Art. 3.

Likwidator w szczególności:

1) niezwłocznie ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu likwidacji Platformy, wzywając jej wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia tego ogłoszenia;

2) zamyka księgi rachunkowe Platformy na dzień 31 grudnia 2024 r.;

3) sporządza końcowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Platformy za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 r. i przedstawia je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego do dnia 31 stycznia 2025 r.;

4) niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdań, o których mowa w pkt 3, składa do właściwego sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie Platformy z Krajowego Rejestru Sądowego.