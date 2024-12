Art. 1.

W ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 6 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f oraz g w brzmieniu:

„f) uczelnię niepubliczną,

g) federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;”;

2) w art. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) automatycznie po otrzymaniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

a) o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - danych przekazanych w związku z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

b) operatora wyznaczonego - danych, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2, w przypadku podmiotów niepublicznych.”;

3) w art. 12:

a) w ust. 1 wyrazy „o którym mowa w art. 11 pkt 2” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w art. 11 pkt 2 lit. a”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy, z uwzględnieniem ust. 1c, jeden adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla:

1) urzędu gminy;

2) starostwa powiatowego;

3) urzędu marszałkowskiego;

4) podmiotu obsługującego związki międzygminne, związki powiatów, związki powiatowo-gminne albo związki metropolitalne.

1b. Adres, o którym mowa w ust. 1a, jest adresem wspólnym dla:

1) jednostki samorządu terytorialnego oraz jej organów - w przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 1-3;

2) związku międzygminnego, związku powiatów, związku powiatowo-gminnego albo związku metropolitalnego oraz ich organów - w przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 4.

1c. Dla każdej jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, posiadającej numer identyfikacyjny REGON, tworzy się odrębny adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.”;

4) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego na wniosek podmiotu niepublicznego skierowany do tego ministra, a w przypadku podmiotów niepublicznych:

1) wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2) będących osobami fizycznymi

- także odpowiednio w trybie, o którym mowa w art. 11 pkt 2.”;

5) w art. 14 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę sieciową umożliwiającą przekazanie przez operatora wyznaczonego danych, o których mowa w ust. 1 i 2, za pomocą bezpośredniej wymiany danych między systemem teleinformatycznym operatora wyznaczonego a bazą adresów elektronicznych.”;

6) w art. 15 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego może być złożony z wykorzystaniem usługi online udostępnianej przez operatora wyznaczonego - dla podmiotów niepublicznych.”;

7) w art. 16 w ust. 1 w pkt 2 w lit. h kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) operatora wyznaczonego - dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 lub 2.”;

8) w art. 26:

a) w pkt 2 w lit. p średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. q w brzmieniu:

„q) informację o korzystaniu z dodatkowych usług, o których mowa w art. 53 ust. 1, w zakresie wymiany korespondencji między podmiotami niepublicznymi;”,

b) w pkt 3 w lit. l kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m w brzmieniu:

„m) informację o korzystaniu z dodatkowych usług, o których mowa w art. 53 ust. 1, w zakresie wymiany korespondencji między podmiotami niepublicznymi.”;

9) w art. 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych dokonuje się bezterminowo.”,

b) uchyla się ust. 2-4;

10) w art. 35 w ust. 4 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7;

11) w art. 53 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku świadczenia dodatkowych usług, o których mowa w ust. 1, w zakresie wymiany korespondencji między osobami fizycznymi lub podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi operator wyznaczony przekazuje informacje o korzystaniu z tych usług ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”;

12) w art. 60 w ust. 1:

a) w pkt 1:

- w lit. b dodaje się tiret dziesiąte w brzmieniu:

„- informacji o korzystaniu z dodatkowych usług, o których mowa w art. 53 ust. 1, w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami niepublicznymi,”,

- w lit. c w tiret dziesiątym średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret jedenaste w brzmieniu:

„- informacji o korzystaniu z dodatkowych usług, o których mowa w art. 53 ust. 1, w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami niepublicznymi;”,

b) w pkt 2 w lit. i kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) informacji o korzystaniu z dodatkowych usług, o których mowa w art. 53 ust. 1, w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami niepublicznymi.”;

13) w art. 63 w pkt 2 w art. 1312 uchyla się § 3;

14) w art. 141 w pkt 2 w art. 6a w ust. 2 skreśla się zdanie drugie;

15) w art. 147:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Doręczenie korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub podmiot niebędący podmiotem publicznym, będące użytkownikami konta w ePUAP, do podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP, w ramach usługi udostępnianej w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do dnia 31 grudnia 2025 r.

3. Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do osoby fizycznej lub podmiotu niebędącego podmiotem publicznym, o których mowa w ust. 2, nieposiadających adresu do doręczeń elektronicznych, jeżeli:

1) korespondencja ta stanowi odpowiedź na podanie albo wniosek złożone w ramach usługi udostępnionej w ePUAP, albo

2) ta osoba fizyczna lub ten podmiot wystąpiły do organu administracji publicznej o doręczenie korespondencji na konto w ePUAP

- jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do dnia 31 grudnia 2025 r.”,

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Do dnia 31 grudnia 2025 r. przepisów art. 4 i art. 5 nie stosuje się w przypadku gdy korespondencja nie może być doręczona na adres do doręczeń elektronicznych albo z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej ze względu na przesłanki organizacyjne. Istnienie przesłanek organizacyjnych ocenia nadawca.

6. Do doręczeń, o których mowa w ust. 1-3 i 5, przepis art. 41 stosuje się odpowiednio.”;

16) w art. 152 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku adresów do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które zostały wpisane do bazy adresów elektronicznych od dnia 5 lipca 2022 r., informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z bazy adresów elektronicznych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w innej ustrukturyzowanej formie elektronicznej, nie później niż do dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10.”;

17) w art. 155:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, uczelnie niepubliczne, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe instytucje kultury oraz inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i resort obrony narodowej są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 31 grudnia 2026 r.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne, samorządowe instytucje kultury, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10, a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.”;

18) art. 156 otrzymuje brzmienie:

„Art. 156. Do podmiotów publicznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 105 udostępniających elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie innym niż ePUAP w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2025 r. stosuje się art. 157 i art. 158.”.