Art. 18.

1. Podmiot leczniczy, który w zakresie dotyczącym danego zakładu leczniczego nie znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 13 ust. 3, może w okresie obowiązywania wykazu wystąpić do Prezesa Funduszu z wnioskiem o warunkową kwalifikację do KSK w zakresie tego zakładu leczniczego.

2. Ośrodek kardiologiczny, który w zakresie dotyczącym danego zakładu leczniczego znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 13 ust. 3, może w okresie obowiązywania wykazu wystąpić do Prezesa Funduszu z wnioskiem o warunkową kwalifikację na wyższy poziom zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK w zakresie dotyczącym tego zakładu leczniczego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Prezes Funduszu występuje do Rady z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej warunkowej kwalifikacji do KSK i przekazuje Radzie informacje dotyczące spełniania przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1 lub 2, kryteriów kwalifikacji do KSK oraz szczegółowych kryteriów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2.

4. Rada przekazuje Funduszowi opinię, o której mowa w ust. 3, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania od Prezesa Funduszu wniosku o jej wydanie. Opinia uwzględnia dane demograficzne, epidemiologiczne, mapy potrzeb zdrowotnych, wojewódzkie plany transformacji oraz dane dotyczące dostępności do opieki kardiologicznej w regionie lub podregionie określonym w wojewódzkim planie transformacji.

5. Prezes Funduszu po zapoznaniu się z opinią Rady, o której mowa w ust. 3, może dokonać w przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 1, warunkowej kwalifikacji podmiotu leczniczego, w zakresie dotyczącym danego zakładu leczniczego, na dany poziom zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK,

2) ust. 2, warunkowej kwalifikacji ośrodka kardiologicznego, w zakresie dotyczącym danego zakładu leczniczego, na wyższy poziom zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK

- oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w wykazie, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

6. Podmiot leczniczy, o którym mowa w ust. 1, warunkowo zakwalifikowany do KSK, w zakresie zakładu leczniczego, u którego w trakcie weryfikacji, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, nie zostanie potwierdzone spełnienie kryteriów kwalifikacji do KSK oraz szczegółowych kryteriów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2, podlega wykreśleniu z wykazu, o którym mowa w art. 13 ust. 3. Podmiot wykreślony z wykazu, o którym mowa w art. 13 ust. 3, może złożyć wniosek o kolejną warunkową kwalifikację do KSK nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia wykreślenia podmiotu z wykazu.

7. Ośrodek kardiologiczny, o którym mowa w ust. 2, którego zakład leczniczy został warunkowo zakwalifikowany na wyższy poziom zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK, u którego w trakcie weryfikacji, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3, nie zostanie potwierdzone spełnienie kryteriów kwalifikacji do KSK oraz szczegółowych kryteriów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 na ten poziom, podlega kwalifikacji na poziom zabezpieczenia opieki kardiologicznej KSK zgodnie ze spełnianymi w dniu weryfikacji kryteriami kwalifikacji do KSK oraz szczegółowymi kryteriami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 albo w przypadku niespełnienia tych kryteriów - wykreśleniu z wykazu, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

8. Prezes Funduszu niezwłocznie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Funduszu zmiany, o których mowa w ust. 5-7, w wykazie, o którym mowa w art. 13 ust. 3.