Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1394
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 14 października 2025 r.
w sprawie stawek płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją za 2025 r.
Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 oraz z 2025 r. poz. 321) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) powierzchni upraw:
a) roślin strączkowych na nasiona - 879,96 zł,
b) roślin pastewnych - 430,18 zł,
c) ziemniaków skrobiowych - 1580,89 zł,
d) buraków cukrowych - 1284,14 zł,
e) pomidorów - 2097,56 zł,
f) chmielu - 1864,49 zł,
g) truskawek - 1495,79 zł,
h) lnu - 542,69 zł,
i) konopi włóknistych - 168,99 zł
- na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
2) zwierząt gatunku:
a) bydło domowe (Bos taurus), przyznawanej w formie:
- płatności do bydła - 322,49 zł za sztukę zwierzęcia,
- płatności do krów - 412,63 zł za sztukę samicy,
b) owca domowa (Ovis aries) - 110,16 zł za sztukę samicy,
c) koza domowa (Capra hircus) - 48,12 zł za sztukę samicy.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
- Data ogłoszenia: 2025-10-15
- Data wejścia w życie: 2025-10-16
- Data obowiązywania: 2025-10-16
