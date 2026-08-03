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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1037
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 24 lipca 2026 r.
w sprawie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej
Na podstawie art. 14a § 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, 825, 846 i 875) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego (interpretacji ogólnej), zwanego dalej „wnioskiem”;
2) sposób uiszczenia opłaty za wniosek.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 24 lipca 2026 r. (Dz. U. poz. 1037)
ORD-OG
- Data ogłoszenia: 2026-08-03
- Data wejścia w życie: 2026-09-03
- Data obowiązywania: 2026-09-03
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