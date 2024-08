Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 27 sierpnia 2024 r. (Dz. U. poz. 1316)

ZAKRES WIEDZY, O KTÓREJ MOWA W ART. 98 UST. 1 LIT. A ROZPORZĄDZENIA 2016/2031

Posiadanie wiedzy, o której mowa w art. 98 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/2031, obejmuje znajomość:

1) przepisów rozporządzenia 2016/2031 oraz ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami dotyczących stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach,

2) zasad stosowania środków fitosanitarnych określonych w Międzynarodowym Standardzie dla Środków Fitosanitarnych nr 15 - przepisy w sprawie drewnianego materiału opakowaniowego w obrocie międzynarodowym (International Standard for Phytosanitary Measures ISPM 15 - Regulation of wood packaging material in international trade, FAO, Rome) wydanym na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151, z późn. zm.),

3) zasad stosowania na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie oraz innych przedmiotach oznaczenia określonego w Międzynarodowym Standardzie dla Środków Fitosanitarnych nr 15 - przepisy w sprawie drewnianego materiału opakowaniowego w obrocie międzynarodowym,

4) ryzyka fitosanitarnego związanego z przemieszczaniem drewnianego materiału opakowaniowego, drewna oraz innych przedmiotów,

5) obsługi maszyn i urządzeń służących do poddawania drewna zabiegom fitosanitarnym określonym w Międzynarodowym Standardzie dla Środków Fitosanitarnych nr 15 - przepisy w sprawie drewnianego materiału opakowaniowego w obrocie międzynarodowym, w tym zasad pomiaru, rejestracji i dokumentowania parametrów decydujących o poprawnym przebiegu zabiegu fitosanitarnego, w szczególności:

a) temperatury drewna oraz temperatury w suszarni komorowej lub innym urządzeniu umożliwiającym przeprowadzenie obróbki cieplnej - w przypadku przeprowadzenia obróbki cieplnej,

b) temperatury drewna - w przypadku przeprowadzenia suszenia dielektrycznego,

c) stężenia fluorku sulfurylu w pomieszczeniu lub komorze, które umożliwiają przeprowadzenie fumigacji - w przypadku przeprowadzenia fumigacji z zastosowaniem fluorku sulfurylu,

6) podstaw w zakresie technologii drewna, drzewnictwa, suszarnictwa lub fumigacji

- w zakresie działalności podmiotu ubiegającego się o uzyskanie upoważnienia do stosowania oznaczenia, o którym mowa w art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031.