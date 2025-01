§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) sprzęcie wojskowym - należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne;

2) osobie obsługującej - należy przez to rozumieć osobę przeszkoloną i wykazującą się znajomością instrukcji eksploatacji oraz praktycznymi umiejętnościami operowania urządzeniem, posiadającą odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie obsługi, jeżeli jest wymagane;

3) osobie konserwującej - należy przez to rozumieć osobę przeszkoloną i wykazującą się znajomością instrukcji eksploatacji oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu wykonywania przeglądów i usuwania niesprawności urządzenia, posiadającą odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie konserwacji.