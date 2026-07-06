REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 902

USTAWA

z dnia 15 maja 2026 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny1)

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotyczącej ataków na systemy informatyczne i zastępującej decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW (Dz. Urz. UE L 218 z 14.08.2013, str. 8).”;

2) w art. 269b w § 1 wyrazy „art. 267 § 3” zastępuje się wyrazami „art. 267 § 1-3”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotyczącą ataków na systemy informatyczne i zastępującą decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW (Dz. Urz. UE L 218 z 14.08.2013, str. 8).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-07-06
  • Data wejścia w życie: 2026-07-21
  • Data obowiązywania: 2026-07-21
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy Sobótka w województwie dolnośląskim

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 899

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 891

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia listy rzeczników patentowych, wzoru legitymacji rzecznika patentowego oraz wysokości opłat od wniosku o wpis lub zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 896

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (&#8222;instrument SAFE&#8221;)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 894

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 877

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wzmocnienia Odporności Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 895

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania prognozowanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej objętych centralną elektroniczną rejestracją

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 874

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 903

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 870

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 876

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie legitymacji ankietera statystycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 888

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu &#8222;Dobry start&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 866

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 857

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 897

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie pobierania podatku od spadków i darowizn przez płatników

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 893

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie Rejestru Urbanistycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 860

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie informacji o wysokości kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 883

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 869

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 863

REKLAMA