§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz sił zbrojnych (Dz. U. poz. 1380) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) paliw, olei lub smarów, zwanych dalej „paliwami”, które udostępnił odpłatnie siłom zbrojnym, o których mowa w pkt 1, wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach, jak również w służbowych agregatach prądotwórczych oraz grzewczych, tych sił lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju”;

2) w § 5 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) informację o liczbie członków personelu sił zbrojnych oraz towarzyszącego im personelu cywilnego;”;

3) w § 8:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy § 3 ust. 2, § 4, § 5 ust. 2-4, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 oraz § 6 i § 7 stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o zwrot podatku Dowództwa Sojusznicze składają do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.”;

4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Zwrot podatku przysługuje siłom zbrojnym z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów lub usług przeznaczonych wyłącznie do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, w tym również do zaopatrzenia mes i kantyn tych sił zbrojnych, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych. Przepisy § 3 ust. 2, § 4, § 5 ust. 2-4, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 oraz § 6 i § 7 stosuje się odpowiednio.

2. Wniosek o zwrot podatku siły zbrojne składają do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śród-mieście.

3. Urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem zwrotu podatku na rachunek bankowy w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska.

4. Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli dotyczy towarów lub usług objętych zwrotem podatku na podstawie § 3-6.”;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Zwrot podatku, o którym mowa w § 3-8a, nie dotyczy kwot, które zostały zwrócone na podstawie odrębnych przepisów.”;

6) w § 10 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) paliw, które udostępnił odpłatnie siłom zbrojnym państwa członkowskiego wyłącznie do użytku w służbowych pojazdach, statkach powietrznych i okrętach, jak również w służbowych agregatach prądotwórczych oraz grzewczych, tych sił lub ich personelu cywilnego, podczas ich pobytu na terytorium kraju”;

7) w § 12 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) informację o liczbie członków personelu sił zbrojnych państwa członkowskiego oraz towarzyszącego im personelu cywilnego;”;

8) w § 15:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy § 10 ust. 2, § 11, § 12 ust. 2-4, ust. 5 pkt 2 i ust. 6 oraz § 13 i § 14 stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o zwrot podatku siły zbrojne państwa członkowskiego składają do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.”.