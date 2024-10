Art. 1.

W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2160) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) siedziby i adresu lub adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045), zwanego dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy, zwanej dalej „bazą adresów elektronicznych”,”,

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) adresu miejsca zamieszkania lub adresu do doręczeń, lub adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych,”;

2) w art. 11:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zarząd biura przesyła ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, do zatwierdzenia, regulamin wraz z kopią uchwały, w terminie 7 dni od dnia uchwalenia regulaminu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister Sprawiedliwości i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych niezwłocznie informują ministra właściwego do spraw gospodarki o dniu, w którym ich opinie stały się ostateczne.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Do zatwierdzenia regulaminu, w przypadku gdy opinie organów, o których mowa w ust. 2, są pozytywne, stosuje się przepisy działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), z zastrzeżeniem że termin, o którym mowa w art. 122a § 2 pkt 1 tej ustawy, wynosi 14 dni od dnia otrzymania ostatniej z informacji, o których mowa w ust. 2a.

3b. Minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie informuje biuro o dacie załatwienia sprawy zgodnie z ust. 3a.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zatwierdzony regulamin minister właściwy do spraw gospodarki publikuje na swojej stronie internetowej w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia regulaminu zgodnie z ust. 3a albo uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej regulamin. Zarząd biura jest obowiązany do publikacji aktualnej treści regulaminu na stronie internetowej biura.”;

3) w art. 11a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro jest obowiązane do zawiadomienia ministra właściwego do spraw gospodarki o firmie, pod którą działa, o podjęciu oraz o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, a także o adresie, na który należy przekazywać informacje gospodarcze, i o jego zmianach, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.”;

4) po art. 11a dodaje się art. 11b w brzmieniu:

„Art. 11b. Informację o wysokości opłat, o których mowa w art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 6, art. 22b ust. 2 i 4, art. 23 ust. 4, art. 25 ust. 2 oraz art. 27 ust. 5, zarząd biura publikuje w jednym dokumencie na stronie internetowej biura.”;

5) w art. 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, można złożyć działając w imieniu własnym lub na rzecz innego podmiotu.

2b. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składany przez podmiot działający:

1) w imieniu własnym - zawiera oznaczenie tego podmiotu;

2) na rzecz innego podmiotu - zawiera:

a) dane identyfikujące podmiot składający wniosek określone odpowiednio w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i d lub pkt 2 lit. a i c, lub pkt 3 lit. a, d i f,

b) oznaczenie podmiotu, na rzecz którego działa podmiot składający wniosek.”;

6) w art. 25 w ust. 1:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego - na zasadach i w trybie określonych w art. 38 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1405);”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendant wojewódzki Policji oraz Komendant Stołeczny Policji - na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ust. 1d i 1e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145, z późn. zm.1));”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz komendant oddziału Straży Granicznej - na zasadach i w trybie określonych w art. 10a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 915, 1089, 1222, 1248, 1473 i 1562);”,

d) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:

„19) Inspektor Nadzoru Wewnętrznego - na zasadach i w trybie określonych w art. 11t ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 309 i 1222);

20) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej - na zasadach i w trybie określonych w art. 29 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1266 i 1860 oraz z 2024 r. poz. 1222 i 1248).”;

7) w art. 26 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 1 zdanie pierwsze oraz ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się również do podmiotu, który otrzymał informacje gospodarcze od biura, działając na rzecz innego podmiotu.”;

8) w art. 27:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestr zapytań obejmuje informację o złożonym wniosku o udostępnienie informacji gospodarczych oraz następujące informacje:

1) datę ujawnienia informacji gospodarczych;

2) oznaczenie podmiotu, któremu ujawniono informacje gospodarcze, a jeżeli podmiot ten otrzymał informacje gospodarcze od biura za pośrednictwem podmiotu działającego na jego rzecz, również dane tego podmiotu, o których mowa w art. 22 ust. 2b pkt 2 lit. a;

3) wskazanie ujawnionych danych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nie podaje się informacji o złożonym wniosku o udostępnienie informacji gospodarczych oraz informacji, o których mowa w ust. 2, jeżeli z wnioskiem wystąpiły podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1.”;

9) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może wystąpić do biura w sprawach z zakresu nadzoru nad biurem, o którym mowa w art. 32 ust. 1.

2. Biuro może w terminie określonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez biuro wystąpienia ministra, o którym mowa w ust. 1, przedstawić swoje stanowisko w sprawie, której dotyczy wystąpienie.”;

10) w art. 41 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Stanowisko, o którym mowa w ust. 2, podpisane przez kontrolującego wraz z protokołem kontroli kontrolujący przedkłada osobie upoważnionej do reprezentowania biura.”;

11) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez biuro przepisów ustawy lub regulaminu lub w razie stwierdzenia w wyniku kontroli takiego naruszenia, minister właściwy do spraw gospodarki wszczyna postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości. W decyzji tej określa się termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.”.