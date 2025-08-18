REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1132

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 12 sierpnia 2025 r.

w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-18
  • Data wejścia w życie: 2025-09-01
  • Data obowiązywania: 2025-09-01
Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1135

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1133

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1132

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1131

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1130

POPRAWKI do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1129

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 7 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1128

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1127

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1126

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji sprawozdawczych związanych z wizytą statku w porcie morskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1124

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1123

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie postępowania w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1122

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Łebie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1120

USTAWA z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1119

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1118

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1117

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1116

REKLAMA