Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1282
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz
Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2025 r. poz. 539) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. poz. 1250, z 2011 r. poz. 1548, z 2013 r. poz. 889, z 2017 r. poz. 1485, z 2019 r. poz.1782 oraz z 2022 r. poz. 717 i 2323.
- Data ogłoszenia: 2025-09-24
- Data wejścia w życie: 2026-01-02
- Data obowiązywania: 2026-01-02
