§ 2.

Przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2025 r. terminy do przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, pobranych od podatników przez płatników w okresie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., przewidziane w:

1) art. 38 ust. 1 i art. 42e ust. 4 ustawy - w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1 i art. 42e ust. 1 ustawy;

2) art. 42 ust. 1 ustawy - w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy;

3) art. 42 ust. 1 ustawy - w przypadku zryczałtowanego podatku od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy, od przychodów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy.