Biura rachunkowe walczą o klientów, dając im coraz więcej możliwości

Wzrost liczby biur rachunkowych w ostatnich latach sprawił, że zaczęły one mocniej konkurować o klienta, próbując sprostać ich rosnącym oczekiwaniom. O ile rzetelność, profesjonalizm i wiedza to cechy niezbędne dla tego typu działalności, przestały one już wystarczać do tego, aby wyróżniać się na rynku.