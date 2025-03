Art. 7.

1. Komitet Krajowy ds. FSDN działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komitetu Krajowego ds. FSDN zwołuje przewodniczący Komitetu Krajowego ds. FSDN i im przewodniczy.

3. Komitet Krajowy ds. FSDN może prowadzić prace z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o przeprowadzeniu prac Komitetu Krajowego ds. FSDN z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej podejmuje przewodniczący Komitetu Krajowego ds. FSDN.

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komitetu Krajowego ds. FSDN lub czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego Komitetu Krajowego ds. FSDN.

5. W przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego Komitetu Krajowego ds. FSDN i zastępcy przewodniczącego Komitetu Krajowego ds. FSDN zadania przewodniczącego Komitetu Krajowego ds. FSDN wykonuje wyznaczony przez tego przewodniczącego członek Komitetu Krajowego ds. FSDN, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 lub 4.

6. Komitet Krajowy ds. FSDN podejmuje rozstrzygnięcia w formie jednogłośnie podejmowanych uchwał, w obecności co najmniej połowy członków.

7. W przypadku gdy Komitet Krajowy ds. FSDN nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 6, w terminie 10 dni od dnia otrzymania do rozpatrzenia sprawy należącej do zadań tego Komitetu, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa podejmuje rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w tym przepisie.

9. Szczegółową organizację i szczegółowy tryb pracy Komitetu Krajowego ds. FSDN określa regulamin uchwalony przez Komitet Krajowy ds. FSDN.