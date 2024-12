§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego (Dz. U. poz. 1567, z 2023 r. poz. 787 oraz z 2024 r. poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13b otrzymuje brzmienie:

„§ 13b. 1. Na wywóz lub tranzyt towarów określonych w kategorii LU 13 wykazu, o którym mowa w § 2, udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-12, zwanego dalej „zezwoleniem ZG-PL-U-12”.

2. Zezwolenia ZG-PL-U-12 udziela się podmiotowi w rozumieniu art. 3 pkt 8a ustawy posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zezwolenia ZG-PL-U-12 udziela się na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy lub tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Ukrainy.”;

2) po § 13b dodaje się § 13c w brzmieniu:

„§ 13c. 1. Na wywóz albo transfer wewnątrzunijny albo tranzyt przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym, o których mowa w § 2, udziela się krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-13, zwanego dalej „zezwoleniem ZG-PL-U-13”.

2. Zezwolenia ZG-PL-U-13 udziela się Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 (Dz. Urz. UE L 295 z 14.11.2019, str. 1, z późn. zm.2)), zwanym dalej „rozporządzeniem 2019/1896”.

3. Zezwolenia ZG-PL-U-13 udziela się w celu wykonywania zadań wynikających z art. 10 rozporządzenia 2019/1896.

4. Zezwolenia ZG-PL-U-13 udziela się na wywóz albo tranzyt do krajów określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia oraz do innych krajów, z którymi zawarte są umowy o statusie, o których mowa w art. 73 ust. 3 rozporządzenia 2019/1896.”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6–8 w brzmieniu:

„6) Republika Korei;

7) Państwo Izrael;

8) Republika Turcji.”;

4) dodaje się załącznik nr 9 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.