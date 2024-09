Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 29 sierpnia 2024 r. (Dz. U. poz. 1330)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego

Na podstawie art. 43f § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2024 r. poz. 706) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:

1) dane - informacje zapisane w postaci elektronicznej, dotyczące kontroli:

a) obowiązku pozostawania przez skazanego w wyznaczonym czasie w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu,

b) obowiązku przebywania skazanego w czasie trwania imprez masowych objętych zakazem w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu,

c) zakazu zbliżania się skazanego do określonych osób,

d) elektronicznej kontroli miejsca pobytu;

2) miejsce monitorowania - miejsce stałego pobytu skazanego lub inne wyznaczone miejsce (w przypadku dozoru stacjonarnego) oraz aktualne miejsce pobytu skazanego niezależnie od tego, gdzie skazany ma miejsce stałego pobytu (w przypadku dozoru mobilnego);

3) terminal - komputer wyposażony w oprogramowanie umożliwiające odczyt i zapis danych w systemie komunikacyjno-monitorującym;

4) centrala monitorowania - centrum komputerowe wyposażone w narzędzia do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)1), do rejestrowania, gromadzenia, odtwarzania, przechowywania, zabezpieczania i przekazywania uprawnionym organom danych;

5) nadajnik - urządzenie radiowe zakładane skazanemu na rękę lub nogę, wysyłające komunikaty odbierane przez rejestrator stacjonarny i przenośny;

6) nadajnik z funkcją lokalizacji GPS - nadajnik zakładany skazanemu wyłącznie nad kostką nogi, umożliwiający określenie przybliżonej lokalizacji;

7) rejestrator stacjonarny - urządzenie radiowe rejestrujące komunikaty wysyłane przez nadajnik pozostający w zasięgu monitorowania i przekazujące je do centrali monitorowania, instalowane na stałe w miejscu stałego pobytu skazanego lub w innym wyznaczonym miejscu, a także umożliwiające komunikację telefoniczną z centralą monitorowania oraz z numerem alarmowym 112;

8) rejestrator przenośny - urządzenie zawierające odbiornik radiowy, rejestrujące komunikaty wysyłane przez nadajnik pozostający w zasięgu monitorowania, przechowujące uzyskane informacje o przestrzeganiu nałożonego przez sąd obowiązku zakazu zbliżania się do określonej osoby, wyposażone w interfejs w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34, 731 i 834), pozwalające na przekazanie tych informacji do centrali monitorowania, wykorzystywane do identyfikowania aktualnego miejsca pobytu osoby objętej systemem dozoru elektronicznego;

9) zdarzenie podlegające rejestracji - zdarzenie mające znaczenie dla wykonywania dozoru elektronicznego, zarejestrowane w systemie komunikacyjno-monitorującym, w szczególności polegające na nieprzestrzeganiu przez skazanego obowiązków związanych ze stosowaniem dozoru, na przerwaniu lub nawiązaniu łączności między środkami technicznymi oraz każdą manipulację, a także wyczerpanie się wewnętrznego źródła zasilania zastosowanych środków technicznych;

10)2) zestaw MOBI - zestaw składający się z rejestratora przenośnego oraz nadajnika z funkcją lokalizacji GPS przeznaczony dla osoby objętej dozorem mobilnym lub zbliżeniowym.

§ 2. Środki techniczne powinny zapewniać komunikację bezprzewodową:

1) między nadajnikiem a rejestratorem stacjonarnym w typowym środowisku mieszkalnym; pożądany minimalny zasięg urządzenia - 100 m;

2) między nadajnikiem a rejestratorem przenośnym w terenie otwartym i zabudowanym, w zabudowie wielkomiejskiej, w środkach komunikacji publicznej oraz w typowych, występujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, halach sportowych i na stadionach, na całym terenie tych obiektów; zasięg powinien być regulowany - w promieniu do 100 ± 20 m.

§ 3. Nadajnik musi:

1) mieć indywidualne, jednoznaczne, widoczne oznaczenie oraz wysyłać sygnał radiowy umożliwiający jego identyfikację;

2) sygnalizować każdy przypadek, gdy przy nim manipulowano, w tym przede wszystkim gdy usunięto go z miejsca, w którym został umieszczony, lub otwarto jego obudowę, a także sygnalizować wyczerpanie się jego wewnętrznego źródła zasilania;

3) spełniać wszystkie warunki wynikające z przepisów prawa wewnętrznego i międzynarodowego obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, odnoszące się do przenośnych transmisyjnych urządzeń elektronicznych noszonych przy ciele, i posiadać oznakowanie CE w tym zakresie;

4) mieć - w odniesieniu do nadajnika z funkcją lokalizacji GPS - funkcję identyfikacji miejsca za pomocą lokalizacji GPS/GSM i wysyłać informacje o swoim położeniu geograficznym do systemu komunikacyjno-monitorującego.

§ 4. Rejestrator stacjonarny musi:

1) mieć indywidualne, jednoznaczne, widoczne oznaczenie oraz odbierać sygnały radiowe umożliwiające identyfikację nadajnika pozostającego w jego zasięgu monitorowania, a także zapisywać zdarzenia podlegające rejestracji;

2) umożliwiać regulację zasięgu monitorowania w sposób zapewniający ograniczenie tego zasięgu ściśle do miejsca monitorowania;

3) identyfikować każdy nadajnik pozostający w jego zasięgu monitorowania oraz rejestrować każdy przypadek, gdy manipulowano przy tym urządzeniu lub przy nadajniku pozostającym w jego zasięgu monitorowania, a także zapisywać wszelkie inne zdarzenia podlegające rejestracji; zapisy dotyczące zdarzeń podlegających rejestracji powinny być przechowywane w jego pamięci przez co najmniej 72 godziny; czas stosowany przez rejestrator stacjonarny powinien być zsynchronizowany z czasem stosowanym przez centralę monitorowania;

4) być wyposażony w pamięć zdolną do przyjmowania i przechowywania informacji przesyłanych przez podmiot dozorujący za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;

5) być wyposażony w interfejs umożliwiający odczytanie i przekazanie danych dotyczących zdarzeń podlegających rejestracji, a także sygnałów o odczytaniu wiadomości, do centrali monitorowania również wtedy, gdy w miejscu monitorowania nie ma, na stałe lub czasowo, dostępu do jakiejkolwiek publicznej sieci telekomunikacyjnej;

6) w czasie rzeczywistym przekazywać do centrali monitorowania za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (stacjonarnej lub ruchomej) dane dotyczące zdarzeń podlegających rejestracji, a także sygnały o odczytaniu wiadomości.

§ 5. Rejestrator przenośny musi:

1) mieć indywidualne, jednoznaczne, widoczne oznaczenie oraz odbierać sygnały radiowe umożliwiające identyfikację nadajnika pozostającego w jego zasięgu monitorowania, a także zapisywać zdarzenia podlegające rejestracji;

2) umożliwiać regulację zasięgu monitorowania przenośnego urządzenia monitorującego w celu dostosowania go do warunków określonych przez sąd w orzeczeniu o zastosowaniu wobec skazanego zakazu zbliżania się do określonej osoby, za zgodą tej osoby, lub obowiązku przebywania we wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie zgodnie z wymaganiami wskazanymi w § 3;

3) mieć rozmiary i wagę umożliwiające łatwe przenoszenie go w kieszeni, przy pasku lub w torbie podręcznej;

4) identyfikować każdy nadajnik pozostający w jego zasięgu monitorowania oraz rejestrować każdy przypadek, gdy przy tym nadajniku manipulowano, a także zapisywać wszelkie inne zdarzenia podlegające rejestracji;

5) przechowywać w pamięci zapisy dotyczące zdarzeń podlegających rejestracji przez co najmniej 24 godziny;

6) automatycznie synchronizować stosowany przez siebie czas z czasem stosowanym przez centralę monitorowania;

7) przechowywać w pamięci wszelkie zgromadzone dane w przypadku wyczerpania się wewnętrznego źródła zasilania;

8) sygnalizować za pomocą dźwięku i światła pojawienie się nadajnika w jego zasięgu monitorowania;

9) być wyposażony w interfejs umożliwiający odczytanie i przekazanie do centrali monitorowania za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej danych dotyczących zdarzeń podlegających rejestracji, a także sygnałów o odczytaniu wiadomości.

§ 5a.3) W zestawie MOBI:

1) nadajnik z funkcją lokalizacji GPS pracuje w trybie nadajnika, w przypadku gdy jest w zasięgu przypisanego rejestratora przenośnego;

2) nadajnik z funkcją lokalizacji GPS pracuje w trybie nadajnika z funkcją lokalizacji GPS, w przypadku gdy utraci łączność z przypisanym rejestratorem przenośnym;

3) przełączanie między trybami pracy nadajnika z funkcją lokalizacji GPS a przypisanym rejestratorem przenośnym następuje automatycznie.

§ 6. 1. W celu rejestrowania, gromadzenia, przetwarzania, odtwarzania, przechowywania, zabezpieczenia i przekazywania uprawnionym organom danych centrala monitorowania posługuje się systemem komunikacyjno-monitorującym.

2. Do zabezpieczenia danych osobowych zgromadzonych w centrali monitorowania stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych wydane na podstawie art. 39a4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych1).

3. Dopuszcza się funkcjonowanie jednej lub kilku centrali monitorowania, obsługujących odrębny obszar w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. System komunikacyjno-monitorujący musi:

1) przyjmować, w drodze elektronicznej, transmisję danych w czasie rzeczywistym, które dotyczą zdarzeń podlegających rejestracji i pochodzą z nadajników i rejestratorów, a które muszą być przekazywane do systemu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;

2) być wyposażony w interfejs umożliwiający przyjęcie i odczytanie danych dotyczących zdarzeń podlegających rejestracji, a także sygnałów o odczytaniu wiadomości przychodzących do terminala również wtedy, gdy w miejscu monitorowania nie ma, na stałe lub czasowo, dostępu do sieci telekomunikacyjnej;

3) pozwalać na automatyczny odczyt danych w celu określenia, czy zapisane zdarzenie podlegające rejestracji narusza obowiązki związane ze stosowaniem dozoru, a następnie niezwłocznie przekazywać tak uzyskaną informację o naruszeniu tych obowiązków do terminali upoważnionego sędziego i sądowego kuratora zawodowego, za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (stacjonarnej lub ruchomej), a w razie braku takiej możliwości - w inny sposób gwarantujący szybkie przekazanie informacji;

4) określać pozycję osoby na mapie cyfrowej (dla urządzeń z lokalizacją GPS) i porównywać ją z wprowadzonymi danymi o strefach „włączonych” i „wyłączonych”, zapisując dokładny czas odnotowania pozycji, porównując ją z harmonogramami dla tych stref, określonymi przez sąd;

5) umożliwiać przesyłanie informacji do rejestratora stacjonarnego za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (stacjonarnej lub ruchomej);

6) być aplikacją przeglądarkową oraz mieć systemy uwierzytelniające użytkownika wykorzystujące czytniki kart oraz karty kryptograficzne, przy czym użycie tych urządzeń, wraz z wpisaniem PIN do karty kryptograficznej, powinno być warunkiem uruchomienia systemu.

§ 8. 1. Przekazywanie danych wewnątrz systemu komunikacyjno-monitorującego musi być uzależnione od posiadania uprawnień przez logującego się użytkownika oraz musi umożliwiać wykonanie tylko tych operacji i wgląd tylko do tych danych, które są przeznaczone dla danej roli użytkownika.

2. W celu uruchomienia systemu komunikacyjno-monitorującego użytkownik łączy się z szyfrowanym adresem strony internetowej, w celu odczytania lub odnotowania niezbędnych informacji. Autoryzacja i uwierzytelnianie następują na podstawie imiennej karty kryptograficznej po podaniu kodu PIN. Poprawne wprowadzenie kodu PIN spowoduje wyświetlenie ekranu głównego aplikacji.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.5)

1) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i wymagań funkcjonalnych, jakie powinny spełniać środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, oraz sposobu funkcjonowania systemu komunikacyjno-monitorującego (Dz. U. poz. 514), które weszło w życie z dniem 20 marca 2019 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Utracił moc na podstawie art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1206), która weszła w życie z dniem 6 lutego 2019 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych urządzeń wchodzących w skład środków technicznych w systemie dozoru elektronicznego, a także sposobu organizowania tych urządzeń w system oraz sposobu przekazywania danych wewnątrz tego systemu (Dz. U. poz. 369), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2015 r. na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396).