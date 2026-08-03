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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1039

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 29 lipca 2026 r.

w sprawie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2024 r. poz. 585 oraz z 2026 r. poz. 340) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Systemami płatności innymi niż określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, w których istnieje ryzyko wystąpienia ryzyka systemowego, są:

1) system Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie;

2) system Euro Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe (Dz. U. poz. 873), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku (Dz. U. poz. 340).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-08-03
  • Data wejścia w życie: 2026-08-04
  • Data obowiązywania: 2026-08-04
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