§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 336 i 795) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem) będący lekarzem posiadającym:

a) tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo

b) specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, pediatrii, neurologii lub kardiologii i jednocześnie:

- będącym po drugim roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, kontynuującym szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie lub

- posiadającym doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w wymiarze co najmniej 3 tysięcy godzin, nabyte w szpitalnym oddziale ratunkowym w okresie ostatnich 3 lat;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ordynator oddziału (lekarz kierujący oddziałem) lub wyznaczony przez niego spośród lekarzy systemu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lekarz spełniający wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwani dalej „lekarzem dyżurnym oddziału”, koordynują pracę oddziału w systemie całodobowym.”;

2) w § 15 pkt 4a i 5 otrzymują brzmienie:

„4a) § 4 ust. 1 pkt 5 – do dnia 31 grudnia 2026 r.;

5) § 3 ust. 7-10 - do dnia 31 grudnia 2026 r.”;

3) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. 1. Lądowiska powstałe przed dniem 31 grudnia 2024 r., które ze względów konstrukcyjnych:

1) nie mogą uzyskać nośności 5700 kg MTOM,

2) nie mogą przyjąć śmigłowców o maksymalnym wymiarze D = 15 m,

3) nie mają wymaganej niezabudowanej przestrzeni Airgap albo ta przestrzeń nie spełnia swojej roli, ponieważ ma parametry niezgodne z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia

- mogą być użytkowane w zakresie, w jakim otrzymają wpis o ograniczeniach użytkowych w dokumentacji podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

2. Lądowiska powstałe przed dniem 31 grudnia 2024 r. mogą być użytkowane w zakresie określonym w dokumentacji podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego nawet w przypadku, gdy w obszarze płaszczyzn ograniczających wysokość obiektów, określonych w przepisach rozdziału 2 ust. 6-9 oraz rozdziału 3 ust. 8-11 załącznika do rozporządzenia, znajdują się obiekty sztuczne wyższe, niż wynika to z granicznej wysokości płaszczyzny o wymaganym dla danego lądowiska nachyleniu od granicy strefy bezpieczeństwa (SA), jeżeli:

1) w dokumentacji tego podmiotu leczniczego znajduje się wpis o ograniczeniach użytkowych,

2) studium aeronautyczne dla lądowiska, które zostało zaakceptowane przez ten podmiot leczniczy, potwierdza, że obiekt sztuczny nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo ani regularność operacji wykonywanych przez jego śmigłowce

- przy czym ograniczenie wysokości obiektów w płaszczyznach może być osiągnięte przez odpowiednie zmniejszenie wymiarów strefy podejścia końcowego i startu FATO oraz otaczającej ją strefy bezpieczeństwa (SA) zgodnie z przepisami rozdziału 2 ust. 1-4 oraz rozdziału 3 ust. 2-4 załącznika do rozporządzenia.”.