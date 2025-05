Art. 1.

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769, 1222 i 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy:

a) uchyla się pkt 10,

b) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

„19) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy Rady 2009/50/WE (Dz. Urz. UE L 382 z 28.10.2021, str. 1).”;

2) w art. 3:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) działalność zawodowa - krótkoterminową działalność cudzoziemca, związaną bezpośrednio z interesami gospodarczymi podmiotu powierzającego mu pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i obowiązkami zawodowymi tego cudzoziemca, będącego posiadaczem ważnego dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.3) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1030/2002”, z adnotacją „Niebieska Karta UE” lub z adnotacją „Były posiadacz Niebieskiej Karty UE”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, wykonywaną na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, obejmującą udział w wewnętrznych lub zewnętrznych spotkaniach służbowych, udział w konferencjach lub seminariach, negocjowanie umów handlowych, podejmowanie działalności związanej ze sprzedażą lub marketingiem, rozeznawanie możliwości biznesowych lub udział w szkoleniach i korzystanie z nich;”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) kwalifikacje uzyskane w wyniku doświadczenia zawodowego - kwalifikacje uzyskane w wyniku:

a) trzyletniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędnego do wykonywania pracy określonej w umowie, w okresie nie dłuższym niż 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 127 lub art. 137a, jeżeli cudzoziemiec wykonuje zawód wymieniony w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 138a,

b) pięcioletniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędnego do wykonywania pracy określonej w umowie, jeżeli cudzoziemiec nie wykonuje zawodu wymienionego w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 138a;”,

c) w pkt 7a wyrazy „rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1030/2002” ” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia nr 1030/2002”,

d) po pkt 7e dodaje się pkt 7ea w brzmieniu:

„7ea) mobilność długoterminowa posiadacza Niebieskiej Karty UE - mobilność posiadacza dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, przez okres przekraczający 90 dni w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej;”,

e) po pkt 7h dodaje się pkt 7ha w brzmieniu:

„7ha) mobilność krótkoterminowa posiadacza Niebieskiej Karty UE - mobilność posiadacza dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE” lub z adnotacją „Były posiadacz Niebieskiej Karty UE”, przez okres nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180 dni w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wykonywania działalności zawodowej;”,

f) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) wyższe kwalifikacje zawodowe - kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo kwalifikacje uzyskane w wyniku doświadczenia zawodowego.”;

3) w art. 19 w ust. 11 w pkt 3 po wyrazach „ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny” dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 i 1237)”;

4) w art. 22 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego w sprawach:

a) udzielania informacji o długości pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE, zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, wizę krajową wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją „student”, zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, wizę krajową wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13, z adnotacją „naukowiec”, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, gdy informacje te są niezbędne do uzyskania przez niego statusu rezydenta długoterminowego UE w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

b) uzyskiwania informacji o długości pobytu cudzoziemca w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, wizy długoterminowej, z adnotacją „student”, lub dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „student”, wizy długoterminowej, z adnotacją „naukowiec”, lub dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „naukowiec”, udzielonej ochrony międzynarodowej lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej na podstawie obowiązujących w tym państwie przepisów o przyjmowaniu pracowników o wysokich kwalifikacjach, które nie mają na celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy Rady 2009/50/WE (Dz. Urz. UE L 382 z 28.10.2021, str. 1), gdy te informacje są niezbędne do obliczania długości pobytu uprawniającego do uzyskania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

c) udzielania informacji innym państwom członkowskim Unii Europejskiej o udzieleniu lub o podstawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub o udzieleniu lub o podstawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE cudzoziemcowi posiadającemu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”,

d) uzyskiwania od innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o wydaniu lub o podstawie odmowy wydania cudzoziemcowi, który posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w celu korzystania przez niego z mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE,

e) udzielania Komisji Europejskiej informacji w zakresie danych statystycznych dotyczących:

- liczby cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, odmówiono udzielenia tego zezwolenia lub cofnięto to zezwolenie,

- liczby cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej albo udzielono ochrony międzynarodowej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a następnie udzielono w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, odmówiono udzielenia tego zezwolenia lub cofnięto to zezwolenie,

- liczby osób, o których mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, odmówiono udzielenia tego zezwolenia lub cofnięto to zezwolenie,

- liczby cudzoziemców posiadających w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, którym udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

- liczby cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną jako członkom rodzin cudzoziemców, posiadających zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

- liczby cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE,

f) udzielania Komisji Europejskiej informacji o:

- wykazie rodzajów dozwolonej działalności zawodowej,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

- wprowadzeniu limitu w przepisach wydanych na podstawie art. 127a ust. 1,

- obowiązywaniu wymogu, o którym mowa w art. 127 pkt 2;”;

5) w art. 25 po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

„1aa. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z mobilności krótkoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE, który posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE” lub z adnotacją „Były posiadacz Niebieskiej Karty UE”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, przedstawia dodatkowo dowód, że wjazd i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu wykonywanie działalności zawodowej.”;

6) w art. 28:

a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub” oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej i powraca na to terytorium po tym, jak inne państwo członkowskie Unii Europejskiej cofnęło mu dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, lub odmówiło wydania kolejnego takiego dokumentu.”,

b) w ust. 7 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„- nie stosuje się do cudzoziemca, który wjeżdża na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, mobilności studenta, mobilności krótkoterminowej naukowca, mobilności krótkoterminowej członka rodziny naukowca lub mobilności krótkoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE.”,

c) w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 127, art. 137a, art. 139a ust. 1, art. 144, art. 151 ust. 1 lub art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. f i lit. he.”;

7) w art. 106 ust. 1c otrzymuje brzmienie:

„1c. Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE, składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, dołącza do niego załącznik zawierający:

1) informacje dotyczące cudzoziemca:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) obywatelstwo;

2) informację o:

a) posiadanych przez cudzoziemca wyższych kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie niebędącym zawodem regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334),

b) posiadanych przez cudzoziemca formalnych kwalifikacjach i spełnieniu innych warunków, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

c) zamieszkiwaniu przez cudzoziemca w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej co najmniej przez okres 12 miesięcy na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”,

d) zamieszkiwaniu przez cudzoziemca w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej co najmniej przez okres 6 miesięcy na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w związku z korzystaniem z mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE.”;

8) w art. 109:

a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b-3e w brzmieniu:

„3b. W przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 137a, komendanci, o których mowa w ust. 1, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub konsul przekazują informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku.

3c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3b, może być przedłużony do 30 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia wojewodę.

3d. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną osoby będącej członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE komendanci, o których mowa w ust. 1, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub konsul przekazują informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

3e. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3d, może być przedłużony do 30 dni roboczych, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia wojewodę.”,

b) w ust. 4 wyrazy „ust. 2 lub 3” zastępuje się wyrazami „ust. 2, 3 lub 3b-3e”;

9) w art. 117 w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2023 r. poz. 334)”;

10) w dziale V tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Mobilność długoterminowa posiadacza Niebieskiej Karty UE”;

11) w art. 127 w pkt 1:

a) w lit. a wyrazy „1 roku” zastępuje się wyrazami „6 miesięcy”,

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy w tym zawodzie, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie niebędącym zawodem regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,”,

c) w lit. d przecinek zastępuje się średnikiem i uchyla się lit. e;

12) w art. 131:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „o których mowa w art. 99” dodaje się wyrazy „ust. 1 pkt 1-3 i 5-10 oraz ust. 1a”,

b) uchyla się pkt 5,

c) w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub” oraz dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo w związku z udzieleniem mu azylu lub ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

13) w art. 132:

a) uchyla się pkt 1,

b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi:

a) został ustanowiony lub działa głównie w celu ułatwiania cudzoziemcom wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) jest zarządzany lub kontrolowany przez osobę fizyczną prawomocnie:

- ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 621), która w ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie, lub

- ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 84 ust. 3-5 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

- skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218-221 Kodeksu karnego, lub

- skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

- ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

c) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub

d) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub

e) nie prowadzi działalności gospodarczej albo została ogłoszona jego upadłość.”;

14) w art. 133:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 101 pkt 1 lub 2, cudzoziemcowi cofa się zezwolenie, o którym mowa w art. 127, gdy:

1) okoliczności sprawy wskazują, że cudzoziemiec nie wykonuje pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub

2) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2, 4, 5 lub 8, lub

3) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 132 pkt 3 lit. c lub d, lub

4) cudzoziemiec nie dopełnił obowiązku zawiadomienia, o którym mowa w art. 134.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli:

1) cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiązku zawiadomienia, o którym mowa w art. 134, lub

2) zawiadomienie, o którym mowa w art. 134, nie zostało doręczone wojewodzie z powodów niezależnych od cudzoziemca.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów art. 101 pkt 1 lub 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) okres pozostawania cudzoziemca bez pracy nie przekroczył 3 miesięcy, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, przez okres krótszy niż 2 lata;

2) okres pozostawania cudzoziemca bez pracy nie przekroczył 6 miesięcy, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, przez okres nie krótszy niż 2 lata.”;

15) po art. 133 dodaje się art. 133a w brzmieniu:

„Art. 133a. 1. Decyzję o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w przypadku, o którym mowa w art. 133 ust. 1 pkt 3, wydaje się nie wcześniej niż:

1) po upływie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie o cofnięcie tego zezwolenia, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, przez okres krótszy niż 2 lata;

2) po upływie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie o cofnięcie tego zezwolenia, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, przez okres nie krótszy niż 2 lata.

2. W przypadku korzystania przez cudzoziemca w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej z mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE decyzję o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, wydaje się nie wcześniej niż po uzyskaniu informacji od tego państwa członkowskiego o wydaniu lub odmowie wydania cudzoziemcowi dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, wydanego z uwagi na korzystanie z mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE.

3. W okresach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie biegną określone w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego terminy załatwiania przez wojewodów spraw o cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w art. 127.”;

16) w art. 134 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w terminie 15 dni roboczych zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił mu tego zezwolenia o:

1) zmianie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi;

2) zaprzestaniu spełniania wymogów udzielenia mu tego zezwolenia.

3. Jeżeli zezwolenia, o którym mowa w art. 127, udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia cudzoziemcowi tego zezwolenia w pierwszej instancji.”;

17) po art. 134 dodaje się art. 134a w brzmieniu:

„Art. 134a. 1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w terminie 15 dni roboczych zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił mu tego zezwolenia, o rozpoczęciu korzystania z mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE, wskazując państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym z tej mobilności korzysta.

2. Jeżeli zezwolenia, o którym mowa w art. 127, udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia cudzoziemcowi tego zezwolenia w pierwszej instancji.”;

18) uchyla się art. 135;

19) art. 137 otrzymuje brzmienie:

„Art. 137. W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 127, określa się okres ważności tego zezwolenia i wskazuje się, że cudzoziemiec może wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji za wynagrodzeniem nie niższym niż wynagrodzenie ustalone na podstawie art. 127 pkt 3.”;

20) po art. 137 dodaje się art. 137a-137e w brzmieniu:

„Art. 137a. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz są spełnione łącznie następujące warunki:

1) cudzoziemiec:

a) zawarł na okres przynajmniej 6 miesięcy umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą lub umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym,

b) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

c) posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i bezpośrednio przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywał w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie tego dokumentu przez okres co najmniej 12 miesięcy lub w przypadku korzystania w tym państwie z mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE - przez okres co najmniej 6 miesięcy,

d) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia wskazane w umowie nie jest niższe niż równowartość 150 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 137b. Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 137a, nie zwalnia od spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

Art. 137c. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 137a, w przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9.

Art. 137d. 1. Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 137a, wydaje się w terminie 30 dni. Do ustalania biegu tego terminu stosuje się przepis art. 112a ust. 2.

2. Postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 137a, kończy się w terminie 60 dni. Przepis art. 112a ust. 5 stosuje się.

Art. 137e. Do zezwolenia, o którym mowa w art. 137a, stosuje się odpowiednio przepisy art. 131, art. 133-134a i art. 137.”;

21) art. 138 otrzymuje brzmienie:

„Art. 138. 1. Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu odpis decyzji o:

1) udzieleniu, odmowie udzielenia i cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w art. 127 lub art. 137a;

2) udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE posiadaczowi zezwolenia, o którym mowa w art. 127 lub art. 137a.

2. Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje informację o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 137a, organom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”.”;

22) po art. 138 dodaje się art. 138a i art. 138b w brzmieniu:

„Art. 138a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620), ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz zawodów, których wykonywanie skutkuje uznaniem posiadania przez cudzoziemca kwalifikacji zawodowych uzyskanych w wyniku trzyletniego doświadczenia zawodowego, odpowiadający treści załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy Rady 2009/50/WE.

Art. 138b. Szef Urzędu w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej rozpatrującego wniosek cudzoziemca o wydanie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, udziela informacji temu państwu, czy cudzoziemiec nadal posiada status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

23) w art. 159:

a) w ust. 1 w pkt 1 po lit. hd dodaje się lit. he w brzmieniu:

„he) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się również do zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udzielanego członkowi rodziny, o którym mowa w ust. 5.

2b. Przepisów ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 nie stosuje się do zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udzielanego członkowi rodziny cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE, jeżeli rodzina została założona w państwie członkowskim, które wydało dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”.”,

c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, małoletnimi dziećmi, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, są osoby, które były małoletnie w dniu złożenia przez cudzoziemca wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną został złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia nadania temu cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzielenia mu ochrony uzupełniającej.”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Za członka rodziny cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, uważa się także:

1) rodzica tego cudzoziemca, jeżeli ten cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną temu rodzicowi był osobą małoletnią przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki;

2) brata lub siostrę tego cudzoziemca, jeżeli ten brat lub ta siostra z powodu poważnej choroby są całkowicie i trwale zależni od pomocy swoich rodziców, o ile ci rodzice są członkami rodziny cudzoziemca, o których mowa w pkt 1, i udzielono im zezwoleń na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną.”;

24) po art. 166a dodaje się art. 166b w brzmieniu:

„Art. 166b. 1. Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE wydaje się w terminie 30 dni. Do ustalania biegu tego terminu stosuje się przepis art. 112a ust. 2.

2. Postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną kończy się w terminie 60 dni. Przepis art. 112a ust. 5 stosuje się.”;

25) w art. 168 ust. 4a i 5 otrzymują brzmienie:

„4a. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną członkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 127, art. 137a, art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1, został złożony w tym samym dniu lub w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, art. 137a, art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1, zezwolenia tego udziela lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy do udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 127, art. 137a, art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 albo 4a, wojewoda udziela lub odmawia udzielenia zezwolenia w celu połączenia się z rodziną niezwłocznie po udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 127 lub art. 137a, art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 albo art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1.”;

26) w art. 212:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 po wyrazach „na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji” dodaje się wyrazy „lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a-1c w brzmieniu:

„1a) łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wizy długoterminowej, z adnotacją „naukowiec”, lub dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „naukowiec”, wydanych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE;

1b) łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie ochrony międzynarodowej udzielonej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE;

1c) łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej na podstawie obowiązujących w tym państwie przepisów o przyjmowaniu pracowników o wysokich kwalifikacjach, które nie mają na celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz uchylenia dyrektywy Rady 2009/50/WE - co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE;”,

- w pkt 3 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) połowę okresu pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie wizy długoterminowej, z adnotacją „student”, lub dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „student”, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemiec przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE.”,

b) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji” dodaje się wyrazy „lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE”;

27) w art. 219 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) informację o pobycie na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przerwach w tym pobycie na podstawie:

a) dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,

b) wizy długoterminowej, z adnotacją „naukowiec”, lub dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „naukowiec”, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,

c) ochrony międzynarodowej udzielonej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,

d) dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej na podstawie obowiązujących w tym państwie przepisów o przyjmowaniu pracowników o wysokich kwalifikacjach,

e) wizy długoterminowej, z adnotacją „student”, lub dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „student”, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;”;

28) w art. 229 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przed wydaniem pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 127 lub art. 137a, i wcześniej posiadał ochronę międzynarodową udzieloną przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, wojewoda, za pośrednictwem Szefa Urzędu, informuje to państwo członkowskie o udzieleniu tego zezwolenia oraz zwraca się do tego państwa członkowskiego w celu ustalenia, czy cudzoziemiec nie został pozbawiony ochrony międzynarodowej.”;

29) w art. 241 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia, o którym mowa w art. 127 lub art. 137a, z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 10 lit. a.”;

30) w art. 244 w ust. 1:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) adnotację „Niebieska Karta UE” - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 127 lub art. 137a, a w przypadku:

a) cudzoziemca, któremu przyznano ochronę międzynarodową, także adnotację „ochrona międzynarodowa przyznana przez ... (wskazanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które ją przyznało) w dniu ... (data przyznania ochrony międzynarodowej)”,

b) cudzoziemca, któremu udzielono tego zezwolenia z uwagi na kwalifikacje uzyskane w wyniku doświadczenia zawodowego i niewykonującego zawodu wymienionego w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 138a, także adnotację „Zawód niewymieniony w załączniku I”;”,

b) w pkt 12 wyrazy „Poprzednio posiadacz Niebieskiej Karty UE” zastępuje się wyrazami „Były posiadacz Niebieskiej Karty UE”;

31) w art. 302 w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej posiadacza Niebieskiej Karty UE.”;

32) w art. 303 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w art. 302 ust. 1 pkt 1, decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie wydaje się, gdy cudzoziemiec zgodnie z art. 120 wystąpił o zmianę decyzji, do czasu zakończenia postępowania w sprawie zmiany tej decyzji.”;

33) po art. 309 dodaje się art. 309a w brzmieniu:

„Art. 309a. Organ, który wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w przypadku odmowy udzielenia cudzoziemcowi kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 127 lub art. 137a, albo cofnięcia jednego z tych zezwoleń cudzoziemcowi posiadającemu ochronę międzynarodową w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej ustala, za pośrednictwem Szefa Urzędu, czy cudzoziemiec nadal posiada ochronę międzynarodową w tym państwie.”;

34) w art. 315 w ust. 7 po wyrazach „o którym mowa w art. 309” dodaje się wyrazy „i art. 309a”;

35) w art. 318 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub” oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) posiadającemu ochronę międzynarodową w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, któremu odmówiono udzielenia kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 127 lub art. 137a, albo cofnięto jedno z tych zezwoleń.”.