznym 1.02 ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY w badaniu o symbolu 1.02.04 (018) Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

- w pkt 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Celem badania jest dostarczenie informacji o planistycznej sytuacji gminy. Wyniki badania umożliwią ocenę sposobu i skutków realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz posłużą do określenia kierunków zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej. Badanie umożliwi zebranie informacji na temat planów ogólnych gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz uchwał rady gminy w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, uchwał w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych, uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, inwestycji towarzyszących oraz partycypacji społecznej w ramach planowania przestrzennego. Uzyskane informacje umożliwią także ocenę skali zastosowań i rozwiązań informatycznych w planowaniu przestrzennym na szczeblu gminy w kontekście wykonywania dyrektywy INSPIRE.",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Uchwały gminy. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Plan ogólny gminy. Partycypacja społeczna w zakresie planowania przestrzennego.",

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Uchwały rady gminy w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Uchwały rady gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone a nieobowiązujące, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie opracowywania, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone i uchwalone; postać występowania rysunków (analogowa, elektroniczna), dane przestrzenne, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, postać występowania rysunków (analogowa, elektroniczna), dane przestrzenne, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Skutki finansowe obowiązywania w gminie uchwały reklamowej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Partycypacja społeczna w zakresie planowania przestrzennego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Plany ogólne gminy, powierzchnie stref planistycznych, standardy urbanistyczne, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).",

b) w bloku tematycznym 1.20 RODZINA w badaniu o symbolu 1.20.03 (031) Świadczenia na rzecz rodziny:

- w pkt 5 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

"Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących wydatków budżetu państwa na świadczenia pieniężne skierowane do rodzin, a w szczególności do rodzin wychowujących dzieci i pobierających świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także korzystających z Karty Dużej Rodziny lub pobierających świadczenia z programu "Dobry Start". Od danych za 2022 r. informacje te poszerzono o dane dotyczące rodzinnego kapitału opiekuńczego w zakresie liczby i kwot wypłaconych świadczeń oraz osób składających wnioski o ustalenie prawa i o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego. Badanie dostarcza również informacji o świadczeniu wspierającym skierowanym do osób niepełnosprawnych mających potrzebę wsparcia. Pozyskiwane dane pozwolą m.in. na charakterystykę beneficjentów świadczeń, a także na ustalenie przeciętnego poziomu świadczeń z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń na możliwie najniższym poziomie agregacji terytorialnej (powiat, gmina).

Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993),

- ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923),

- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246),

- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r. poz. 883),

- ustawa z dnia 7 listopada 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429, z późn. zm.).",

- w pkt 6 dodaje się akapit siódmy w brzmieniu:

"Osoby pobierające świadczenie wspierające.",

- w pkt 8 w akapicie trzecim dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

"- dane dotyczące wypłaconych świadczeń wspierających (lp. 176.36).",

c) w bloku tematycznym 1.21 LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE:

- w badaniu o symbolu 1.21.09 (040) Zgony. Umieralność. Trwanie życia w pkt 8 w akapicie pierwszym dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

"- dane dotyczące cech osoby zmarłej (lp. 23.23).",

- w badaniu o symbolu 1.21.10 (041) Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych w pkt 8:

- - w akapicie pierwszym uchyla się tiret drugie i trzecie,

- - po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 29a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące studentów (lp. 29a.1),

- dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach (lp. 29a.2).",

d) w bloku tematycznym 1.23 RYNEK PRACY:

- w badaniu o symbolu 1.23.02 (049) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 8 w akapicie siódmym dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

"- dane o liczbie pomocników rolnika ubezpieczonych z tytułu świadczenia pomocy przy zbiorach (lp. 76.20).",

- w badaniu o symbolu 1.23.07 (052) Popyt na pracę pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- Z-05 - sprawozdanie popytu na pracę (lp. 1.192).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy oraz o obywatelu Ukrainy, któremu powierzono pracę (lp. 31.22).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 176 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące ubezpieczonych (lp. 176.15),

- dane dotyczące osób wyrejestrowywanych z ubezpieczeń (lp. 176.16).",

e) w bloku tematycznym 1.24 WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE dodaje się badanie o symbolu 1.24.12 (064a) Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w brzmieniu:

"1.24 WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

1. Symbol badania: 1.24.12 (064a)

2. Temat badania: Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej

3. Cykliczność badania: co rok

4. Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o miarach wynagrodzeń miesięcznych z uwzględnieniem płci, wieku zatrudnionych, wielkości podmiotu, sekcji PKD oraz miejsca zamieszkania i miejsca siedziby podmiotu.

Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

- administracja samorządowa,

- administracja samorządowa - gmina, miasto,

- Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,

- stowarzyszenia, organizacje, fundacje,

- szkoły (nauczyciele i uczniowie),

- NBP,

- banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,

- administracja samorządowa - powiat,

- Sejm, Senat,

- odbiorcy indywidualni,

- przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy,

- placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),

- administracja rządowa,

- organizacje międzynarodowe,

- media ogólnopolskie i terenowe,

- administracja samorządowa - województwo.

Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwala na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których możliwe jest publikowanie miar pozycyjnych o wynagrodzeniach miesięcznych w gospodarce narodowej.

6. Zakres podmiotowy

Osoby ubezpieczone w ZUS z tytułu zatrudnienia we wszystkich podmiotach gospodarki narodowej.

7. Zakres przedmiotowy

Wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 176 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące płatników składek (lp. 176.12),

- dane dotyczące ubezpieczonych (lp. 176.15).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Miary wynagrodzeń miesięcznych, w przekrojach: NUTS 1, województwa, NUTS 2, powiaty, gminy, płeć, wiek, wielkość podmiotu, sekcje PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne:

- "Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2024 r." (dane miesięczne) (wrzesień 2024, październik 2024, listopad 2024, grudzień 2024, styczeń 2025, luty 2025, marzec 2025, kwiecień 2025, maj 2025, czerwiec 2025).",

f) w bloku tematycznym 1.25 WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA:

- uchyla się badanie o symbolu 1.25.10 (070) Badanie spójności społecznej,

- w badaniu o symbolu 1.25.11 (071) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w pkt 8:

- - w akapicie trzecim uchyla się tiret drugie i trzecie,

- - po akapicie czwartym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 29a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące studentów (lp. 29a.1),

- dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach (lp. 29a.2).",

g) w bloku tematycznym 1.27 EDUKACJA w badaniu o symbolu 1.27.05 (082) Szkolnictwo wyższe i jego finanse pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- F-01/s - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni (lp. 1.53),

- S-10 - sprawozdanie o studiach w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe (lp. 1.142),

- S-11 - sprawozdanie o świadczeniach dla studentów i doktorantów w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe (lp. 1.143),

- S-12 - sprawozdanie o studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, doktorantach oraz zatrudnieniu w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe (lp. 1.144).

Zestawy danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 3 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- EN-1 - sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne (lp. 3.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 29a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące studentów (lp. 29a.1),

- dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach (lp. 29a.2),

- dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra (lp. 29a.3),

- dane dotyczące studentów i absolwentów studiów, w tym cudzoziemców (lp. 29a.4),

- dane dotyczące studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz doktorantów (lp. 29a.5),

- dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (lp. 29a.6),

- dane dotyczące wykazu uczelni i ich filii oraz innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie (lp. 29a.7),

- dane dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów (lp. 29a.8),

- dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego (lp. 29a.10),

- dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych (lp. 29a.11),

- dane dotyczące mobilności absolwentów (lp. 29a.12).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 73 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące nadanych tytułów profesora (lp. 73.1).

Wyniki innych badań:

- 1.21.07 Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych,

- 1.65.11 Budżety jednostek samorządu terytorialnego,

- 1.65.16 Dochody i wydatki budżetu państwa.",

h) w bloku tematycznym 1.29 ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA:

- w badaniu o symbolu 1.29.09 (101) Apteki:

- - w pkt 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Celem badania jest dostarczenie informacji o aptekach i punktach aptecznych, ich typach, rozmieszczeniu, pracujących w nich farmaceutach i technikach farmaceutycznych oraz wolumenie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę.",

- - pkt 7-10 otrzymują brzmienie:

"7. Zakres przedmiotowy

Apteki. Pracujący.

8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia nr 38 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym (lp. 38.4).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nr 55 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące zezwoleń na prowadzenie aptek (lp. 55.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr 76 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące ubezpieczonych i płatników składek (lp. 76.5).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia nr 106 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o farmaceutach i technikach farmacji realizujących recepty refundowane w aptekach i punktach aptecznych (lp. 106.11).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 176 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące płatników składek (lp. 176.12),

- dane dotyczące ubezpieczonych (lp. 176.15).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Apteki ogólnodostępne, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.

Punkty apteczne, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.

Apteki i punkty apteczne na wsi i sprzedaż wysyłkowa, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.

Recepty zrealizowane w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.

Opakowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.

Wartość sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.

Kwota refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.

Kwota zapłacona za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydane na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.

Farmaceuci i technicy farmaceutyczni pracujący w aptekach i punktach aptecznych, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS:

- "Rocznik Statystyczny Województw 2025" (grudzień 2025),

- "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2025" (grudzień 2025),

- "Mały Rocznik Statystyczny Polski 2025" (lipiec 2025),

- "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2024 r." (grudzień 2025).

Informacje sygnalne:

- "Apteki i punkty apteczne w 2024 r." (lipiec 2025),

- "Sprzedaż leków na receptę w 2024 r." (lipiec 2025).

Internetowe bazy danych:

- Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza OECD - Statystyki zdrowia - Zdrowie (październik 2026),

- Bank Danych Lokalnych - Ochrona zdrowia i opieka społeczna - Apteki i punkty apteczne (lipiec 2025),

- Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Ochrona zdrowia (październik 2026),

- Dziedzinowa Baza Wiedzy - Społeczeństwo - Zdrowie i ochrona zdrowia - Opieka zdrowotna - Apteki i punkty apteczne (lipiec 2025).",

- w badaniu o symbolu 1.29.17 (104) Rachunki Zdrowia: Narodowy Rachunek Zdrowia, Satelitarny Rachunek Zdrowia w pkt 8:

- - w akapicie czwartym dodaje się tiret drugie w brzmieniu:

"- dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia przeznaczonych na świadczenia rodzinne (lp. 31.28).",

- - po akapicie dziewiątym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 112 (opisane w cz. II Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia (lp. 112.8).",

- w badaniu o symbolu 1.29.21 (106) Osoby niepełnosprawne prawnie w pkt 8 po akapicie czwartym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności nr 171a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane o osobach, którym wydano decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia (lp. 171a.1).",

i) w bloku tematycznym 1.43 NAUKA, TECHNIKA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, TELEKOMUNIKACJA:

- w badaniu o symbolu 1.43.01 (113) Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) w pkt 8:

- - uchyla się akapit drugi,

- - po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 29a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (lp. 29a.9).",

- w badaniu o symbolu 1.43.09 (117) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 29a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego (lp. 29a.10).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 73 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące nadanych tytułów profesora (lp. 73.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiej Akademii Nauk nr 134 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane w zakresie liczby członków Polskiej Akademii Nauk (lp. 134.1).

Wyniki innych badań:

- 1.23.01 Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),

- 1.27.05 Szkolnictwo wyższe i jego finanse.

Inne źródła danych:

Wyniki narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.",

j) w bloku tematycznym 1.44 RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY:

- w badaniu o symbolu 1.44.01 (123) Bilanse paliw i energii w pkt 8 po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych Ministerstwa Przemysłu nr 7a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- G-09.1 - sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym (lp. 7a.1),

- G-09.2 - sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla (lp. 7a.4),

- G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym (lp. 7a.5),

- G-09.4 - sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego (lp. 7a.6),

- MG-15 - sprawozdanie o produkcji i sprzedaży w koksownictwie (lp. 7a.12).",

- w badaniu o symbolu 1.44.02 (124) Elektroenergetyka i ciepłownictwo w pkt 8:

- - w akapicie trzecim tiret czternaste otrzymuje brzmienie:

"- G-10.SG - sprawozdanie o energii elektrycznej i paliwach alternatywnych (lp. 5.14),",

- - po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych Ministerstwa Przemysłu nr 7a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym (lp. 7a.5).",

- w badaniu o symbolu 1.44.03 (125) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii:

- - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prowadzący badanie:

Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi",

- - w pkt 8 po akapicie trzecim dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych Ministerstwa Przemysłu nr 7a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- G-09.1 - sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym (lp. 7a.1),

- G-09.2 - sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla (lp. 7a.4),

- G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym (lp. 7a.5),

- MG-15 - sprawozdanie o produkcji i sprzedaży w koksownictwie (lp. 7a.12),

- GAZ-1 - sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym (lp. 7a.22),

- GAZ-2 - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń (lp. 7a.23),

- GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych (lp. 7a.24),

- RAF-1 - sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej (lp. 7a.25),

- RAF-2 - sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw (lp. 7a.26).",

- w badaniu o symbolu 1.44.11 (128) Paliwa ciekłe i gazowe:

- - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki",

- - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji do monitorowania bezpieczeństwa energetycznego na poziomie kraju i UE.

Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. poz. 549).

Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1952 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylające dyrektywę 2008/92/WE,

- rozporządzenie Rady (UE) 2023/706 z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/1369 w odniesieniu do przedłużenia okresu zmniejszania zapotrzebowania w kontekście środków zmniejszających zapotrzebowanie na gaz oraz w odniesieniu do zwiększenia sprawozdawczości i monitorowania realizacji tych środków.

Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

- administracja rządowa,

- Sejm, Senat,

- organizacje międzynarodowe,

- Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.",

- - w pkt 8 po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:

Zestawy danych Ministerstwa Przemysłu nr 7a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- G-11a - sprawozdanie w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie (lp. 7a.19),

- G-11g - sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych (lp. 7a.20),

- G-11n - sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw (lp. 7a.21),

- GAZ-1 - sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym (lp. 7a.22),

- GAZ-2 - sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń (lp. 7a.23),

- GAZ-3 - sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych (lp. 7a.24),

- RAF-1 - sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej (lp. 7a.25),

- RAF-2 - sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw (lp. 7a.26).",

- - pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje dotyczące zapasów, produkcji, eksportu, importu, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego, zakupu, sprzedaży i zużycia paliw ciekłych i gazowych; koszty dostaw ropy naftowej; pojemności magazynowych i transportu rurociągowego ropy, paliw i biopaliw. Informacja o rynkach gazu ziemnego i paliw ciekłych. Ceny gazu, rynkowe ceny produktów naftowych oraz ceny paliw alternatywnych w transporcie.",

- w badaniu o symbolu 1.44.16 (129) Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego:

- - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prowadzący badanie:

Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi",

- - pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych nr 2 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- G-09.1 - sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym (lp. 2.1),

- G-09.10 - sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego (lp. 2.2),

- G-09.11 - sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego (lp. 2.3),

- G-09.2 - sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla (lp. 2.4),

- G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym (lp. 2.5),

- G-09.4 - sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego (lp. 2.6),

- G-09.5 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego (lp. 2.7),

- G-09.6 - sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego (lp. 2.8),

- G-09.7 - sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego (lp. 2.9),

- G-09.8 - sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego (lp. 2.10).

Zestawy danych Ministerstwa Przemysłu nr 7a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- G-09.1 - sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym (lp. 7a.1),

- G-09.10 - sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego (lp. 7a.2),

- G-09.11 - sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego (lp. 7a.3),

- G-09.2 - sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla (lp. 7a.4),

- G-09.3 - sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym (lp. 7a.5),

- G-09.4 - sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego (lp. 7a.6),

- G-09.5 - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego (lp. 7a.7),

- G-09.6 - sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego (lp. 7a.8),

- G-09.7 - sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego (lp. 7a.9),

- G-09.8 - sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego (lp. 7a.10),

- G-09.9 - sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego (lp. 7a.11).",

k) w bloku tematycznym 1.46 DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA w badaniu o symbolu 1.46.08 (150) Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi",

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych nr 2 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MG-15 - sprawozdanie o produkcji i sprzedaży w koksownictwie (lp. 2.12),

- MG-19 - sprawozdanie o zatrudnieniu i czasie trwania pracy w koksownictwie (lp. 2.16),

- MG-21 - sprawozdanie o imporcie węgla koksowego do produkcji koksu (lp. 2.18).

Zestawy danych Ministerstwa Przemysłu nr 7a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- MG-15 - sprawozdanie o produkcji i sprzedaży w koksownictwie (lp. 7a.12),

- MG-16 - sprawozdanie o zużyciu węgla koksowego (lp. 7a.13),

- MG-17 - sprawozdanie o bilansie koksu (lp. 7a.14),

- MG-18 - sprawozdanie o zatrudnieniu według wieku w koksownictwie (lp. 7a.15),

- MG-19 - sprawozdanie o zatrudnieniu i czasie trwania pracy w koksownictwie (lp. 7a.16),

- MG-20 - sprawozdanie o nakładach inwestycyjnych w koksownictwie (lp. 7a.17),

- MG-21 - sprawozdanie o imporcie węgla koksowego do produkcji koksu (lp. 7a.18).",

l) w bloku tematycznym 1.48 DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA, POCZTA:

- użyte w badaniu o symbolu 1.48.17 (167) Sieć drogowa i pojazdy samochodowe w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli w lp. 58.1 i 58.2, w różnej liczbie wyrazy "Transbit" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie wyrazami "iBTM",

- dodaje się badanie o symbolu 1.48.19 (167a) Mobilność transportowa ludności w brzmieniu:

"1.48 DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA, POCZTA

1. Symbol badania: 1.48.19 (167a)

2. Temat badania: Mobilność transportowa ludności

3. Cykliczność badania: jednorazowe

4. Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o podróżach odbytych przez mieszkańców Polski (rezydentów), w tym ich motywacji oraz wykorzystywanych środkach transportu.

Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

- Zintegrowany Model Ruchu.

Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

- administracja rządowa,

- organizacje międzynarodowe,

- administracja samorządowa - województwo,

- placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Członkowie gospodarstw domowych.

7. Zakres przedmiotowy

Motywacja podróży. Czas podróży. Środki transportu. Odległość podróży. Charakterystyka gospodarstw domowych.

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- BMTL - badanie mobilności transportowej ludności (lp. 1.216).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Charakterystyka gospodarstw domowych, w przekrojach: województwa, liczba członków gospodarstwa, pojazdy w dyspozycji, posiadane uprawnienia i ulgi.

Charakterystyka respondentów, w przekrojach: województwa, płeć, wiek, zatrudnienie, liczba podróży, posiadane uprawnienia i ulgi.

Podróże w przekrojach: województwa motywacja podróży, czas podróży, wykorzystywane środki transportu, odległość podróży.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS:

- "Mobilność transportowa ludności w Polsce" (październik 2025).",

m) w bloku tematycznym 1.50 GOSPODARKA MORSKA I ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA w badaniu o symbolu 1.50.08 (180) Gospodarka rybna:

- w pkt 5 w akapicie trzecim dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

"- komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2023 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (M.P. poz. 967).",

- w pkt 9 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

"Liczba gospodarstw rybackich, powierzchnia stawów rybnych i powierzchnia śródlądowych wód powierzchniowych użytkowanych rybacko, ilość ryb, skorupiaków i mięczaków słodkowodnych z chowu i hodowli oraz z połowów w śródlądowych wodach powierzchniowych, ilość i wartość materiału zarybieniowego wprowadzonego do śródlądowych wód powierzchniowych, w przekrojach: NUTS 1, województwa, gminy.",

n) w bloku tematycznym 1.51 STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ w badaniu o symbolu 1.51.09 (186) Międzynarodowy handel usługami w pkt 8 w akapicie drugim dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

"- dane dotyczące wewnątrzwspólnotowych transakcji dla podatników VAT (lp. 25.78).",

o) w bloku tematycznym 1.62 RYNEK FINANSOWY w badaniu o symbolu 1.62.02 (206) Wyniki finansowe banków w pkt 8 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego:

- dane dotyczące liczby placówek bankowych (wraz z centralami),

- dane z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP poz. 12, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz. Urz. UE L 97 z 19.03.2021, str. 1, z późn. zm.),

- dane z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego,

- dane według rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiającego specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej.",

p) użyte w bloku tematycznym 1.65 FINANSE PUBLICZNE w badaniu o symbolu 1.65.13 (233) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych; w bloku tematycznym 1.67 RACHUNKI NARODOWE w badaniu o symbolu 1.67.07 (251) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym; w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli w lp. 31.1-31.27, w różnej liczbie wyrazy "MRiPS" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie wyrazami "MRPiPS",

q) w bloku tematycznym 1.65 FINANSE PUBLICZNE w badaniu o symbolu 1.65.13 (233) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8:

- w akapicie piątym uchyla się tiret drugie,

- po akapicie dziewiątym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 29a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych (lp. 29a.11).",

r) w bloku tematycznym 1.67 RACHUNKI NARODOWE w badaniu o symbolu 1.67.07 (251) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w pkt 8 akapit dwudziesty pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego:

- dane dotyczące banków, z formularzy według załącznika nr 6 do uchwały nr 38/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.",

s) w bloku tematycznym 1.80 OPERATY STATYSTYCZNE:

- w badaniu o symbolu 1.80.01 (259) System Jednostek Statystycznych - operaty w pkt 8:

- - w akapicie pierwszym uchyla się tiret jedenaste,

- - po akapicie szóstym dodaje się akapit siódmy w brzmieniu:

"Wyniki innych badań:

- 1.29.09 Apteki.",

- w badaniu o symbolu 1.80.02 (260) System Jednostek do Badań Społecznych - operaty w pkt 8:

- - w akapicie trzecim uchyla się tiret trzecie, czwarte i piąte,

- - po akapicie czwartym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 29a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

- dane dotyczące studentów (lp. 29a.1),

- dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach (lp. 29a.2),

- dane dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów (lp. 29a.8).";

5) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli "Informacje o przekazywanych danych":

a) w lp. 1:

- uchyla się lp. 1.23-1.25,

- w lp. 1.45 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 1.46 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- uchyla się lp. 1.204,

- po lp. 1.215 dodaje się lp. 1.216 w brzmieniu:

b) w lp. 2:

- w lp. 2.1 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 2.2. w rubryce piątej skreśla się wyrazy: "do 25 października 2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 24 stycznia 2025 r. za rok 2024",

- w lp. 2.3 w rubryce piątej skreśla się wyrazy: "do 30 sierpnia 2024 r. za I półrocze 2024 r., do 29 listopada 2024 r. za trzy kwartały 2024 r., do 28 lutego 2025 r. za rok 2024",

- w lp. 2.4 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 2.5 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 2.6 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 2.7 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 2.8 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 2.9 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 2.10 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- uchyla się lp. 2.11,

- w lp. 2.12 w rubryce piątej:

- - cyfrę "4" zastępuje się cyfrą "2",

- - skreśla się wyrazy "do 21 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 21 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r.",

- uchyla się lp. 2.13-2.15,

- w lp. 2.16 w rubryce piątej:

- - cyfrę "4" zastępuje się cyfrą "2",

- - skreśla się wyrazy "do 21 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 21 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r.",

- uchyla się lp. 2.17,

- w lp. 2.18 w rubryce piątej skreśla się wyrazy "do 27 stycznia 2025 r. za II półrocze 2024 r.",

c) w lp. 3:

- wyrazy "Ministerstwa Edukacji i Nauki" zastępuje się wyrazami "Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego",

- w lp. 3.1 rubryka szósta otrzymuje brzmienie:

d) w lp. 5:

- w lp. 5.14:

- - w rubryce drugiej skreśla się wyraz "gminy",

- - rubryka trzecia otrzymuje brzmienie:

- w lp. 5.15 w rubryce piątej skreśla się wyrazy: "do 15 października 2024 r. III kwartał 2024 r. - dane ostateczne, do 15 stycznia 2025 r. IV kwartał 2024 r. - dane ostateczne;",

- w lp. 5.17 w rubryce piątej skreśla się wyrazy: "do 31 stycznia 2025 r. za II półrocze 2024 r. i za rok 2024 r.",

- w lp. 5.18 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 5.19 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 5.20 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 5.21 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 5.30 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 5.31 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

e) po lp. 7 dodaje się lp. 7a w brzmieniu:

f) w lp. 9:

- w lp. 9.10 rubryka szósta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 9.11 rubryka szósta otrzymuje brzmienie:

g) w lp. 10 rubryka czwarta otrzymuje brzmienie:

h) w lp. 23 po lp. 23.22 dodaje się lp. 23.23 w brzmieniu:

i) w lp. 24:

- w lp. 24.1-24.8 użyte w rubryce drugiej w różnej liczbie wyrazy "MEiN" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie wyrazami "MEN",

- w lp. 24.2 rubryka czwarta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 24.3 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 24.4 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 24.5 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 24.6 rubryka piąta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 24.7 rubryka czwarta otrzymuje brzmienie:

- uchyla się lp. 24.9-24.18, 24.20 i 24.21,

j) w lp. 25 po lp. 25.77 dodaje się lp. 25.78 w brzmieniu:

k) po lp. 29 dodaje się lp. 29a w brzmieniu:

l) w lp. 31 po lp. 31.27 dodaje się lp. 31.28 w brzmieniu:

m) w lp. 33.1 rubryka trzecia otrzymuje brzmienie: "Główny Urząd Nadzoru Budowlanego",

n) w lp. 76:

- uchyla się lp. 76.6,

- po lp. 76.19 dodaje się lp. 76.20 w brzmieniu:

o) w lp. 112 po lp. 112.7 dodaje się lp. 112.8 w brzmieniu:

p) po lp. 171 dodaje się lp. 171a w brzmieniu:

q) w lp. 176:

- w lp. 176.4 rubryka czwarta otrzymuje brzmienie:

- w lp. 176.12 w rubryce siódmej po wyrazach "1.80.01" dodaje się przecinek oraz wyrazy "1.24.12",

- w lp. 176.15 w rubryce siódmej po wyrazach "1.80.02" dodaje się przecinek oraz wyrazy "1.24.12",

- lp. 176.16 otrzymuje brzmienie:

- uchyla się lp. 176.17,

- po lp. 176.35 dodaje się lp. 176.36 w brzmieniu: