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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 902
USTAWA
z dnia 15 maja 2026 r.
o zmianie ustawy - Kodeks karny1)
Art. 1.
1) w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotyczącej ataków na systemy informatyczne i zastępującej decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW (Dz. Urz. UE L 218 z 14.08.2013, str. 8).”;
2) w art. 269b w § 1 wyrazy „art. 267 § 3” zastępuje się wyrazami „art. 267 § 1-3”.
Art. 2.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotyczącą ataków na systemy informatyczne i zastępującą decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW (Dz. Urz. UE L 218 z 14.08.2013, str. 8).
- Data ogłoszenia: 2026-07-06
- Data wejścia w życie: 2026-07-21
- Data obowiązywania: 2026-07-21
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Dziennik Ustaw
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