Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1138
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 sierpnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-08-19
- Data wejścia w życie: 2025-08-20
- Data obowiązywania: 2025-08-20
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie statutu Krajowej Rady Kardiologicznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1139
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji statków powietrznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1137
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1136
USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1135
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1134
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1133
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1132
USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1131
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1130
POPRAWKI do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzone przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie dnia 6 czerwca 2022 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1129
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1128
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1127
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1126
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie informacji sprawozdawczych związanych z wizytą statku w porcie morskim
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1125
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1124
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1123
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie postępowania w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1122
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2025 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych – port morski w Łebie
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1121