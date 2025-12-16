REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1791
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 12 grudnia 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 450, 620, 637 i 1211) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2025-12-16
- Data wejścia w życie: 2025-12-30
- Data obowiązywania: 2025-12-30
