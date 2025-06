§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych i powierzchni ograniczających zabudowę (Dz. U. z 2023 r. poz. 1181) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 10,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) przestrzeń pokrycia - obszar przestrzeni powietrznej, w którym jest zapewniana dana służba ruchu lotniczego i w którym częstotliwości pracy przydzielone tej służbie są chronione;”,

c) uchyla się pkt 15,

d) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) rozporządzenie nr 2023/1768 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1768 z dnia 14 lipca 2023 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące certyfikacji i deklaracji systemów i części składowych wykorzystywanych do zapewniania zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 228 z 15.09.2023, str. 1);”,

e) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) Załącznik 10 do Konwencji - Załącznik 10 „Łączność lotnicza” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ogłoszony w załączniku do:

a) obwieszczenia nr 22/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 55) - w przypadku tomu I,

b) obwieszczenia nr 2/2025 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 4) - w przypadku tomu II,

c) obwieszczenia nr 3/2025 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu III do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 5) - w przypadku tomu III,

d) obwieszczenia nr 23/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu IV do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 56) - w przypadku tomu IV,

e) obwieszczenia nr 24/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu V do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 58) - w przypadku tomu V.”;

2) w § 3:

a) w pkt 1 uchyla się lit. c,

b) w pkt 3 uchyla się lit. a,

c) w pkt 4 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) systemy do pomiaru i monitorowania pionowych profili parametrów meteorologicznych;”;

3) w § 4 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dziennik eksploatacji LUN, w postaci papierowej lub elektronicznej;”;

4) w § 5 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przepisy rozporządzenia:

a) Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1, z późn. zm.4)),

b) nr 2017/373,

c) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1, z późn. zm.5)),

d) nr 2023/1768,

e) wykonawczego Komisji (UE) 2023/1769 z dnia 12 września 2023 r. ustanawiającego wymogi techniczne i procedury administracyjne dotyczące zatwierdzania organizacji zajmujących się projektowaniem lub produkcją systemów i części składowych wykorzystywanych do zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/203 (Dz. Urz. UE L 228 z 15.09.2023, str. 19),

f) wykonawczego Komisji (UE) 2023/1770 z dnia 12 września 2023 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wyposażenia statków powietrznych wymaganego do użytkowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz zasady eksploatacji dotyczące użytkowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 29/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1206/2011, (UE) nr 1207/2011 i (UE) nr 1079/2012 (Dz. Urz. UE L 228 z 15.09.2023, str. 39),

g) wykonawczego Komisji (UE) 2023/1771 z dnia 12 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/373 w odniesieniu do systemów zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz ich części składowych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1032/2006, (WE) nr 633/2007 i (WE) nr 262/2009 (Dz. Urz. UE L 228 z 15.09.2023, str. 49);”;

5) w § 7:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) raz na miesiąc w odniesieniu do SUR, DP, NAV oraz MET, z zastrzeżeniem ILS kategorii II i III, których przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż co 30 dni, z wyłączeniem radarów meteorologicznych, systemów detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych oraz systemów do pomiaru i monitorowania pionowych profili parametrów meteorologicznych, których przeglądu dokonuje się w terminach zalecanych przez producenta,”,

- w pkt 2:

- - we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „podmiotu uprawnionego”,

- - w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- 12 miesięcy dla DME niewspółpracujących z ILS i DVOR,”,

b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „na pokładzie statku powietrznego”,

c) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia niezachowania dopuszczalnych wartości tolerancji parametrów LUN inspektor wykonujący kontrolę z powietrza informuje o tym obsługę naziemną współpracującą w trakcie wykonywania kontroli z powietrza oraz:”,

d) w ust. 7 skreśla się wyrazy „na pokładzie statku powietrznego”;

6) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Integralną częścią rejestru jest zbiór dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej, otrzymany od zarządzającego LUN lub wytworzony w procesie wpisu do rejestru.”;

7) w § 10 w pkt 7 w lit. i kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) systemu MLAT:

a) rodzaj i typ,

b) częstotliwość pracy [MHz],

c) liczbę nadajników,

d) liczbę odbiorników,

e) moc nadajnika [W],

f) czułość odbiornika,

g) rodzaj i typ anteny nadawczej,

h) rodzaj i typ anteny odbiorczej,

i) adres transpondera testowego,

j) nazwę i numer podstawowej wersji oprogramowania,

k) dostępne standardy danych wyjściowych;

9) systemu ADS:

a) rodzaj i typ,

b) częstotliwość pracy [MHz],

c) czułość odbiornika,

d) liczbę odbiorników w systemie,

e) rodzaj i typ anteny,

f) nazwę i numer podstawowej wersji oprogramowania,

g) dostępne standardy danych wyjściowych.”;

8) w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokumenty w zakresie interoperacyjności:

a) certyfikat, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 2023/1768, lub

b) deklarację, o której mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 2023/1768, lub

c) oświadczenie o zgodności, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 2023/1768

- jeżeli są wymagane;”;

9) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Granice przestrzenne powierzchni ograniczających zabudowę są wyznaczane przez dane wektorowe, o których mowa w art. 86 ust. 2b ustawy.”,

b) w ust. 3:

- zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W celu zobrazowania na mapie, o której mowa w art. 86 ust. 8 ustawy, powierzchni ograniczających zabudowę podmiot, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, nanosi na mapę linie reprezentujące kształt i wymiary ich granic przestrzennych w rzucie poziomym zgodnie z art. 86 ust. 2b ustawy.”,

- w zdaniu trzecim wyrazy „poziomu morza” zastępuje się wyrazami „średniego poziomu morza”,

c) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „poziomem morza” zastępuje się wyrazami „średnim poziomem morza”;

10) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w pkt 1:

- w ppkt 1.1.2 pppkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) urządzeń systemu rozgłaszania ATIS (Automatic Terminal Information System).”,

- w ppkt 1.2.2 wyrazy „Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego” zastępuje się wyrazami „Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego”,

- uchyla się ppkt 1.3,

b) w pkt 2 w ppkt 2.1.3 w pppkt 2 wyraz „tożsamości” zastępuje się wyrazem „identyfikacji”,

c) w pkt 4:

- w ppkt 4.1 pppkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) określenie położenia czujników systemu AWOS (Automated Weather Observing System) przez podanie współrzędnych poziomych według układu Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS84) i wysokości nad średnim poziomem morza według geodezyjnego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824), oraz odległości poszczególnych czujników względem progu i osi drogi startowej; wysokości położenia czujników do pomiaru ciśnienia atmosferycznego są mierzone z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 4.7.2 dodatku 3 Załącznika 3 do Konwencji; wysokości położenia czujników do pomiaru wysokości podstawy chmur są mierzone z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 4.5.3 dodatku 3 Załącznika 3 do Konwencji; pomiar położenia czujników jest wykonywany przez uprawnionego geodetę;”,

- dodaje się ppkt 4.6 w brzmieniu:

„4.6. Systemy do pomiaru i monitorowania pionowych profili parametrów meteorologicznych umożliwiają wykrywanie niebezpiecznych zjawisk pogodowych, przykładowo uskoku wiatru.”;

11) w załączniku nr 2 do rozporządzenia uchyla się tabelę T.3.1 oraz objaśnienia do tej tabeli;

12) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w tabeli 3 uchyla się ostatni wiersz dotyczący urządzeń nawigacyjnych NDB,

b) w rysunku 5 w objaśnieniach do wzoru w objaśnieniu symbolu h i H wyrazy „poziomem morza” zastępuje się wyrazami „średnim poziomem morza”.