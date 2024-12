Art. 2.

1. W 2024 r. działania, o których mowa w art. 1, są dofinansowywane z wydatków z budżetu państwa, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2024 r. poz. 248, 834, 1089, 1222, 1248 i 1585), z części 29 budżetu państwa „Obrona narodowa”.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na zgodne wnioski ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Ministra Obrony Narodowej, dokona przeniesienia wydatków zaplanowanych w dziale „Obrona narodowa” z części budżetu państwa 29 „Obrona narodowa” do części budżetu państwa 55 „Aktywa państwowe” w trybie określonym dla przenoszenia środków na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w wysokości 2 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działań, o których mowa w art. 1.

3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw aktywów państwowych przekazuje do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, zwanego dalej „Funduszem”, w formie wpłaty.