Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1470
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 21 października 2025 r.
w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Państwowej Straży Pożarnej prawa do zakwaterowania
Na podstawie art. 74 ust. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wzór wniosku w sprawie wyboru formy zakwaterowania, o którym mowa w art. 74 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”;
2) wzór wniosku w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej, o którym mowa w art. 74 ust. 9 ustawy;
3) formę i sposób składania wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2, zwanych dalej „wnioskami”.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1470)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK W SPRAWIE WYBORU FORMY ZAKWATEROWANIA
Załącznik nr 2
WZÓR - WNIOSEK W SPRAWIE ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO ALBO KWATERY TYMCZASOWEJ
- Data ogłoszenia: 2025-10-27
- Data wejścia w życie: 2025-10-28
- Data obowiązywania: 2025-10-28
