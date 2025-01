Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ust. 22 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 915, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa: 1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sposób podawania ich do wiadomości; 2) tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego; 3) zakres danych, w tym danych osobowych, zawartych w karcie kwalifikacyjnej, kwestionariuszu osobowym i karcie sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej, zwanego dalej „kandydatem do służby”, oraz wzory tych dokumentów; 4) zakres tematyczny i sposób przeprowadzania testu wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej i testu sprawności fizycznej; 5) zakres i sposób przeprowadzania badania psychologicznego oraz termin ważności tego badania; 6) sposób uznawania wyników uzyskanych przez kandydata do służby w postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, w przypadku przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego określonego w art. 31 ust. 7 ustawy; 7) tryb złożenia i zakres danych i informacji, w tym danych osobowych, jakie zawiera wniosek o wyrażenie zgody przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na zarządzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 31 ust. 7 ustawy; 8) sposób dokonywania oceny kandydatów do służby, w tym sposób uwzględniania w ocenie preferencji z tytułu specjalistycznych kwalifikacji, wykształcenia, uprawnień, doświadczenia zawodowego lub umiejętności pożądanych ze względu na potrzeby kadrowe Straży Granicznej; 9) sposób zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, warunki umieszczenia kandydata do służby na liście kandydatów do przyjęcia do służby oraz minimalny okres, po którym kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego lub poszczególnych jego etapów; 10) sposób informowania o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby, zwane dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”, prowadzi się w formie konkursu w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w Wyższej Szkole Straży Granicznej, w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej i w ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej”.

§ 3. Komendant Główny Straży Granicznej co najmniej raz w roku informuje o planowanych terminach przyjęć do służby w Straży Granicznej oraz o minimalnej liczbie osób planowanych do przyjęcia do służby w określonym roku kalendarzowym i te informacje podaje do wiadomości.

§ 4. Informację, o której mowa w § 3, zamieszcza się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej.

§ 5. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, o którym mowa w art. 31 ust. 15 ustawy, zwany dalej „przełożonym właściwym w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego”, niezwłocznie po opublikowaniu informacji, o której mowa w § 3, zamieszcza odpowiednio na stronie internetowej podległej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej oraz w siedzibie tej jednostki ogłoszenie o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby, zwane dalej „ogłoszeniem”. Informację o ogłoszeniu przesyła się odpowiednio do wojewódzkich oraz powiatowych urzędów pracy właściwych ze względu na siedzibę podległej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. 2. Ogłoszenie zawiera informacje o: 1) liczbie osób planowanych do przyjęcia do służby w danym okresie; 2) określonych w ustawie wymaganiach stawianych kandydatom do służby; 3) ewentualnych preferencjach dotyczących kandydatów do służby, w tym w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; 4) przebiegu postępowania kwalifikacyjnego; 5) wymaganych dokumentach, którymi są: a) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, b) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej, c) jedna aktualna fotografia kolorowa w formacie wymaganym do dowodu osobistego, d) dowód osobisty, e) książeczka wojskowa lub zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji, o ile kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacja służbowa żołnierza zawodowego i aktualne orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, f) świadectwo pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby, g) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby - w przypadku kandydatów do służby posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, h) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, albo dokumenty potwierdzające naukę na ostatnim roku szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854, 1562, 1635 i 1933), i) odpis skróconego aktu urodzenia kandydata do służby, j) odpis skróconego aktu małżeństwa kandydata do służby, o ile dotyczy to kandydata do służby, k) paszport, o ile kandydat do służby go posiada, l) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b lub e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o ile kandydat do służby posiada takie świadectwo, m) aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile kandydat do służby uzyskał takie poświadczenie; 6) miejscu składania podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, a także miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego oraz wymaganych dokumentów, niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy. 3. Kandydat do służby, składając papierową postać kopii dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. d-m, lub innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów, przedkłada do wglądu oryginały tych dokumentów. 4. Wzór kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Wniosek o wyrażenie zgody przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na zarządzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 31 ust. 7 ustawy, zawiera: 1) określenie: a) imienia, nazwiska i numeru PESEL kandydata do służby, b) stanowiska służbowego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, na które ma być zarządzone postępowanie kwalifikacyjne, b) wymagań w zakresie specjalistycznych kwalifikacji, wykształcenia, uprawnień, doświadczenia zawodowego lub umiejętności pożądanych ze względu na potrzeby kadrowe Straży Granicznej; 2) uzasadnienie celowości zarządzenia postępowania kwalifikacyjnego. 2. Wniosek o wyrażenie zgody przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na zarządzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 31 ust. 7 ustawy, składa się w formie pisemnej.

§ 7. 1. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do jednego kandydata do służby prowadzi jeden przełożony właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. 2. Przełożony właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego może zwrócić się o pomoc w przeprowadzeniu czynności z zakresu postępowania kwalifikacyjnego do kierownika innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, z wyjątkiem podjęcia rozstrzygnięcia o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8. 1. Przełożony właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie liczby kandydatów do służby, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5, oraz liczby osób planowanych do przyjęcia do służby w danym terminie, może podjąć decyzję o wstrzymaniu możliwości przyjmowania tych dokumentów od kandydatów do służby, jak również uchylić wcześniejsze wstrzymanie przyjmowania tych dokumentów. 2. Informację o wstrzymaniu przyjmowania podań kandydatów do służby o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz o uchyleniu wcześniejszego wstrzymania przyjęć tych podań zamieszcza się w ogłoszeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 9. W trakcie etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 31 ust. 2: 1) pkt 1 ustawy - gromadzi się dokumenty wymienione w § 5 ust. 2 pkt 5 oraz sprawdza się ich kompletność; 2) pkt 2 ustawy - przeprowadza się test wiedzy z zakresu aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce i na świecie, podstawowych zagadnień prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz funkcjonowania Straży Granicznej, administracji publicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwany dalej „testem wiedzy”; 3) pkt 3 ustawy - przeprowadza się test sprawności fizycznej mający na celu ocenę motoryki kandydata do służby, zwany dalej „testem sprawności fizycznej”; 4) pkt 4 ustawy - przeprowadza się badanie psychologiczne mające na celu ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata do służby, zwane dalej „badaniem psychologicznym”; 5) pkt 5 ustawy - przeprowadza się z kandydatem do służby rozmowę pozwalającą w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu i poziomu elokwencji, a także pozwalającą na poznanie zainteresowań, kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata do służby w celu oceny możliwości ich wykorzystania w służbie, jak również w celu ustalenia stopnia motywacji do podjęcia służby, z uwzględnieniem w szczególności poziomu wiedzy o Straży Granicznej, zwaną dalej „rozmową kwalifikacyjną”; 6) pkt 6 ustawy - ustala się stan zdrowia i stopień zdolności do podjęcia służby w Straży Granicznej przez kandydata do służby, zwane dalej „zdolnością fizyczną i psychiczną”; 7) pkt 7 ustawy - przeprowadza się badanie, w trakcie którego: a) potwierdza się prawdziwość danych uzyskanych od kandydata do służby w toku postępowania kwalifikacyjnego, b) ocenia się zachowania, które stanowią przeciwwskazanie do pełnienia służby w Straży Granicznej - zwane dalej „badaniem psychofizjologicznym”; 8) pkt 8 ustawy - sprawdza się prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby przez porównanie ich z danymi zawartymi w ewidencjach, rejestrach, kartotekach i dokumentach, zwane dalej „sprawdzeniem prawdziwości danych”; 9) pkt 9 ustawy - ustala się, czy kandydat do służby daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632 i 1222).

§ 10. W stosunku do kandydata do służby, o którym mowa w art. 31 ust. 7 ustawy, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się z uwzględnieniem wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku służbowym, na którym są wymagane specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie zawodowe lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Straży Granicznej.

§ 11. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5. 2. Dokumenty kandydat do służby składa osobiście w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych, zwanej dalej „komórką kadrową”, jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, do której ubiega się o przyjęcie do służby. Przedstawiciel Straży Granicznej informuje kandydata do służby o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności składanych dokumentów oraz odbiera od kandydata do służby oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i z celem przetwarzania danych osobowych kandydata do służby oraz z informacjami o odbiorcach danych, a także informuje o prawach, które przysługują kandydatowi do służby w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, oraz o podstawie prawnej przetwarzania tych danych. 3. Złożenie dokumentów może nastąpić - za zgodą przełożonego właściwego w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego - również w placówce Straży Granicznej lub w dywizjonie Straży Granicznej albo w innym miejscu. 4. W przypadku złożenia przez kandydata do służby niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów zwraca się je kandydatowi do służby w celu poprawienia lub uzupełnienia. 5. W przypadku kandydata do służby, o którym mowa w art. 34a ust. 4 ustawy, sprawdzenia posiadania przez niego specjalistycznych kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia zawodowego lub umiejętności pożądanych ze względu na potrzeby kadrowe Straży Granicznej dokonuje przedstawiciel Straży Granicznej na podstawie wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Straży Granicznej oraz na podstawie złożonych dokumentów. Sprawdzenie zatwierdza przełożony właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

§ 12. 1. Sprawdzenia prawdziwości danych dokonuje się niezwłocznie po rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie: 1) złożonych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5, lub 2) zbiorów danych prowadzonych przez Straż Graniczną. 2. Sprawdzenia prawdziwości danych na podstawie zbiorów danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się nie później niż w dniu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do podjęcia służby w Straży Granicznej przez kandydata do służby.

§ 13. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, na potrzeby której postępowanie jest prowadzone, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. 2. Test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez przełożonego właściwego w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku gdy rozmowa obejmuje również sprawdzian umiejętności muzycznych kandydata do służby, do składu zespołu wyznacza się z urzędu kierownika komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub jego zastępcę, którzy sprawują nadzór nad realizacją zadań należących do orkiestry będącej w strukturach tej jednostki. 3. Test sprawności fizycznej oraz próbny test sprawności fizycznej przeprowadza zespół do spraw przeprowadzania testu sprawności fizycznej w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej powoływany corocznie w: 1) Komendzie Głównej Straży Granicznej i Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - przez Komendanta Głównego Straży Granicznej w uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej; 2) jednostce organizacyjnej Straży Granicznej innej niż jednostki organizacyjne wymienione w pkt 1 - przez komendanta tej jednostki w uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. 4. Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog podmiotu leczniczego Straży Granicznej właściwego dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie do służby, albo dla komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawie koordynacji badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej, zwany dalej „psychologiem”. 5. Badanie psychofizjologiczne przeprowadza komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej właściwa w sprawach osobowych.

§ 14. Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w § 9 pkt 2-5 oraz 7, kandydat do służby okazuje, na żądanie, dokument potwierdzający jego tożsamość.

§ 15. Po złożeniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 5, kandydat do służby przystępuje do testu wiedzy oraz do następującej bezpośrednio po nim rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 16. Test wiedzy obejmuje problematykę dotyczącą: 1) aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce i na świecie; 2) podstawowych zagadnień prawa konstytucyjnego i administracyjnego; 3) wybranych zagadnień z zakresu funkcjonowania Straży Granicznej, administracji oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 17. 1. Test wiedzy składa się z 10 pytań, zwanych dalej „pytaniami testowymi”, i trwa 15 minut. 2. Na pytanie testowe jest możliwa tylko jedna prawidłowa odpowiedź, za którą kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu. 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie testu wiedzy wynosi 10 punktów. 4. Kandydat do służby uzyskuje pozytywny wynik testu wiedzy, jeżeli otrzyma co najmniej 6 punktów.

§ 18. 1. Przed rozpoczęciem testu wiedzy zapoznaje się kandydata do służby z zakresem i sposobem przeprowadzania tego testu oraz sposobem jego oceniania. 2. Test wiedzy może być przeprowadzany w formie ustnej albo pisemnej albo z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 3. W przypadku przeprowadzania testu wiedzy w formie pisemnej kandydat do służby otrzymuje arkusz z pytaniami testowymi i wariantami odpowiedzi na te pytania oraz arkusz odpowiedzi. Arkusze te są opatrzone pieczątką jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która przeprowadza test.

§ 19. 1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do służby są oceniane następujące obszary, każdy w zakresie: 1) od 0 do 6 punktów: a) poprawność w formułowaniu myśli oraz poziom elokwencji, b) umiejętność nawiązywania kontaktu oraz autoprezentacja, c) motywacja do podjęcia służby w Straży Granicznej, d) społeczna postawa wobec ludzi; 2) od 1 do 6 punktów - stopień znajomości języka obcego. 2. Ocena stopnia znajomości języka obcego jest dokonywana na podstawie dokumentów potwierdzających stopień znajomości języka obcego. 3. Rozmowa kwalifikacyjna trwa nie dłużej niż 30 minut. 4. Kryteria oceny obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegających ocenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 5. Wykaz dokumentów potwierdzających stopień znajomości języka obcego oraz kryteria jego oceny są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 20. 1. Test wiedzy, test sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna oraz wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 7 ustawy, z tytułu specjalistycznych kwalifikacji, wykształcenia, uprawnień, doświadczenia zawodowego i umiejętności posiadanych przez kandydata do służby są oceniane w systemie punktowym. 2. System punktowy oceny etapów postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 21. 1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do służby, o którym mowa w art. 31 ust. 7 ustawy, ocenia się obszary wymienione w § 19 ust. 1 oraz wiedzę specjalistyczną wymaganą na stanowisku służbowym, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. 2. Wiedzę specjalistyczną wymaganą na stanowisku służbowym, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne, ocenia się w zakresie od 1 do 6 punktów. 3. W przypadku kandydata do służby, który spełnia więcej niż jedno z wymagań z tytułu posiadanych specjalistycznych kwalifikacji, wykształcenia, uprawnień, doświadczenia zawodowego i umiejętności, przyznaje się najwyższą liczbę punktów w ramach danej grupy wymagań. 4. Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w ust. 1, trwa nie dłużej niż 40 minut. 5. Wykaz wymagań z tytułu specjalistycznych kwalifikacji, wykształcenia, uprawnień, doświadczenia zawodowego i umiejętności posiadanych przez kandydata do służby w Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 22. 1. W przypadku przystąpienia przez kandydata do służby, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 31 ust. 7 ustawy, uznaje się wyniki uzyskane w postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy, przez dokonanie adnotacji w karcie kwalifikacyjnej kandydata do służby w Straży Granicznej po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej na zarządzenie postępowania kwalifikacyjnego. Przepis § 6 stosuje się odpowiednio. 2. Z kandydatem do służby wymienionym w ust. 1, który w trakcie postępowania kwalifikacyjnego przystąpił do rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadza się ponownie tę rozmowę, wyłącznie w zakresie oceny wiedzy specjalistycznej wymaganej na stanowisku służbowym, na które jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. 3. Wzór karty kwalifikacyjnej kandydata do służby w Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 23. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie obszarów podlegających ocenie zespół, o którym mowa w § 13 ust. 2, wpisuje do karty kwalifikacyjnej kandydata do służby w Straży Granicznej.

§ 24. 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 19 ust. 1, wynosi 30 punktów, z wyjątkiem kandydatów wymienionych w art. 31 ust. 3 ustawy, dla których maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 24 punkty. 2. Kandydat do służby uzyskuje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli otrzyma co najmniej 16 punktów, z wyjątkiem kandydatów wymienionych w art. 31 ust. 3 ustawy, którzy uzyskują pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli otrzymają co najmniej 13 punktów.

§ 25. 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 21 ust. 1, wynosi 36 punktów. 2. Kandydat do służby uzyskuje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, jeżeli otrzyma co najmniej 16 punktów z obszarów, o których mowa w § 19 ust. 1.

§ 26. 1. Po uzyskaniu przez kandydata do służby pozytywnego wyniku testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadza się badanie psychologiczne tego kandydata do służby. 2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do badania psychologicznego kandydata do służby zapoznaje się z zakresem i sposobem przeprowadzenia tego badania. 3. Przełożony właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zarządza dodatkowe badanie psychologiczne w ramach tego samego postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli uzna, że uzyskanie obiektywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego wymaga bardziej szczegółowego określenia predyspozycji intelektualnych lub osobowościowych kandydata do służby, niż wynika to z już przeprowadzonego badania psychologicznego. Dodatkowe badanie psychologiczne może przeprowadzić psycholog komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawie koordynacji badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

§ 27. 1. Badanie psychologiczne obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie predyspozycji: 1) intelektualnych - w szczególności ocenę poziomu rozwoju intelektualnego; 2) osobowościowych - w szczególności ocenę funkcjonowania w trudnych sytuacjach pod kątem dojrzałości emocjonalnej oraz określenie poziomu dojrzałości społecznej. 2. Badanie psychologiczne przeprowadza się z zastosowaniem następujących metod badawczych: 1) testu; 2) kwestionariusza; 3) wywiadu; 4) obserwacji.

§ 28. 1. Po analizie wyników zastosowanych metod badawczych, o których mowa w § 27 ust. 2, psycholog formułuje wnioski o aktualnej predyspozycji psychicznej do podjęcia służby w Straży Granicznej przez kandydata do służby. 2. Sformułowanie wniosku, że kandydat do służby aktualnie posiada predyspozycje psychiczne do podjęcia służby w Straży Granicznej, jest równoznaczne z uzyskaniem pozytywnego wyniku badania psychologicznego przez kandydata do służby. 3. Wynik badania psychologicznego zachowuje ważność przez 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego badania.

§ 29. 1. Kandydata do służby, który uzyskał pozytywny wynik badania psychologicznego, komórka kadrowa zapoznaje z zakresem i sposobem przeprowadzania oraz sposobem dokonania oceny testu sprawności fizycznej oraz wyznacza termin przeprowadzenia próbnego testu sprawności fizycznej. 2. Próbny test sprawności fizycznej przeprowadza się co najmniej 7 dni przed terminem przystąpienia do testu sprawności fizycznej. 3. Warunkiem przystąpienia do próbnego testu sprawności fizycznej jest przedstawienie przez kandydata do służby zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, które zostało wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu. 4. Udział w próbnym teście sprawności fizycznej nie jest obowiązkowy. 5. Zakres i sposób przeprowadzania oraz sposób dokonania oceny testu sprawności fizycznej kandydatów do służby w Straży Granicznej są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 30. 1. Warunkiem przystąpienia do testu sprawności fizycznej jest przedstawienie przez kandydata do służby zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 29 ust. 3. 2. W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej może być obecny ratownik w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 652 i 1222). 3. Jeżeli w trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej ratownik nie jest obecny, przełożony właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zapewnia łączność między członkami zespołu przeprowadzającego ten test a najbliższą jednostką ratownictwa medycznego. 4. Kandydat do służby uzyskuje pozytywny wynik testu sprawności fizycznej, jeżeli otrzyma łączną sumę ocen z wszystkich ćwiczeń składających się na ten test nie niższą niż 15 punktów. 5. Uzyskane przez kandydata do służby wyniki testu sprawności fizycznej i oceny z tego testu wpisuje się do karty sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej. Kartę sprawności fizycznej kandydata do służby oraz zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, dołącza się do karty kwalifikacyjnej kandydata do służby. 6. Wzór karty sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

§ 31. Na pisemną prośbę kandydata do służby, który nie uzyskał pozytywnego wyniku testu wiedzy lub testu sprawności fizycznej, przełożony właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego może w ramach tego samego postępowania kwalifikacyjnego ponownie, ale nie więcej niż jeden raz, wyrazić zgodę na przystąpienie tego kandydata do służby do każdego z tych testów, o ile znajduje to uzasadnienie w potrzebach służby. Prośbę o ponowne przystąpienie do testu kandydat do służby może złożyć w terminie 7 dni od dnia nieuzyskania pozytywnego wyniku danego testu.

§ 32. 1. Badanie psychofizjologiczne przeprowadza się po uzyskaniu przez kandydata do służby pozytywnej opinii z badania psychologicznego, a przed skierowaniem go do komisji lekarskiej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, w celu ustalenia jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej. 2. Przełożony właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dokonuje oceny wyników badania psychofizjologicznego z uwzględnieniem wniosków i innych informacji zawartych w sprawozdaniu z tego badania.

§ 33. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej przez kandydata do służby dokonywane przez komisję lekarską, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, następuje po uzyskaniu przez kandydata do służby: 1) pozytywnego wyniku testu sprawności fizycznej; 2) pozytywnych wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego.

§ 34. Przeprowadzenie w stosunku do kandydata do służby odpowiedniego postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych, zwanego dalej „postępowaniem sprawdzającym”, następuje równocześnie z innymi czynnościami postępowania kwalifikacyjnego i rozpoczyna się po uzyskaniu przez kandydata do służby pozytywnego wyniku testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 35. 1. Jeżeli upłynął okres 12 miesięcy ważności badania psychofizjologicznego lub psychologicznego kandydata do służby, przełożony właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kieruje kandydata do służby na kolejne badanie. 2. Przełożony właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego może przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, skierować kandydata do służby na kolejne badanie: 1) psychofizjologiczne lub psychologiczne, jeżeli okres ważności danego badania upływa bezpośrednio przed przewidywanym terminem przyjęcia do służby w Straży Granicznej kandydata do służby; 2) psychologiczne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ustalenia przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, aktualnej na dzień przyjęcia do służby w Straży Granicznej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej kandydata do służby. 3. Pozytywne wyniki badania psychofizjologicznego oraz badania psychologicznego, których okres ważności upływa w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zachowują ważność do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 36. 1. Informację o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 1) numer identyfikacyjny kandydata do służby; 2) łączną liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby. 3. Kandydata do służby zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego i o jego wyniku. Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku odmowy objęcia kandydata do służby postępowaniem kwalifikacyjnym albo w przypadku odstąpienia od jego prowadzenia. 4. Pismo informujące kandydata do służby, o którym mowa w ust. 3, może mieć formę dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1557 i 1717) doręczonego środkami komunikacji elektronicznej.

§ 37. 1. Komórka kadrowa sporządza listę kandydatów do służby w danej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej. Na liście tej umieszcza się kandydata do służby, który spełnił warunki przyjęcia do służby. 2. Kolejność na liście kandydatów do służby ustala się w zależności od łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata do służby, od największej do najmniejszej. 3. Listy kandydatów do służby, o których mowa w art. 31 ust. 7, 10, 11 i 12 oraz art. 34a ust. 4 ustawy, sporządza się dla każdej z tych grup odrębnie od listy kandydatów do służby sporządzanej dla pozostałych kandydatów do służby. 4. Lista kandydatów do służby, o której mowa w ust. 1, zawiera: 1) nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej; 2) imię i nazwisko kandydata do służby; 3) numer identyfikacyjny kandydata do służby; 4) liczbę punktów uzyskanych przez kandydata do służby w postępowaniu kwalifikacyjnym; 5) inne informacje niż wymienione w pkt 1-4, niestanowiące danych osobowych, jeżeli ich zamieszczenie wynika z potrzeb postępowania kwalifikacyjnego.

§ 38. 1. Lista kandydatów do służby podlega zatwierdzeniu przez przełożonego właściwego w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przed planowanym terminem przyjęcia do służby. 2. Na liście kandydatów do służby, o której mowa w § 37 ust. 1, nie umieszcza się kandydata do służby: 1) który przed zatwierdzeniem listy złożył ustne lub pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej; 2) jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 17 pkt 7 ustawy; 3) jeżeli upłynie okres, o którym mowa w § 35 ust. 1.

§ 39. Do służby w Straży Granicznej przyjmuje się kandydatów do służby zgodnie z kolejnością na liście, o której mowa w § 37 ust. 1, z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata do służby, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat do służby ma pełnić służbę.

§ 40. Kandydat do służby, który zakończył postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym, lecz nie został przyjęty do służby w Straży Granicznej w terminie przyjęć przypadającym bezpośrednio po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po stronie kandydata do służby, może zostać przyjęty do służby w Straży Granicznej w jednym z kolejnych terminów przyjęć, bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem okresu ważności badania psychologicznego oraz psychofizjologicznego.

§ 41. 1. W przypadku odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z powodu: 1) uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku testu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej, testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego, badania psychofizjologicznego lub ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej - kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia; 2) niespełniania wymagań, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej lub uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku postępowania sprawdzającego - kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia. 2. Terminy, o których mowa w ust. 1, liczą się od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, który jest określony w piśmie informującym kandydata do służby o odstąpieniu.

§ 42. Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 43. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2025 r.3)

§ 43. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2025 r.

Załącznik 1. [WZÓR – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ] Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 17 stycznia 2025 r. (Dz. U. poz. 78) Załącznik nr 1 WZÓR - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

Załącznik 2. [KRYTERIA OCENY OBSZARÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 19 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 17 STYCZNIA 2025 R. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ, PODLEGAJĄCYCH OCENIE PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ] Załącznik nr 2 KRYTERIA OCENY OBSZARÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 19 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 17 STYCZNIA 2025 R. W SPRAWIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ, PODLEGAJĄCYCH OCENIE PODCZAS ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ 1. Poprawność w formułowaniu myśli oraz poziom elokwencji Kryteria oceny: a) umiejętność szybkiego i trafnego analizowania faktów i informacji, b) umiejętność tworzenia jasnych i precyzyjnych komunikatów, c) umiejętność udzielania pełnych, logicznych i wyczerpujących odpowiedzi. 2. Umiejętność nawiązywania kontaktu oraz autoprezentacja Kryteria oceny: a) umiejętność zaprezentowania siebie, b) umiejętność zachowania się w sposób taktowny i uprzejmy, c) umiejętność dostosowania własnego wyglądu i zachowania do miejsca i sytuacji, d) łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami oraz umiejętność budowania jakościowej relacji z drugą osobą. 3. Motywacja do podjęcia służby w Straży Granicznej Kryteria oceny: a) umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków i sytuacji, b) określenie własnych predyspozycji do służby w Straży Granicznej, c) umiejętność wskazania zagrożeń, jakie niesie za sobą służba w Straży Granicznej. 4. Społeczna postawa wobec ludzi Kryteria oceny: a) deklarowanie chęci współpracy z innymi osobami oraz przejawianie inicjatywy w kontaktach międzyludzkich, b) umiejętność poszanowania wartości i godności innych osób, c) otwartość na różnorodność kulturową, poglądy, religię i obyczaje innych osób. Skala oceny: 1 pkt - nie spełnia 2 pkt - spełnia minimalnie 2 pkt - spełnia słabo 3 pkt - spełnia przeciętnie 4 pkt - spełnia dobrze 5 pkt - spełnia wysoko 6 pkt - spełnia bardzo wysoko Zespół ocenia każdy z obszarów wymienionych w ust. 1-4 odrębnie w skali od 0 do 6 punktów, biorąc pod uwagę kryteria oceny wymienione w ramach danego obszaru.

Załącznik 3. [WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO ORAZ KRYTERIA JEGO OCENY] Załącznik nr 3 WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO ORAZ KRYTERIA JEGO OCENY 1. Świadectwo dojrzałości (maturalne) - uzyskane po przeprowadzeniu egzaminu maturalnego do 1991 r. Skala ocen 3-5 Ocena na świadectwie Liczba przyznanych punktów 3 1 4 3 5 5 2. Świadectwo dojrzałości (maturalne) - uzyskane po przeprowadzeniu egzaminu maturalnego w latach 1992-2004 Skala ocen 2-6 Ocena na świadectwie Liczba przyznanych punktów 2 1 3 3 4 3 5 5 6 5 3. Świadectwo dojrzałości (maturalne) - uzyskane po przeprowadzeniu egzaminu maturalnego od 2005 r. Poziom podstawowy Wynik na świadectwie [%] Liczba przyznanych punktów 30-59 1 60-89 2 90-100 3 Poziom rozszerzony Wynik na świadectwie [%] Liczba przyznanych punktów 50-69 4 70-89 5 90-100 6 Jeżeli kandydat posiada wyniki procentowe z więcej niż jednego języka obcego na świadectwie dojrzałości (maturalnym), jest wybierany korzystniejszy wynik. 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b lub e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, z późn. zm.), w przypadku kandydata, który nie posiada świadectwa dojrzałości (maturalnego) Skala ocen 3-5 Ocena na świadectwie - język obcy Liczba przyznanych punktów 3 1 4 2 5 3 Skala ocen 2-6 Ocena na świadectwie Liczba przyznanych punktów 2 1 3 1 4 2 5 2 6 3 Jeżeli kandydat posiada oceny z dwóch przedmiotów - języków obcych na świadectwie ukończenia szkoły, jest wybierana korzystniejsza ocena.

5. Potwierdzona znajomość języka obcego na podstawie złożonych lub udostępnionych do wglądu dokumentów wymienionych w poniższym wykazie Znajomość języka obcego Liczba przyznanych punktów potwierdzona na podstawie dokumentów 6

Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego 1) dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia uzyskany po ukończeniu kierunku studiów filologia obca lub lingwistyka stosowana lub po ukończeniu nauczycielskiego kolegium języków obcych; 2) wpis na listę tłumaczy przysięgłych; 3) dokument znajdujący się w wykazie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1691, z późn. zm.).

Załącznik 4. [SYSTEM PUNKTOWY OCENY ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO] Załącznik nr 4 SYSTEM PUNKTOWY OCENY ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 1. Etapy postępowania kwalifikacyjnego podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu: Lp. Etap postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 1 Test wiedzy 10 2 Rozmowa kwalifikacyjna 30/24* 3 Test sprawności fizycznej 6 Łącznie 46/40* * W przypadku kandydatów do służby, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. 2. Etapy postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują kandydaci do służby w Straży Granicznej przed upływem 3 lat od dnia ukończenia nauczania w szkole ponadpodstawowej, o której mowa w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737, z późn. zm.), w oddziale o profilu mundurowym, podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu: Lp. Etap postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 1 Rozmowa kwalifikacyjna 30 2 Test sprawności fizycznej 6 Łącznie 36 3. Etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują kandydaci do służby na stanowiska służbowe w Straży Granicznej, na których są wymagane specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie zawodowe lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Straży Granicznej, podlega ocenie w systemie punktowym według następującego schematu: Etap postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania Rozmowa kwalifikacyjna 36 4. Etap postępowania kwalifikacyjnego, do którego przystępują kandydaci do służby w Straży Granicznej nie później niż w ciągu 5 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe, podlega ocenie w systemie punktowym według następującego schematu: Etap postępowania kwalifikacyjnego Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania Rozmowa kwalifikacyjna 30

Załącznik 5. [WYKAZ WYMAGAŃ Z TYTUŁU SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI, WYKSZTAŁCENIA, UPRAWNIEŃ, DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO I UMIEJĘTNOŚCI POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ] Załącznik nr 5 WYKAZ WYMAGAŃ Z TYTUŁU SPECJALISTYCZNYCH KWALIFIKACJI, WYKSZTAŁCENIA, UPRAWNIEŃ, DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO I UMIEJĘTNOŚCI POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ 1. Wymagania z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu: Lp. Wymagania z tytułu wykształcenia Liczba punktów 1 Posiadanie tytułu zawodowego magistra uzyskanego po ukończeniu studiów na kierunku prawo lub posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego na kierunku związanym z kształceniem w zakresie prawa, informatyki, elektroniki, telekomunikacji, geodezji lub kartografii 3 2 Posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego i udokumentowanych dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie swojej specjalności w dziedzinach objętych zakresem działania Straży Granicznej (np. aplikacji kontrolerskiej, uprawnień nadzoru budowlanego, uprawnień tłumacza przysięgłego) 3 3 Posiadanie tytułu profesora albo stopnia naukowego w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Wyższej Szkole Straży Granicznej albo w ośrodku szkolenia Straży Granicznej 3 4 Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 2 5 Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 1 2. Wymagania z tytułu specjalistycznych kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia zawodowego lub umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu: Lp. Wymagania z tytułu doświadczenia zawodowego lub umiejętności Liczba punktów 1 Tytuł ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 652, z późn. zm.) 3 2 Posiadanie kwalifikacji pilota uprawniających do pilotowania statków powietrznych będących w wyposażeniu Straży Granicznej albo planowanych do wprowadzenia w wyposażenie Straży Granicznej 3 3 Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego mechanika lotniczego obsługi, mechanika pokładowego lub mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego, które uprawnia do obsługi statków powietrznych będących w wyposażeniu Straży Granicznej albo planowanych do wprowadzenia w wyposażenie Straży Granicznej 3 4 Posiadanie kwalifikacji zawodowych marynarza przydatnych do pełnienia służby bezpośrednio na jednostkach pływających Straży Granicznej lub do wykonywania obowiązków służbowych w komendzie oddziału Straży Granicznej niezbędnych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej w zakresie ochrony granicy państwowej na morzu 3 5 Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) 3 6 Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1154) 3 7 Uprawnienia ratownika wodnego 2 8 Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 18) 2 9 Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasów, judo, karate, boksu), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych 2 10 Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych w: 1) pracy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub 2) pracy w Inspekcji Celnej, służbie w Służbie Celnej lub Służbie Celno-Skarbowej, lub 3) pracy lub służbie w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, lub 4) służbie w Straży Marszałkowskiej, lub 5) pracy w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych na stanowiskach służbowych, na których są realizowane zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub 6) pracy w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowiskach, na których nadzoruje się czynności kontrolne, oraz na stanowiskach, na których wykonuje się czynności kontrolne, lub 7) pracy w urzędach lub w izbach skarbowych na stanowiskach służbowych, na których są realizowane zadania związane z wykonywaniem lub sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem kontroli skarbowej, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe lub wykonywaniem funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, lub 8) pracy w urzędach skarbowych, urzędach celno-skarbowych lub izbie administracji skarbowej na stanowiskach służbowych, na których są realizowane zadania związane z wykonywaniem lub sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem kontroli celno-skarbowej, prowadzeniem dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe lub wykonywaniem funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

2 11 Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie profesjonalnej tresury psów 2 12 Posiadanie wykształcenia w zawodzie muzyk i umiejętności gry na instrumencie muzycznym przydatnym do pełnienia służby w komórce organizacyjnej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej realizującej zadania należące do orkiestry 2 13 Posiadanie kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, uzasadniających możliwość mianowania na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 2 14 Prawo jazdy kategorii A + B 1 15 Prawo jazdy kategorii C 1 16 Prawo jazdy kategorii C + E 1

Załącznik 6. [WZÓR – KARTA KWALIFIKACYJNA KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ] Załącznik nr 6 WZÓR - KARTA KWALIFIKACYJNA KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ











Załącznik 7. [ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ] Załącznik nr 7 ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ I. Warunki przeprowadzania testu sprawności fizycznej, zwanego dalej „testem”: 1. Kandydat do służby w Straży Granicznej zgłaszający się na test do wskazanej osoby przeprowadzającej test posiada kartę sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej wraz z dołączonym do niej zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu. Test jest przeprowadzany w hali sportowej, przy czym bieg na dystansie 1000 m i 600 m może być przeprowadzany na bieżni stadionu. 2. Test wykonuje się w stroju sportowym. 3. Kolejność wykonywanych elementów testu jest określona w tabelach norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej. 4. Wyniki testu ocenia się zgodnie z normami zawartymi w tabelach norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej. 5. Rozpoczęcie testu poprzedza kilkuminutowa indywidualna rozgrzewka. II. Opis ćwiczeń: 1. Uginanie i prostowanie ramion w podporze w leżeniu przodem - z podporu, leżąc przodem, wykonujący ćwiczenie ugina ramiona w stawach łokciowych tak, aby barki, łopatki oraz łokcie znalazły się w jednej płaszczyźnie (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu w stawach łokciowych aż do uzyskania pozycji wyjściowej. W trakcie ćwiczenia nie wolno dotykać podłoża inną częścią ciała niż palce stóp i wewnętrzne powierzchnie dłoni ani wykonywać przerw na odpoczynek. Jeden cykl to ugięcie ramion i powrót do pozycji wyjściowej. Przy ocenie uwzględnia się tylko prawidłowo wykonane cykle. 2. Bieg po kopercie - na prostokącie o wymiarach 300 × 500 cm umieszcza się pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych). Wykonujący ćwiczenie staje na linii startu, na komendę „gotów” przyjmuje pozycję startową wykroczną (start wysoki) i pozostaje bez ruchu, następnie na komendę „start” lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg od chorągiewki A i biegnie kolejno w kierunku chorągiewki B, a następnie C, D, B, E oraz A. Chorągiewki A, C, D i E wykonujący ćwiczenie omija lewym barkiem, a chorągiewkę B - prawym barkiem. Całą trasę pokonuje się trzykrotnie. W przypadku przewrócenia chorągiewki próbę powtarza się. Kolejne przewrócenie chorągiewki powoduje niezaliczenie ćwiczenia. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,1 sekundy.

3. Skok w dal z miejsca obunóż - wykonujący ćwiczenie staje w odległości 50 cm od materaca (przed oznaczoną linią), wykonuje zamach rękami i odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód. Próbę powtarza się trzykrotnie. Oceniany jest najdłuższy skok mierzony w linii prostej od oznaczonego miejsca odbicia do najbliższego punktu kontaktu ciała z materacem. 4. Skrętoskłony w czasie jednej minuty - wykonujący ćwiczenie znajduje się w pozycji leżącej tyłem, ma dłonie splecione palcami na karku, łopatki dotykają podłoża, nogi znajdują się w lekkim rozkroku zgięte w stawach kolanowych, oparte stopami o dolny szczebel drabinek gimnastycznych (ostatni lub przedostatni). Wykonujący ćwiczenie dynamicznie unosi tułów (wykonując skłon w przód) z jednoczesnym skrętem i dotyka prawym łokciem lewego kolana, wraca do postawy wyjściowej i kolejno unosi się, dotykając lewym łokciem prawego kolana. Jeden cykl to wzniesienie tułowia, dotknięcie łokciem kolana oraz powrót do leżenia na plecach z dotknięciem łopatkami podłoża. Przy ocenie uwzględnia się tylko prawidłowo wykonane cykle. 5. Skłon w przód - wykonujący ćwiczenie staje w pozycji wyprostowanej (na baczność). Bez zginania nóg w kolanach ani bez odrywania stóp od podłoża wykonuje ruchem ciągłym skłon w przód, aż do osiągnięcia maksymalnej dla siebie głębokości skłonu, a następnie uzyskaną pozycję utrzymuje przez 3 sekundy. 6. Bieg na dystansie 1000 m (mężczyźni) i 600 m (kobiety) - na komendę „na miejsca” wykonujący ćwiczenie podchodzi do linii startu, następnie na komendę „gotów” przyjmuje pozycję startową wykroczną (start wysoki) i pozostaje bez ruchu. Na komendę „start” lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. III. Tabele norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej: KOBIETY Lp. Nazwa ćwiczenia Grupa wiekowa Jednostka miary Ocena bdb (5) db (4) dst (3) 1 Uginanie i prostowanie ramion w podporze w leżeniu przodem do 30 lat liczba powtórzeń 20 18 14 od 31 lat liczba powtórzeń 18 16 12 2 Bieg po kopercie do 30 lat sekundy 26,4 27,1 27,8 od 31 lat sekundy 27,1 27,8 28,5 3 Skok w dal z miejsca obunóż do 30 lat centymetry 190 175 160 od 31 lat centymetry 180 165 150 4 Skrętoskłony w czasie jednej minuty do 30 lat liczba powtórzeń 41 38 34 od 31 lat liczba powtórzeń 39 36 32 5 Skłon w przód do 30 lat sekundy dotknąć głową kolan, utrzymać pozycję przez 3 sekundy oprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję przez 3 sekundy palcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundy od 31 lat sekundy oprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję przez 3 sekundy palcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundy palcami obu rąk dotknąć palców stóp, utrzymać pozycję przez 3 sekundy 6 Bieg na dystansie 600 m do 30 lat minuty 2,35 2,50 3,00 od 31 lat minuty 2,40 2,55 3,05 Liczba punktów 1 2 3 4 5 6 Suma ocen 15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 MĘŻCZYŹNI Lp. Nazwa ćwiczenia Grupa wiekowa Jednostka miary Ocena bdb (5) db (4) dst (3) 1 Uginanie i prostowanie ramion w podporze w leżeniu przodem do 30 lat liczba powtórzeń 35 30 25 od 31 lat liczba powtórzeń 31 26 21 2 Bieg po kopercie do 30 lat sekundy 25,0 25,8 26,4 od 31 lat sekundy 26,1 26,9 27,5 3 Skok w dal z miejsca obunóż do 30 lat centymetry 235 215 195 od 31 lat centymetry 225 205 185 4 Skrętoskłony w czasie jednej minuty do 30 lat liczba powtórzeń 43 40 36 od 31 lat liczba powtórzeń 40 37 33 5 Skłon w przód do 30 lat sekundy oprzeć się na całych dłoniach o podłoże, utrzymać pozycję przez 3 sekundy palcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundy palcami obu rąk dotknąć palców stóp, utrzymać pozycję przez 3 sekundy od 31 lat sekundy palcami obu rąk dotknąć podłoża, utrzymać pozycję przez 3 sekundy palcami obu rąk dotknąć palców stóp, utrzymać pozycję przez 3 sekundy chwycić oburącz kostki, utrzymać pozycję przez 3 sekundy 6 Bieg na dystansie 1000 m do 30 lat minuty 4,10 4,25 4,40 od 31 lat minuty 4,20 4,35 4,50 Liczba punktów 1 2 3 4 5 6 Suma ocen 15 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30