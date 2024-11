§ 7.

1. Wniosek o wydanie pozwolenia PRS na dostęp do PRS zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy, w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wnioskowany okres obowiązywania pozwolenia;

3) określenie obszaru wykonywania działalności będącej przedmiotem wniosku;

4) szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności, w tym określenie celu oraz zadań, do których niezbędny będzie dla wnioskodawcy dostęp do PRS, wraz z uzasadnieniem, że realizowane zadania będą dotyczyły bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, obronności, ochrony granic, ratownictwa, ratownictwa morskiego, zarządzania kryzysowego, imigracji, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa przewozów kolejowych, obrony cywilnej lub innych działań istotnych dla społeczeństwa;

5) szczegółowe informacje na temat warunków, w jakich będą przechowywane sprzęt na potrzeby PRS i technologia PRS;

6) imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby, która będzie odpowiedzialna za czynności związane z zarządzaniem kluczami kryptograficznymi PRS;

7) zobowiązanie wnioskodawcy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poufności związanych z dostępem do PRS oraz do poddawania się kontrolom niezbędnym do weryfikacji prawidłowości informacji przedstawionych we wniosku oraz spełnienia warunków wydania pozwolenia;

8) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia rejestru sprzętu na potrzeby PRS lub technologii PRS będących w posiadaniu tego podmiotu oraz imiennego rejestru osób mających dostęp do sprzętu na potrzeby PRS lub technologii PRS będących w posiadaniu tego podmiotu;

9) imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby, która będzie pełniła funkcję punktu kontaktowego użytkownika PRS między jednostką zarządzającą a wnioskodawcą.

2. Podmiot ubiegający się o wydanie pozwolenia PRS na dostęp do PRS jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, następujące dokumenty:

1) określające status prawny wnioskodawcy:

a) w przypadku osoby fizycznej - dokument potwierdzający tożsamość, ze wskazaniem obywatelstwa, daty i miejsca urodzenia,

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej - odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

2) plan zarządzania PRS w danym podmiocie;

3) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poufności związanych z dostępem do PRS oraz do poddawania się kontrolom niezbędnym do weryfikacji prawidłowości informacji przedstawionych we wniosku oraz spełnienia warunków wydania pozwolenia - jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w imieniu wnioskodawcy będzie składał pełnomocnik;

4) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu się do prowadzenia rejestru sprzętu na potrzeby PRS lub technologii PRS będących w posiadaniu tego podmiotu oraz imiennego rejestru osób mających dostęp do sprzętu na potrzeby PRS lub technologii PRS będących w posiadaniu tego podmiotu - jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w imieniu wnioskodawcy będzie składał pełnomocnik;

5) pełnomocnictwo do reprezentacji wnioskodawcy - jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, w imieniu wnioskodawcy będzie składał pełnomocnik.