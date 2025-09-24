REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1282

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1282

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2025 r. poz. 539) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. poz. 548, z późn. zm.2)) w § 6 w ust. 1 w pkt 5 skreśla się wyrazy „jarząbków,” oraz „i łysek”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2026 r.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. poz. 1250, z 2011 r. poz. 1548, z 2013 r. poz. 889, z 2017 r. poz. 1485, z 2019 r. poz.1782 oraz z 2022 r. poz. 717 i 2323.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-24
  • Data wejścia w życie: 2026-01-02
  • Data obowiązywania: 2026-01-02
Zmienia:

