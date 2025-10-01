REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1330

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1330

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 września 2025 r.

w sprawie wzoru świadectwa wystawianego przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28h ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2025 r. poz. 901) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór świadectwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2026 r.2)

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa (Dz. U. poz. 1320), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2025 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 303).


Załącznik 1. [WZÓR - ŚWIADECTWO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1330)

WZÓR - ŚWIADECTWO

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-01
  • Data wejścia w życie: 2026-03-02
  • Data obowiązywania: 2026-03-02





