§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii(Dz. U. poz. 2287) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 2 w brzmieniu:

„2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1194 z dnia 11 lipca 2022 r. ustanawiającego środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 (Dz. Urz. UE L 185 z 12.07.2022, str. 47 oraz Dz. Urz. UE L 2024/2636 z 09.10.2024).”;

2) w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli wymagania państwa trzeciego, do którego są wysyłane bulwy ziemniaka, określają:

1) zakres kontroli, jaka powinna zostać przeprowadzona w miejscu produkcji, okres, jaki powinna objąć ta kontrola, lub szczegółowe warunki, jakie powinny być spełnione w tym miejscu produkcji, aby to miejsce produkcji mogło zostać uznane za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus, lub

2) szczegółowe działania niezbędne do utrzymania statusu miejsca produkcji uznanego za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.”;

3) w § 2:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „trzech” zastępuje się wyrazem „dwóch”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zostały wprowadzone środki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1194 z dnia 11 lipca 2022 r. ustanawiającego środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 (Dz. Urz. UE L 185 z 12.07.2022, str. 47, z późn. zm.3)), w celu potwierdzenia występowania w tym miejscu produkcji bakterii Clavibacter sepedonicus - do czasu wykluczenia występowania w tym miejscu produkcji tej bakterii, lub”,

c) w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyraz „trzyletniego” zastępuje się wyrazem „dwuletniego”;

4) w § 3 w ust. 1 w pkt 2:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „każdego roku” zastępuje się wyrazami „w co drugim roku”,

b) w lit. b tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„– każdej partii bulw ziemniaka o masie do 100 ton, a jeżeli masa partii jest większa niż 100 ton, to próbkę pobiera się z tej partii dla każdych rozpoczętych 100 ton, nie więcej jednak niż 3 próbki z danej partii, lub

- każdego pola lub jego części, na której jest prowadzona uprawa ziemniaka w jednolity sposób zapewniający jednorodny stan fitosanitarny, o powierzchni do 2 ha, a jeżeli powierzchnia pola lub jego części jest większa niż 2 ha, to próbkę pobiera się z tego pola lub jego części dla każdych rozpoczętych 2 ha, nie więcej jednak niż 3 próbki z danego pola lub jego części;”.