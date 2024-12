§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2024 r. poz. 141) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. poz. 1709),”;

2) w § 2 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. W przypadku ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami wykonuje się zakres okresowego badania technicznego określony w dziale Ib załącznika nr 1 do rozporządzenia.”;

3) w § 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „rejestrem”, z zastrzeżeniem ust. 4a, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, a także dokonuje wpisu terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest dostępne miejsce na wpisanie tego terminu, oraz wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 12b ustawy, uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru, nie później niż w dniu przeprowadzenia badania.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) po dziale Ia dodaje się dział Ib w brzmieniu:

„Dział Ib

Zakres okresowego badania technicznego ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami

§ 1. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami obejmuje ocenę stanu technicznego tych pojazdów dokonaną zgodnie z tabelą zamieszczoną w dziale I, z wyjątkiem pkt 1.1.23. oraz 2.4., z tym że:

1) badanie techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 12b ustawy, w zakresie pkt 5.1., 5.3.1., 5.3.3. i 5.3.4. przeprowadza się na twardej nawierzchni, przy użyciu urządzenia do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej 115 kN w wersji mobilnej wraz z zestawem podkładów do stabilizacji pojazdu podczas badania technicznego albo urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu dostosowanego do zakresu badanego pojazdu w wersji mobilnej;

2) podczas badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 12b ustawy, pomiaru ustawienia świateł, o którym mowa w pkt 4.1.2. oraz 4.5.2., dokonuje się na równej i twardej nawierzchni za pomocą ekranu do oceny ustawienia świateł, a pomiaru światłości świateł dokonuje się za pomocą miernika światłości do oceny światłości świateł pojazdu.”,

b) w dziale II w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dopuszcza się badanie skuteczności hamowania przez pomiar opóźnienia hamowania - w odniesieniu do:

1) pojazdów, których nie obejmuje zakres zastosowania urządzenia do kontroli hamulców lub których cechy konstrukcyjne uniemożliwiają przeprowadzenie badania zgodnie z ust. 4;

2) ciągników rolniczych i ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami.”,

c) w dziale III w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomiary hałasu pojazdu należy wykonać na stanowisku zewnętrznym, spełniającym wymagania określone w § 17 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. poz. 275 oraz z 2024 r. poz. 1325), z tym że w przypadku ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h dopuszcza się wykonanie pomiaru hałasu również w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów niebędącej stanowiskiem zewnętrznym.”;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) objaśnienie A do wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu otrzymuje brzmienie:

„A) 1. Numer zaświadczenia jest identyczny z numerem z rejestru badań technicznych pojazdów (załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2024 r. poz. 141, z późn. zm.)). W przypadku wydania duplikatu zaświadczenia do wcześniej nadanego numeru zaświadczenia dodaje się symbol „W”, co oznacza „wtórnik”.

2. Struktura numeru zaświadczenia w przypadku badania technicznego, z wyjątkiem badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 12b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251), powinna mieć następującą budowę:

1) XXXXXI)/XXX/YYY/PII)/XXXXIII) - dla podstawowej stacji kontroli pojazdów;

2) XXXXXI)/XXX/YYYII)/XXXXIII) - dla okręgowej stacji kontroli pojazdów.

I) Pięcioznakowy numer badania zaczynający się z prawej strony, np. 00001.

II) Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów:

XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),

YYY - numer stacji kontroli pojazdów,

P - stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów.

III) Czterocyfrowe oznaczenie roku, np. 2024.

3. Struktura numeru zaświadczenia w przypadku badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 12b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, powinna mieć następującą budowę:

1) CI)/XXXXXII)/XXX/YYY/PIII)/XXXXIV) - dla podstawowej stacji kontroli pojazdów;

2) CI)/XXXXXII)/XXX/YYYIII)/XXXXIV) - dla okręgowej stacji kontroli pojazdów.

I) C - wyróżnik badania technicznego pojazdu przeprowadzanego w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów.

II) Pięcioznakowy numer badania zaczynający się z prawej strony, np. 00001.

III) Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów:

XXX - właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),

YYY - numer stacji kontroli pojazdów,

P - stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów.

IV) Czterocyfrowe oznaczenie roku, np. 2024.”,

b) objaśnienie J do wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu otrzymuje brzmienie:

„J) Należy wpisać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich wartości, ustalone dane niezbędne do rejestracji pojazdu, stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi pojazdów, zakres i opis stwierdzonych niezgodności danych pojazdu, ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i termin tego zezwolenia, informacje dotyczące wyposażenia pojazdu w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego oraz informacje o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis, a także informację o pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) albo pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu), oraz inne uwagi. W przypadku pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową należy wpisać producenta, typ oraz numer seryjny urządzenia na podstawie dokumentu kalibracyjnego. W przypadku badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 12b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, należy wpisać adres miejsca przeprowadzenia badania technicznego.”,

c) w objaśnieniu K do wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Niepotrzebne skreślić, a następnie wpisać potwierdzenie przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne lub spełnienie dodatkowych warunków technicznych. W przypadku badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, należy wpisać odpowiednio:”.