REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1039
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 29 lipca 2026 r.
w sprawie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe
Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2024 r. poz. 585 oraz z 2026 r. poz. 340) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) system Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie;
2) system Euro Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe (Dz. U. poz. 873), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochroną uczestników tego rynku (Dz. U. poz. 340).
- Data ogłoszenia: 2026-08-03
- Data wejścia w życie: 2026-08-04
- Data obowiązywania: 2026-08-04
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Krakowa w województwie małopolskim
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie systemów, w których istnieje ryzyko systemowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
REKLAMA