Art. 1.

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 99 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:

1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 476,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 % maksymalnej ceny detalicznej;

2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 412,58 zł za każdy kilogram i 32,05 % maksymalnej ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki - 903,90 zł za każdy kilogram.

3. Na papierosy i tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą:

1) na papierosy - 789,77 zł za każde 1000 sztuk;

2) na tytoń do palenia - 668,06 zł za każdy kilogram.”;

2) w art. 99a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 668,06 zł za każdy kilogram.”,

b) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 1336,10 zł za każdy kilogram.”;

3) w art. 99b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 1,80 zł za każdy mililitr.”;

4) w art. 99c ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 780,41 zł za każdy kilogram i 32,05 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 780,41 zł za każdy kilogram i 32,05 % trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.”;

5) w art. 125 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyrobów nowatorskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem cygar i cygaretek, nie może być złożona po dniu 30 września danego roku kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września danego roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5 % ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym zapotrzebowaniu;”;

6) w art. 136:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, cygar lub cygaretek jest obowiązany, w okresie 24 miesięcy od dnia otrzymania znaków, nanieść je na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, cygar lub cygaretek, a w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego - sprowadzić na terytorium kraju wyroby spirytusowe, wyroby winiarskie, cygara lub cygaretki oznaczone tymi znakami.”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, wyrobów winiarskich, cygar lub cygaretek lub”,

c) ust. 4-7 otrzymują brzmienie:

„4. Podmiot obowiązany do oznaczania znakami akcyzy wyrobów nowatorskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem cygar i cygaretek, jest obowiązany nanieść znaki akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem cygar i cygaretek, lub na wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby tytoniowe, z wyłączeniem cygar i cygaretek, do końca roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.

5. Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem cygar i cygaretek, lub na wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby tytoniowe, z wyłączeniem cygar i cygaretek, mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu.

6. Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem cygar i cygaretek, lub na wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby tytoniowe, z wyłączeniem cygar i cygaretek, w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

7. Znaki akcyzy na wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby tytoniowe, z wyłączeniem cygar i cygaretek, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do końca lutego następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.”,

d) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Na wniosek podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów nowatorskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem cygar i cygaretek, znakami akcyzy wydanie decyzji w sprawie wydania albo sprzedaży znaków akcyzy na wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby tytoniowe, z wyłączeniem cygar i cygaretek, z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym następnemu rokowi kalendarzowemu i wydania upoważnienia do odbioru tych znaków akcyzy oraz wydanie znaków akcyzy może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, pod warunkiem odebrania znaków akcyzy, o których mowa w art. 125 ust. 4, a w przypadku ich nieodebrania - wpłacenia kwot należności, o których mowa w art. 125 ust. 4a.

10. Znaki akcyzy odbierane na zasadach określonych w ust. 9 mogą być nanoszone na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów tytoniowych, z wyłączeniem cygar i cygaretek, lub na wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby tytoniowe, z wyłączeniem cygar i cygaretek, przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach, z tym że wyprowadzenie tak oznaczonych wyrobów ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, import albo nabycie wewnątrzwspólnotowe nie może nastąpić przed dniem 1 stycznia roku kalendarzowego odpowiadającego rokowi wytworzenia znaków akcyzy nadrukowanemu na tych znakach.”;

7) w art. 165a:

a) w ust. 2:

- w pkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) 2025 r. w okresie od dnia:

- 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. - 276,00 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 % maksymalnej ceny detalicznej,

- 1 marca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - 345,00 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 % maksymalnej ceny detalicznej,

e) 2026 r. - 414,00 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 % maksymalnej ceny detalicznej;”,

- w pkt 2 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) 2025 r. w okresie od dnia:

- 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. - 188,51 zł za każdy kilogram i 32,05 % maksymalnej ceny detalicznej,

- 1 marca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - 260,14 zł za każdy kilogram i 32,05 % maksymalnej ceny detalicznej,

e) 2026 r. - 338,18 zł za każdy kilogram i 32,05 % maksymalnej ceny detalicznej;”,

- w pkt 3 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) 2025 r. w okresie od dnia:

- 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. - 524,00 zł za każdy kilogram,

- 1 marca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - 655,00 zł za każdy kilogram,

e) 2026 r. - 786,00 zł za każdy kilogram.”,

b) w ust. 3:

- w pkt 1 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) 2025 r. w okresie od dnia:

- 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. - 457,84 zł za każde 1000 sztuk,

- 1 marca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - 572,30 zł za każde 1000 sztuk, e) 2026 r. - 686,76 zł za każde 1000 sztuk;”,

- w pkt 2 lit. d i e otrzymują brzmienie:

„d) 2025 r. w okresie od dnia:

- 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. - 305,23 zł za każdy kilogram,

- 1 marca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - 421,22 zł za każdy kilogram,

e) 2026 r. - 547,59 zł za każdy kilogram.”,

c) w ust. 4 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) 2025 r. w okresie od dnia:

a) 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. - 305,23 zł za każdy kilogram,

b) 1 marca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - 421,22 zł za każdy kilogram;

5) 2026 r. - 547,59 zł za każdy kilogram.”,

d) w ust. 5 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) 2025 r. w okresie od dnia:

a) 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. - 610,46 zł za każdy kilogram,

b) 1 marca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - 842,43 zł za każdy kilogram;

5) 2026 r. - 1095,16 zł za każdy kilogram.”,

e) w ust. 6 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) 2025 r. w okresie od dnia:

a) 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. - 377,01 zł za każdy kilogram i 32,05 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia,

b) 1 marca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - 565,52 zł za każdy kilogram i 32,05 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

5) 2026 r. - 678,62 zł za każdy kilogram i 32,05 % średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.”,

f) w ust. 7 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) 2025 r. w okresie od dnia:

a) 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. - 377,01 zł za każdy kilogram i 32,05 % trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia,

b) 1 marca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - 565,52 zł za każdy kilogram i 32,05 % trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia;

5) 2026 r. - 678,62 zł za każdy kilogram i 32,05 % trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.”,

g) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W roku 2025 i 2026 stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych, o której mowa w art. 99b ust. 4, wynosi w:

1) 2025 r. w okresie od dnia:

a) 1 stycznia 2025 r. do dnia 28 lutego 2025 r. - 0,55 zł za każdy mililitr,

b) 1 marca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - 0,96 zł za każdy mililitr;

2) 2026 r. - 1,44 zł za każdy mililitr.”.