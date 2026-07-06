Art. 1.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820) po art. 85 dodaje się art. 85a-85g w brzmieniu:

„Art. 85a. 1. W szkole i placówce może działać spółdzielnia uczniowska, zwana dalej „spółdzielnią”.

2. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem uczniów danej szkoły lub placówki, której celem jest:

1) popularyzacja idei i wiedzy o spółdzielczości;

2) kształtowanie umiejętności życia i działania w społeczeństwie;

3) rozwijanie cech takich jak gospodarność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i solidarność.

3. Przedmiotem działalności spółdzielni może być prowadzenie na rzecz:

1) szkoły lub placówki oraz uczniów - działalności usługowej, handlowej lub wytwórczej;

2) szkoły lub placówki, uczniów oraz środowiska lokalnego - działalności społeczno-kulturalnej, promocyjnej lub edukacyjnej.

4. Działalność spółdzielni nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

5. Spółdzielnia nie posiada osobowości prawnej i nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Spółdzielnia nie prowadzi ksiąg rachunkowych i nie sporządza sprawozdań na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

7. Rachunkowość spółdzielni prowadzi się w formie uproszczonej, w sposób umożliwiający ewidencję członków spółdzielni, ustalenie wartości stanu środków będących w dyspozycji spółdzielni, ustalenie wyniku ogólnego oraz wyniku w poszczególnych rodzajach działalności.

8. Spółdzielnia przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

Art. 85b. 1. Spółdzielnia może być założona, jeżeli z taką inicjatywą wystąpi grupa co najmniej 5 uczniów szkoły lub placówki, którzy ukończyli 13. rok życia, zwanych dalej „założycielami spółdzielni”. W przypadku małoletniego ucznia wymagana jest pisemna zgoda jego rodziców.

2. Założyciele spółdzielni przekazują dyrektorowi szkoły lub placówki listę założycieli spółdzielni wraz ze zgodami, o których mowa w ust. 1, oraz projektem statutu spółdzielni.

3. Dyrektor szkoły lub placówki wyraża zgodę na założenie spółdzielni po uprzednim uzgodnieniu warunków jej prowadzenia z założycielami spółdzielni.

4. Opiekę nad działalnością spółdzielni sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły lub placówki spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce po wyrażeniu przez tego nauczyciela zgody na piśmie.

5. Do obowiązków nauczyciela, o którym mowa w ust. 4, należy w szczególności monitorowanie działalności spółdzielni, udzielanie pomocy członkom spółdzielni w jej prowadzeniu, nadzorowanie dokumentacji i rozliczeń finansowych spółdzielni.

Art. 85c. 1. Spółdzielnia zrzesza co najmniej 5 członków.

2. Członek spółdzielni wnosi wpisowe, które przeznacza się na działalność statutową spółdzielni.

3. Wysokość wpisowego nie może być wyższa niż 10 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

4. Członkowie spółdzielni nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w spółdzielni.

5. Nadwyżka środków finansowych uzyskana w wyniku działalności spółdzielni nie podlega podziałowi pomiędzy jej członków i jest przeznaczana na działalność statutową spółdzielni.

Art. 85d. 1. Spółdzielnia działa na podstawie statutu.

2. Statut spółdzielni określa w szczególności nazwę spółdzielni, przedmiot jej działalności, wysokość wpisowego, sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa w spółdzielni, prawa i obowiązki członków spółdzielni, zadania i kompetencje organów spółdzielni, okres ich kadencji oraz tryb ich obsadzania i odwoływania przed upływem kadencji, zasady dokonywania zmian statutu, a także gospodarowania mieniem spółdzielni.

3. Założyciele spółdzielni uchwalają pierwszy statut spółdzielni większością głosów.

Art. 85e. Organami spółdzielni są:

1) walne zgromadzenie, które jest najwyższym organem spółdzielni;

2) komisja rewizyjna, która sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni;

3) zarząd, który kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 85f. 1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji, w przypadku gdy:

1) w sposób trwały nie może osiągnąć wymaganego stanu członków spółdzielni;

2) w sposób trwały nie jest w stanie prowadzić działalności statutowej;

3) jej działalność została uznana przez dyrektora szkoły lub placówki za niezgodną ze statutem szkoły lub placówki;

4) szkoła lub placówka, w której działa spółdzielnia, uległa likwidacji albo przekształceniu uniemożliwiającemu dalsze prowadzenie działalności spółdzielni.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, mienie spółdzielni z dniem jej likwidacji przeznacza się na cele statutowe szkoły lub placówki. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, mienie spółdzielni, z dniem likwidacji szkoły lub placówki albo jej przekształcenia, przeznacza się na cele statutowe organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz młodzieży wskazanej w uchwale walnego zgromadzenia spółdzielni.

Art. 85g. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do spółdzielni stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2026 r. poz. 521).”.