§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz obsługi statków powietrznych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2018/1139”;”;

2) w § 9 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy - odpowiednio w przypadku ubiegania się o licencję mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz obsługi statków powietrznych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia nr 2018/1139 lub ubiegania się o świadectwo kwalifikacji, o którym mowa w § 1 pkt 13.”;

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Kierownik organizacji szkoleniowej informuje Prezesa Urzędu co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia egzaminów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, lub ocen umiejętności kandydata na praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego o tych egzaminach i ocenach w procesie uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym, podając:

1) imiona i nazwiska osób poddawanych egzaminom lub ocenom;

2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia egzaminów lub ocen;

3) nazwę kursów szkoleniowych, w oparciu o które prowadzona będzie weryfikacja wiedzy i umiejętności;

4) imiona i nazwiska osób oceniających.

2. Informacja jest przekazywana pisemnie lub pocztą elektroniczną.”;

4) w § 12:

a) w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego wykazuje się, w ramach egzaminów, o których mowa w ATCO.D.025 i ATCO.D.035 w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2015/340”, wiedzą z przedmiotów wymienionych w dodatkach 2-7 do załącznika I do rozporządzenia nr 2015/340, w zakresie:”,

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kierownik organizacji szkoleniowej, na podstawie przeprowadzonych przez komisję, o której mowa w § 11, egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, albo weryfikacji wiedzy kandydata w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza protokoły egzaminacyjne zawierające imię i nazwisko kandydata, w których w przypadku:”,

- w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„stwierdzenia posiadania przez kandydata wymaganego poziomu wiedzy - dokonuje adnotacji o pozytywnym wyniku egzaminu albo weryfikacji i wystawia świadectwo uznania wiedzy uprawniające kandydata do przystąpienia do:”,

c) ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

„4. Po zakończonym szkoleniu przeprowadzonym zgodnie z indywidualnym kursem szkoleniowym, o którym mowa w ust. 3, komisja, o której mowa w § 11, ponownie przeprowadza egzamin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo weryfikację wiedzy kandydata w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

5. W przypadku pozytywnego wyniku ponownego egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo weryfikacji wiedzy kandydata w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kierownik organizacji szkoleniowej postępuje w sposób zgodny z ust. 2 pkt 1.

6. Negatywny wynik z ponownego egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo weryfikacji wiedzy kandydata w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kończy dany proces uznawania kwalifikacji nabytych w lotnictwie państwowym.”;

5) w § 14 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przedłożyli dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 3, protokoły egzaminacyjne, o których mowa w § 12 ust. 2, protokoły, o których mowa w § 13 ust. 2, oraz”.