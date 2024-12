§ 8.

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie z filią w Dęblinie jest właściwa w zakresie, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. b, pkt 3 lit. d i e oraz pkt 4-12, oraz do:

1) orzekania w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do czynnej służby wojskowej w jednostkach wojskowych Sił Powietrznych, osób ubiegających się o przyjęcie do Lotniczej Akademii Wojskowej i Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych, podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w czasie kształcenia w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych:

a) o zdolności do pełnienia służby w charakterze personelu latającego i naziemnego personelu lotniczego,

b) o zdolności do pełnienia służby w charakterze skoczków spadochronowych wykonujących skoki powyżej 4000 metrów,

c) o zdolności do pełnienia służby w charakterze instruktorów spadochronowych;

2) przeprowadzania okresowych i okolicznościowych badań lekarskich podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej oraz żołnierzy pełniących służbę w czasie kształcenia w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych pełniących służbę w charakterze personelu latającego, naziemnego personelu lotniczego, instruktorów spadochronowych i skoczków spadochronowych;

3) orzekania w stosunku do żołnierzy - członków personelu latającego, naziemnego personelu lotniczego, instruktorów spadochronowych i skoczków spadochronowych:

a) o zdolności do pełnienia służby w charakterze personelu latającego i naziemnego personelu lotniczego,

b) o zdolności do pełnienia służby w charakterze instruktorów spadochronowych,

c) o zdolności do pełnienia służby w charakterze skoczków spadochronowych wykonujących skoki powyżej 4000 metrów;

4) przeprowadzania okresowych i okolicznościowych badań lekarskich żołnierzy pełniących służbę w charakterze personelu latającego, naziemnego personelu lotniczego, instruktorów spadochronowych i skoczków spadochronowych.