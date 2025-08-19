REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1138

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 sierpnia 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-08-19
  • Data wejścia w życie: 2025-08-20
  • Data obowiązywania: 2025-08-20
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie statutu Krajowej Rady Kardiologicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1139

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1138

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1137

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1136

REKLAMA

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1135

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1134

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1133

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1132

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1131

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1130

POPRAWKI do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1129

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1128

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1127

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1126

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji sprawozdawczych związanych z wizytą statku w porcie morskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1124

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1123

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie postępowania w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1122

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Łebie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1120

REKLAMA