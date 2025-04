Art. 1.

W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1162) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a) podgrzewany wyrób tytoniowy - nowatorski wyrób tytoniowy, w którym w wyniku podgrzania dochodzi do uwalniania nikotyny i innych substancji, które są następnie wdychane przez konsumenta, i który, w zależności od jego cech, jest wyrobem tytoniowym bezdymnym lub wyrobem tytoniowym do palenia;”;

2) w art. 7e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakazu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym określonego w art. 7c ust. 1 pkt 1 oraz zakazu określonego w art. 7c ust. 4 nie stosuje się do wyrobów tytoniowych innych niż papierosy, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów i podgrzewane wyroby tytoniowe.”.